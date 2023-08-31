复合 API 是一种软件应用程序编程接口 (API)，它将多个 API 聚合到一个统一的接口中，使它们能够一起运行并同时使用。这种类型的 API 架构通常用于单个 API 单独使用时效果不佳或效率低下的情况，或者需要简化和简化集成流程的情况。复合 API 具有显着的优势，例如提高应用程序的性能、可扩展性和可维护性，以及适应不同用例和要求的能力。

随着基于云的服务产品的不断扩展以及对分布式架构的日益依赖，对复合 API 的需求显着增加。根据 Cloud Elements 的一项调查，五分之四的组织更喜欢使用统一 API，而不是单一用途的 API，理由是提高生产力、缩短开发时间和简化集成流程等好处。

复合 API 成功的关键因素之一是它们能够以尊重每个 API 各自特征和要求的方式和谐地组合各种 API。因此，复合 API 的设计和实现需要仔细规划和考虑多个方面，例如安全性、性能和数据完整性。例如，确保聚合 API 的安全措施保持一致非常重要，这样潜在的漏洞就不会引入到生成的复合 API 中。

使用复合 API 的一个关键优势是，它们使开发人员能够显着减少执行特定任务所需的 HTTP 请求和响应的数量。通过将多个请求和响应聚合到一个调用中，复合 API 最大限度地减少了通过网络传输的数据量，从而提高了应用程序的整体性能。这在网络延迟和吞吐量是关键考虑因素的高负载环境中特别有用。例如，复合 API 可用于将来自多个 API（例如天气服务、新闻源和社交媒体平台）的实时数据整合到单个易于管理的endpoint中。

在AppMaster no-code平台上，强大的工具允许客户轻松创建后端、Web和移动应用程序。 AppMaster使用户能够使用可视化BP设计器、REST API和WSS endpoints来可视化地创建数据模型（数据库模式）、业务逻辑（业务流程）。通过将复合 API 的优势与AppMaster平台提供的简单性和效率相结合，可以交付快速、可扩展且经济高效的应用程序，从而使应用程序开发速度提高十倍，成本效益提高三倍。

AppMaster平台中复合 API 的实际应用之一是集成各种 API 以创建功能齐全的交互式 Web 和移动应用程序。该平台的drag-and-drop机制允许用户快速合并不同的API，创建UI组件，并在Web BP设计器中为每个组件定义业务逻辑。对于移动应用程序，通过移动 BP 设计器提供类似的功能。多个 API 的无缝集成有助于实现更快、更高效的开发流程，同时确保最佳性能和可扩展性。

此外， AppMaster平台提倡服务器驱动的方法，这意味着客户可以更新移动应用程序的UI、逻辑和API密钥，而无需向App Store和Play Market提交新版本。因此，通过AppMaster平台实现的复合API不仅增强了应用程序的功能，而且有利于敏捷开发和持续交付。

使用AppMaster平台，开发人员可以生成可执行二进制文件甚至源代码以在本地托管应用程序。每个项目都附带自动生成的服务器endpoints和数据库架构迁移脚本的 swagger (OpenAPI) 文档。由于AppMaster根据最新的蓝图不断从头开始生成应用程序，因此有效地消除了技术债务。与任何兼容 PostgreSQL 的数据库作为主数据库的兼容性有助于AppMaster为企业和高负载用例提供出色的可扩展性。

总之，复合 API 已成为在现代分布式架构和以云为中心的环境中开发可扩展、高性能应用程序的强大工具。通过利用AppMaster平台，开发人员可以充分发挥复合 API 的优势，创建强大、可扩展且高效的应用程序，同时享受简化且经济高效的开发流程。