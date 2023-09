Uma API composta é uma interface de programação de aplicativos (API) de software que agrega várias APIs em uma interface unificada, permitindo que funcionem juntas e sejam consumidas simultaneamente. Esse tipo de arquitetura de API é normalmente usado em situações em que APIs individuais seriam ineficazes ou ineficientes quando usadas separadamente ou quando é necessário simplificar e agilizar o processo de integração. APIs compostas oferecem benefícios significativos, como melhor desempenho, escalabilidade e capacidade de manutenção de aplicativos, bem como a capacidade de serem adaptadas a diferentes casos de uso e requisitos.

Com a expansão contínua das ofertas de serviços baseados em nuvem e a crescente dependência de arquiteturas distribuídas, a necessidade de APIs compostas aumentou significativamente. De acordo com uma pesquisa da Cloud Elements, quatro em cada cinco organizações preferem trabalhar com APIs unificadas em vez de APIs de propósito único, citando benefícios como aumento de produtividade, redução do tempo de desenvolvimento e processos de integração simplificados.

Um dos fatores críticos que contribuem para o sucesso das APIs Compostas é a sua capacidade de combinar harmoniosamente várias APIs de uma forma que respeite as características e requisitos individuais de cada API. Como resultado, o design e a implementação de APIs compostas envolvem um planejamento cuidadoso e a consideração de vários aspectos, como segurança, desempenho e integridade de dados. Por exemplo, é importante garantir que as medidas de segurança das APIs agregadas estejam alinhadas para que potenciais vulnerabilidades não sejam introduzidas na API Composta resultante.

Uma vantagem importante do uso de APIs compostas é que elas permitem que os desenvolvedores reduzam significativamente o número de solicitações e respostas HTTP necessárias para executar tarefas específicas. Ao agregar múltiplas solicitações e respostas em uma única chamada, as APIs compostas minimizam a quantidade de dados transmitidos pela rede, melhorando assim o desempenho da aplicação como um todo. Isto é particularmente benéfico em ambientes de alta carga, onde a latência e a taxa de transferência da rede são considerações críticas. Por exemplo, uma API composta pode ser usada para consolidar dados em tempo real de várias APIs, como serviços meteorológicos, feeds de notícias e plataformas de mídia social, em um endpoint único e fácil de gerenciar.

Na plataforma no-code AppMaster, uma ferramenta poderosa permite que os clientes criem aplicativos back-end, web e móveis com facilidade. AppMaster permite que os usuários criem visualmente modelos de dados (esquema de banco de dados), lógica de negócios (processos de negócios) usando o BP Designer visual, API REST e endpoints WSS. Ao combinar os benefícios das APIs compostas com a simplicidade e eficiência oferecidas pela plataforma AppMaster, torna-se possível fornecer aplicativos rápidos, escaláveis ​​e econômicos – tornando o desenvolvimento de aplicativos até dez vezes mais rápido e três vezes mais econômico.

Uma das aplicações práticas das APIs compostas no contexto da plataforma AppMaster é a integração de várias APIs para criar aplicações web e móveis totalmente funcionais e interativas. O mecanismo drag-and-drop da plataforma permite que os usuários incorporem rapidamente diferentes APIs, criem componentes de UI e definam a lógica de negócios para cada componente no Web BP designer. Para aplicativos móveis, funcionalidade semelhante é fornecida pelo designer Mobile BP. Esta integração perfeita de múltiplas APIs contribui para um processo de desenvolvimento mais rápido e eficiente, ao mesmo tempo que garante desempenho e escalabilidade ideais.

Além disso, a plataforma AppMaster promove uma abordagem orientada ao servidor, o que significa que os clientes podem atualizar a interface do usuário, a lógica e as chaves de API dos aplicativos móveis sem precisar enviar novas versões para a App Store e o Play Market. Consequentemente, as APIs compostas implementadas através da plataforma AppMaster não apenas melhoram a funcionalidade das aplicações, mas também facilitam o desenvolvimento ágil e a entrega contínua.

Usando a plataforma AppMaster, os desenvolvedores podem gerar arquivos binários executáveis ​​ou até mesmo código-fonte para hospedar aplicativos locais. Cada projeto vem com documentação swagger gerada automaticamente (OpenAPI) para endpoints de servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados. Como AppMaster gera continuamente aplicativos do zero com base em projetos atualizados, ele elimina efetivamente dívidas técnicas. A compatibilidade com qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL como banco de dados primário ajuda AppMaster a oferecer excelente escalabilidade para casos de uso corporativos e de alta carga.

Em resumo, as APIs compostas surgiram como uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento de aplicações escaláveis ​​e de alto desempenho no contexto de arquiteturas distribuídas modernas e ambientes centrados na nuvem. Ao aproveitar a plataforma AppMaster, os desenvolvedores podem aproveitar todos os benefícios das APIs Composite e criar aplicativos robustos, escaláveis ​​e eficientes, enquanto desfrutam de um processo de desenvolvimento simplificado e econômico.