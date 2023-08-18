Blockchain بلا كود

Blockchain No-Code عبارة عن تقنية دفتر أستاذ رقمي لا مركزية يتم تنفيذها وإدارتها باستخدام أدوات تطوير no-code ومنصات مثل AppMaster. تعد تقنية blockchain ضرورية لإنشاء سجلات آمنة وشفافة ومقاومة للعبث والمعاملات والبيانات دون الحاجة إلى لغات البرمجة التقليدية أو مهارات الترميز. أدى التطور السريع للتطوير no-code إلى تمكين الأفراد والمؤسسات من خلفيات متنوعة للاستفادة من تقنية blockchain وتسخير إمكاناتها دون حواجز أو تحديات تقنية.

يشتمل مفهوم Blockchain No-Code على العديد من المكونات الرئيسية ، مثل قواعد البيانات اللامركزية والتشفير والعقود الذكية وآليات الإجماع والتواصل مع الأنظمة الأخرى ، والتي تعتبر محورية للحفاظ على سلامة البيانات والمعاملات المخزنة وأمانها وإمكانية الوصول إليها. أدى ظهور الأنظمة الأساسية مثل AppMaster إلى فتح نموذج جديد حيث يمكن للمستخدمين غير التقنيين استخدام الواجهات المرئية وأدوات drag-and-drop والقوالب المعدة مسبقًا للاستفادة من قوة تقنية blockchain ونشر التطبيقات اللامركزية (dApps) بكفاءة وفعالية .

يتضمن تحقيق تطبيق Blockchain No-Code استخدام نظام أساسي قوي لتطوير no-code مثل AppMaster ، الذي يدعم إنشاء تطبيقات الخلفية والويب والهاتف المحمول باستخدام نماذج البيانات المرئية والعمليات التجارية وتكامل واجهة برمجة التطبيقات . يمكن للمؤسسات تسريع عملية التطوير بشكل كبير ، وتقليل الديون التقنية ، وتقليل الوقت المستغرق في السوق ، وزيادة الإنتاجية من خلال اعتماد نهج no-code للكتل. سلطت العديد من الدراسات الضوء على الكفاءة المتزايدة المستمدة من اعتماد منهجيات التطوير no-code ، مع منصة AppMaster ، على وجه الخصوص ، لضمان معدل تطوير أسرع بمقدار 10 مرات وخفض التكلفة بمقدار 3 أضعاف مقارنة بمنهجيات البرمجة التقليدية.

عند استخدام منصة مثل AppMaster لنشر Blockchain No-Code ، يمكن للمستخدمين غير التقنيين إنشاء وتخصيص البنية التحتية الخلفية من خلال واجهة مرئية بسيطة ، بما في ذلك آليات الإجماع ، والعقود الذكية ، والتعامل مع وظائف التشفير. يمكن لهؤلاء المستخدمين أيضًا تصميم الواجهة الأمامية للويب أو تطبيق الهاتف باستخدام مكونات drag-and-drop ، مما يسمح بالتفاعل السلس للمستخدم مع بيانات ووظائف blockchain. من خلال تبني نهج يحركه الخادم ، يمكن لتطبيقات الأجهزة المحمولة داخل النظام البيئي No-Code Blockchain تلقي تحديثات وتحسينات في الوقت المناسب دون الحاجة إلى إعادة التقديم والموافقة من متاجر التطبيقات ، مما يضمن نظامًا مرنًا ومرنًا.

تتمثل إحدى الميزات البارزة لمنصة AppMaster في قدرتها على إنشاء تطبيقات تعمل بكامل طاقتها من المخططات التي يوفرها المستخدمون. يتم إنشاء التطبيقات التي تم إنشاؤها تلقائيًا باستخدام شفرة المصدر استنادًا إلى Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية وإطار عمل Vue3 و JavaScript / TypeScript لتطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS. يلغي هذا النموذج الديون التقنية حيث يتم إنشاء التطبيقات من نقطة الصفر كلما تم تعديل المتطلبات ، مما يضمن قدرة المؤسسات على مواكبة المتطلبات المتغيرة باستمرار والتقدم التكنولوجي.