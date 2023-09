Un'API composita è un'interfaccia di programmazione di applicazioni software (API) che aggrega più API in un'unica interfaccia unificata, consentendo loro di funzionare insieme e di essere utilizzate simultaneamente. Questo tipo di architettura API viene generalmente utilizzata in situazioni in cui le singole API sarebbero inefficaci o inefficienti se utilizzate separatamente o quando è necessario semplificare e ottimizzare il processo di integrazione. Le API composite offrono vantaggi significativi, come prestazioni migliorate, scalabilità e manutenibilità delle applicazioni, nonché la possibilità di essere adattate a diversi casi d'uso e requisiti.

Con la continua espansione delle offerte di servizi basati su cloud e la crescente dipendenza dalle architetture distribuite, la necessità di API composite è aumentata in modo significativo. Secondo un sondaggio condotto da Cloud Elements, quattro organizzazioni su cinque preferiscono lavorare con API unificate rispetto ad API monouso, citando vantaggi come maggiore produttività, tempi di sviluppo ridotti e processi di integrazione semplificati.

Uno dei fattori critici che contribuiscono al successo delle API composite è la loro capacità di combinare armoniosamente varie API in modo da rispettare le caratteristiche e i requisiti individuali di ciascuna API. Di conseguenza, la progettazione e l'implementazione delle API composite comportano un'attenta pianificazione e considerazione di diversi aspetti, come la sicurezza, le prestazioni e l'integrità dei dati. Ad esempio, è importante garantire che le misure di sicurezza delle API aggregate siano allineate in modo che potenziali vulnerabilità non vengano introdotte nell'API composita risultante.

Un vantaggio chiave dell'utilizzo delle API composite è che consentono agli sviluppatori di ridurre significativamente il numero di richieste e risposte HTTP necessarie per eseguire attività specifiche. Aggregando più richieste e risposte in un'unica chiamata, le API composite riducono al minimo la quantità di dati trasmessi sulla rete, migliorando così le prestazioni dell'applicazione nel suo insieme. Ciò è particolarmente vantaggioso negli ambienti con carico elevato in cui la latenza della rete e il throughput sono considerazioni critiche. Ad esempio, un'API composita può essere utilizzata per consolidare i dati in tempo reale provenienti da più API, come servizi meteorologici, feed di notizie e piattaforme di social media, in un unico endpoint facile da gestire.

Nella piattaforma no-code AppMaster, un potente strumento consente ai clienti di creare facilmente applicazioni backend, web e mobili. AppMaster consente agli utenti di creare visivamente modelli di dati (schema di database), logica di business (processi di business) utilizzando visual BP Designer, API REST ed endpoints WSS. Combinando i vantaggi delle API composite con la semplicità e l'efficienza offerte dalla piattaforma AppMaster, diventa possibile fornire applicazioni veloci, scalabili ed economiche, rendendo lo sviluppo delle applicazioni fino a dieci volte più veloce e tre volte più conveniente.

Una delle applicazioni pratiche delle API composite nel contesto della piattaforma AppMaster è l'integrazione di varie API per creare applicazioni web e mobili completamente funzionali e interattive. Il meccanismo drag-and-drop della piattaforma consente agli utenti di incorporare rapidamente diverse API, creare componenti dell'interfaccia utente e definire la logica aziendale per ciascun componente nel Web BP Designer. Per le applicazioni mobili, funzionalità simili vengono fornite tramite Mobile BP Designer. Questa perfetta integrazione di più API contribuisce a un processo di sviluppo più rapido ed efficiente, garantendo al tempo stesso prestazioni e scalabilità ottimali.

Inoltre, la piattaforma AppMaster promuove un approccio basato su server, il che significa che i clienti possono aggiornare l'interfaccia utente, la logica e le chiavi API delle applicazioni mobili senza dover inviare nuove versioni all'App Store e al Play Market. Di conseguenza, le API composite implementate tramite la piattaforma AppMaster non solo migliorano la funzionalità delle applicazioni, ma facilitano anche lo sviluppo agile e la distribuzione continua.

Utilizzando la piattaforma AppMaster, gli sviluppatori possono generare file binari eseguibili o persino codice sorgente per ospitare applicazioni in locale. Ogni progetto viene fornito con documentazione spavalderia (OpenAPI) generata automaticamente per endpoints server e script di migrazione dello schema del database. Poiché AppMaster genera continuamente applicazioni da zero sulla base di progetti aggiornati, elimina in modo efficace il debito tecnico. La compatibilità con qualsiasi database compatibile con PostgreSQL come database primario aiuta AppMaster a offrire una scalabilità eccezionale per casi d'uso aziendali e ad alto carico.

In sintesi, le API composite sono emerse come un potente strumento per lo sviluppo di applicazioni scalabili e ad alte prestazioni nel contesto delle moderne architetture distribuite e degli ambienti incentrati sul cloud. Sfruttando la piattaforma AppMaster, gli sviluppatori possono sfruttare tutti i vantaggi delle API composite e creare applicazioni robuste, scalabili ed efficienti godendo al tempo stesso di un processo di sviluppo semplificato ed economicamente vantaggioso.