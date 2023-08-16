يشير الذكاء الاصطناعي (AI) إلى تطوير أنظمة الكمبيوتر التي يمكنها أداء المهام التي تتطلب عادةً ذكاءً بشريًا. يشمل الذكاء الاصطناعي مجموعة من التقنيات والتقنيات التي تسمح للآلات بالتعلم من التجربة ، والتكيف مع المدخلات الجديدة ، وأداء المهام التي تحاكي الوظائف المعرفية البشرية ، مثل حل المشكلات ، والتعرف على الأنماط ، وفهم اللغة ، واتخاذ القرار. يتمتع الذكاء الاصطناعي بالعديد من التطبيقات والفوائد في سياق منصات تطوير التطبيقات no-code مثل AppMaster.

تسمح الأنظمة الأساسية الخالية من no-code للمستخدمين غير التقنيين بإنشاء تطبيقات معقدة دون كتابة أي رمز. يعد AppMaster أحد هذه الأدوات القوية no-code ، مما يسمح للمستخدمين بتطوير تطبيقات الويب والجوال والخلفية من خلال إعداد نماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهات المستخدم بشكل مرئي ، بدلاً من كتابة التعليمات البرمجية. تستخدم المنصة خوارزميات وتقنيات مختلفة للذكاء الاصطناعي لأتمتة جوانب معينة من تطوير التطبيقات ، وتبسيط عملية التطوير ، وتقليل الديون التقنية.

يعد التعلم الآلي أحد العناصر الرئيسية للذكاء الاصطناعي في الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود مثل AppMaster . تمكن خوارزميات التعلم الآلي أجهزة الكمبيوتر من التعلم من البيانات وتحسين أدائها دون أن تتم برمجتها بشكل صريح. من خلال الاستفادة من التعلم الآلي ، يمكن للمنصات no-code تحليل كميات كبيرة من البيانات التي يتم إنتاجها أثناء عملية تطوير البرامج وتقديم رؤى تساعد المطورين على تحسين تطبيقاتهم. على سبيل المثال ، يمكن أن تساعد تحليلات الأداء المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تحديد الاختناقات في التطبيق واقتراح طرق لحلها.

من المكونات الأساسية الأخرى للذكاء الاصطناعي في منصات التطوير no-code على تعليمات برمجية معالجة اللغة الطبيعية (NLP). يسمح البرمجة اللغوية العصبية لأجهزة الكمبيوتر بفهم اللغة البشرية وتفسيرها ، مما يمكّن المستخدمين من تصميم التطبيقات باستخدام أوامر نصية بسيطة أو إجراء محادثات مع روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. وهذا يمكّن الأفراد الذين ليس لديهم معرفة برمجية قليلة أو معدومة من إنشاء التطبيقات بسرعة وكفاءة ، مما يؤدي إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات.

علاوة على ذلك ، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في الأنظمة الأساسية no-code لإنشاء كود ذكي. تتيح هذه الميزة المتقدمة للمستخدمين إنشاء تطبيقات مخصصة للغاية دون كتابة أي رمز بأنفسهم. بدلاً من ذلك ، تُنشئ المنصة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مقاطع الكود الضرورية ، بناءً على مدخلات المستخدم ومتطلباته. يساعد ذلك في توفير الوقت والموارد ويضمن أن الكود الذي تم إنشاؤه محسّن ومتسق ، مما يجعله أكثر قابلية للصيانة وأقل عرضة للأخطاء.

في سياق AppMaster ، يقوم النظام الأساسي تلقائيًا بإنشاء رمز لتطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام Go (golang) وتطبيقات الويب مع إطار عمل Vue3 و JS / TS وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام Kotlin و Jetpack Compose لنظامي Android و SwiftUI لـ IOS. يسمح النهج الذي يعتمد على الخادم للعملاء بتحديث مفاتيح واجهة المستخدم والمنطق وواجهة برمجة التطبيقات لتطبيقات الهاتف المحمول دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store و Play Market. إنه يحسن بشكل كبير سرعة وكفاءة تطوير التطبيقات ، مما يجعل العملية أسرع 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات لمجموعة واسعة من العملاء ، من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات.

علاوة على ذلك ، يعد الذكاء الاصطناعي أمرًا بالغ الأهمية في ضمان قابلية التوسع وأداء التطبيقات المطورة على منصات no-code مثل AppMaster. من خلال تحليل وتحسين الأداء المدفوع بالذكاء الاصطناعي ، يمكن للتطبيقات التعامل بفعالية مع أعباء العمل الكبيرة والتوسع لتلبية متطلبات المستخدمين المتزايدة. هذا مهم بشكل خاص للمؤسسات التي تتطلب حلولاً محسنة للغاية وقابلة للتطوير لحالات استخدام الأعمال الخاصة بهم.

أخيرًا ، يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في ضمان أمان وامتثال التطبيقات المطورة على منصات no-code. من خلال المراقبة المستمرة لأنماط الوصول إلى البيانات وحركة المرور وسلوك المستخدم ، يمكن لميزات الأمان المعتمدة على الذكاء الاصطناعي اكتشاف ومنع الوصول غير المصرح به أو الأنشطة الضارة ، وحماية بيانات الأعمال الهامة وضمان الامتثال التنظيمي.

يعد الذكاء الاصطناعي أمرًا بالغ الأهمية في تعزيز قدرات الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، مما يجعل تطوير التطبيقات أكثر سهولة وفعالية وقابلية للتوسع للعديد من المستخدمين. من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية وإنشاء الكود الذكي ، تقلل هذه المنصات بشكل كبير من الوقت والموارد والخبرة الفنية المطلوبة لإنشاء تطبيقات مخصصة ، مما يضمن حلولاً عالية الجودة وقابلة للصيانة وآمنة يمكنها تلبية متطلبات مطالب دائمة التطور للمشهد الرقمي الحديث.