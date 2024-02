No contexto de desenvolvimento sem código , "apontar e clicar" refere-se ao processo de criação de aplicativos de software usando elementos visuais e componentes funcionais usando interações intuitivas do usuário, como apontar, clicar, arrastar e soltar. O termo exemplifica o princípio abrangente de plataformas no-code, que é permitir que usuários com pouco ou nenhum conhecimento de programação criem aplicativos personalizados rapidamente e sem escrever uma única linha de código. O AppMaster é um excelente exemplo dessa plataforma, oferecendo ferramentas poderosas que permitem aos usuários criar visualmente modelos de dados, processos de negócios, API REST, endpoints WSS e projetar interfaces de usuário para aplicativos móveis e da Web, tudo por meio de um apontar e clicar intuitivo interface.

Capacitar os desenvolvedores cidadãos com interfaces de apontar e clicar tornou-se a força motriz na democratização do desenvolvimento de software. Estudos indicam que, ao adotar plataformas no-code, as empresas podem reduzir consideravelmente o tempo e os custos de desenvolvimento, com AppMaster, por exemplo, entregando aplicativos dez vezes mais rápidos e três vezes mais econômicos do que as abordagens tradicionais. Além disso, essas soluções otimizam o processo de desenvolvimento em aplicativos da Web, móveis e de back-end, garantindo que os aplicativos produzidos sejam robustos, escaláveis ​​e de fácil manutenção.

Em sua essência, a abordagem de apontar e clicar atende à afinidade humana inata pela comunicação visual. Ao permitir que os usuários manipulem elementos gráficos com facilidade, as plataformas no-code transformam tarefas de desenvolvimento complexas em experiências interativas gerenciáveis. Os usuários podem configurar e ajustar vários aspectos de seus aplicativos, como controles, navegação, layout e estética, tudo por meio da manipulação direta de objetos na tela. O designer de BP visual do AppMaster e a criação de IU drag-and-drop são exemplos excelentes de como os usuários se beneficiam das interações de apontar e clicar para criar soluções de software eficazes.

A praticidade de tal abordagem torna-se evidente ao analisar os vastos recursos que as plataformas no-code oferecem. AppMaster, por exemplo, permite que os usuários trabalhem com qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL e possam gerar automaticamente a documentação endpoints do servidor e os scripts de migração. Além disso, os usuários podem atualizar aplicativos móveis com alterações na interface do usuário, lógica e chaves de API sem precisar enviar novas versões para a App Store ou Play Market, uma vantagem crítica no mundo acelerado do desenvolvimento de aplicativos móveis.

Outra faceta essencial do desenvolvimento de apontar e clicar é a eliminação da dívida técnica. Como AppMaster regenera continuamente os aplicativos do zero, os usuários sempre podem contar com um código limpo e atualizado, livre de complexidades e redundâncias desnecessárias. A redução da dívida técnica melhora significativamente a capacidade de manutenção do aplicativo e reduz o custo total de propriedade, beneficiando diretamente as empresas que utilizam essas soluções.

Além disso, as plataformas no-code geralmente apresentam integrações integradas, componentes pré-criados e modelos prontos para uso que podem acelerar ainda mais o desenvolvimento e simplificar os processos de personalização. Com acesso a esses recursos, os desenvolvedores cidadãos podem criar rapidamente aplicativos adaptados aos seus requisitos específicos, ao mesmo tempo em que obtêm valiosa experiência de desenvolvimento sem colocar em risco a integridade ou a segurança do produto final.

Conforme resumido pelo AppMaster e outras plataformas no-code, o desenvolvimento de aplicativos de apontar e clicar revolucionou a forma como as empresas criam e mantêm soluções de software, disponibilizando recursos avançados de desenvolvimento para usuários que não possuem as habilidades tradicionais de codificação. Aproveitando a inclinação humana natural para a comunicação visual e superando complexos desafios de desenvolvimento usando técnicas intuitivas, as soluções de apontar e clicar preencheram a lacuna entre a necessidade de software personalizado e a escassez de desenvolvedores profissionais. Ao adotar essas plataformas, as empresas podem se beneficiar de ciclos de desenvolvimento mais rápidos, dívida técnica minimizada e atualizações simplificadas de aplicativos, melhorando substancialmente a eficiência geral e a economia.