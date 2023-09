Złożone API

Złożony interfejs API to interfejs programowania aplikacji (API), który agreguje wiele interfejsów API w jeden ujednolicony interfejs, umożliwiając ich wspólne działanie i jednoczesne korzystanie. Ten typ architektury API jest zwykle stosowany w sytuacjach, w których poszczególne interfejsy API byłyby nieskuteczne lub nieefektywne, gdy byłyby używane osobno, lub gdy konieczne jest uproszczenie i usprawnienie procesu integracji. Złożone interfejsy API oferują znaczące korzyści, takie jak poprawiona wydajność, skalowalność i łatwość konserwacji aplikacji, a także możliwość dostosowania do różnych przypadków użycia i wymagań.

Wraz z ciągłym rozwojem oferty usług opartych na chmurze i rosnącą zależnością od architektur rozproszonych, zapotrzebowanie na Composite API znacznie wzrosło. Według ankiety przeprowadzonej przez Cloud Elements cztery na pięć organizacji wolą pracować z ujednoliconymi interfejsami API niż z interfejsami API przeznaczonymi do jednego celu, podając korzyści takie jak zwiększona produktywność, skrócony czas programowania i usprawnione procesy integracji.

Jednym z kluczowych czynników przyczyniających się do sukcesu złożonych interfejsów API jest ich zdolność do harmonijnego łączenia różnych interfejsów API w sposób uwzględniający indywidualne cechy i wymagania każdego interfejsu API. W rezultacie projektowanie i wdrażanie złożonych interfejsów API wymaga starannego planowania i rozważenia kilku aspektów, takich jak bezpieczeństwo, wydajność i integralność danych. Na przykład ważne jest, aby zapewnić dostosowanie środków bezpieczeństwa zagregowanych interfejsów API w taki sposób, aby do powstałego złożonego interfejsu API nie zostały wprowadzone potencjalne luki w zabezpieczeniach.

Kluczową zaletą korzystania z Composite API jest to, że umożliwia programistom znaczne zmniejszenie liczby żądań i odpowiedzi HTTP wymaganych do wykonania określonych zadań. Łącząc wiele żądań i odpowiedzi w jedno wywołanie, Composite API minimalizuje ilość danych przesyłanych w sieci, poprawiając w ten sposób wydajność aplikacji jako całości. Jest to szczególnie korzystne w środowiskach o dużym obciążeniu, gdzie opóźnienia i przepustowość sieci są czynnikami krytycznymi. Na przykład Composite API może służyć do konsolidowania danych w czasie rzeczywistym z wielu interfejsów API, takich jak usługi pogodowe, kanały informacyjne i platformy mediów społecznościowych, w jeden, łatwy w zarządzaniu endpoint.

Platforma AppMaster no-code to potężne narzędzie, które pozwala klientom z łatwością tworzyć aplikacje backendowe, internetowe i mobilne. AppMaster umożliwia użytkownikom wizualne tworzenie modeli danych (schematu bazy danych), logiki biznesowej (procesów biznesowych) przy użyciu wizualnego projektanta BP, interfejsu API REST i endpoints WSS. Łącząc zalety Composite API z prostotą i wydajnością oferowaną przez platformę AppMaster, możliwe staje się dostarczanie szybkich, skalowalnych i opłacalnych aplikacji, dzięki czemu tworzenie aplikacji jest nawet dziesięciokrotnie szybsze i trzykrotnie bardziej opłacalne.

Jednym z praktycznych zastosowań Composite API w kontekście platformy AppMaster jest integracja różnych API w celu tworzenia w pełni funkcjonalnych i interaktywnych aplikacji webowych i mobilnych. Mechanizm drag-and-drop platformy pozwala użytkownikom szybko włączać różne interfejsy API, tworzyć komponenty interfejsu użytkownika i definiować logikę biznesową dla każdego komponentu w kreatorze Web BP. W przypadku aplikacji mobilnych podobną funkcjonalność zapewnia kreator Mobile BP. Ta płynna integracja wielu interfejsów API przyczynia się do szybszego i bardziej wydajnego procesu programowania, zapewniając jednocześnie optymalną wydajność i skalowalność.

Co więcej, platforma AppMaster promuje podejście serwerowe, co oznacza, że ​​klienci mogą aktualizować interfejs użytkownika, logikę i klucze API aplikacji mobilnych bez konieczności przesyłania nowych wersji do App Store i Play Market. W rezultacie Composite API zaimplementowane za pośrednictwem platformy AppMaster nie tylko zwiększają funkcjonalność aplikacji, ale także ułatwiają sprawny rozwój i ciągłe dostarczanie.

Korzystając z platformy AppMaster, programiści mogą generować wykonywalne pliki binarne, a nawet kod źródłowy, aby hostować aplikacje lokalnie. Do każdego projektu dołączona jest automatycznie generowana dokumentacja swagger (OpenAPI) dla endpoints serwera oraz skrypty migracji schematu bazy danych. Ponieważ AppMaster stale generuje aplikacje od podstaw w oparciu o aktualne plany, skutecznie eliminuje dług techniczny. Zgodność z dowolną bazą danych kompatybilną z PostgreSQL jako podstawową bazą danych pomaga AppMaster zapewnić wyjątkową skalowalność w zastosowaniach korporacyjnych i wymagających dużego obciążenia.

Podsumowując, Composite API okazało się potężnym narzędziem do tworzenia skalowalnych aplikacji o wysokiej wydajności w kontekście nowoczesnych architektur rozproszonych i środowisk zorientowanych na chmurę. Wykorzystując platformę AppMaster, programiści mogą w pełni wykorzystać zalety Composite API i tworzyć solidne, skalowalne i wydajne aplikacje, ciesząc się jednocześnie usprawnionym i opłacalnym procesem programowania.