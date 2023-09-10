تشير قابلية التوسع، في سياق هندسة البرمجيات وأنماطها، إلى قدرة نظام برمجي على استيعاب النمو بسلاسة من خلال زيادة قدرته على التعامل مع عبء العمل الإضافي بكفاءة. إنها سمة أساسية للبرامج الحديثة عالية الجودة التي تضمن استجابتها وتوافرها وأدائها العام مقابل مستويات مختلفة من الطلب. يمكن تحقيق قابلية التوسع من خلال القياس الأفقي أو الرأسي، حيث يتضمن القياس الأفقي إضافة مثيلات متعددة لنظام يعمل بالتوازي لتوزيع عبء العمل، بينما يزيد القياس الرأسي من سعة مثيل واحد. في النهاية، الهدف من تحقيق قابلية التوسع هو ضمان بقاء البرنامج يتماشى مع توقعات المستخدم والمتطلبات المتزايدة للمشهد الرقمي سريع التطور.

هناك جانبان رئيسيان يجب مراعاتهما عند تصميم البرامج القابلة للتوسع: البنية والأنماط. يجب أن تكون البنية مرنة بما يكفي لاستيعاب المتطلبات المتزايدة، مثل التغييرات في البنية التحتية الأساسية أو تدفق المستخدمين الجدد. ومن ناحية أخرى، فإن الأنماط هي المنهجيات أو أفضل الممارسات التي تساعد في معالجة مشكلات محددة تتعلق بقابلية التوسع. وبالتالي، يهدف النظام البرمجي المثالي إلى تحقيق قابلية التوسع من خلال التخطيط الدقيق للبنية ودمج الأنماط المناسبة التي تشكل معًا حلاً هندسيًا قويًا وقابلاً للتكيف.

من الأمثلة الشائعة على هذه البنية الخدمات الصغيرة، والتي تتميز بتقسيم التطبيق إلى خدمات أصغر ومستقلة، مما يسمح بتطوير كل خدمة ونشرها وتوسيع نطاقها بشكل منفصل. يضمن هذا النمط المعماري تحسين نمطية وفصل الاهتمامات مع تعزيز استجابة النظام واستخدام الموارد بطريقة قابلة للتطوير ومرنة.

يمكن أيضًا تصنيف أنماط القياس إلى أنماط توزيع التحميل، وأنماط تقسيم البيانات، وأنماط التخزين المؤقت، وأنماط التزامن. تساعد أنماط توزيع الأحمال على توزيع عبء العمل بين مثيلات النظام المختلفة للحفاظ على التوازن المناسب ومنع الاختناقات. تعتبر الاتصالات المستديرة والعشوائية والأقل بعض الأمثلة على هذا النمط. تركز أنماط تقسيم البيانات، مثل التقسيم والتقسيم الأفقي والتقسيم المستند إلى النطاق، على توزيع البيانات عبر قواعد بيانات متعددة لتمكين إدارة البيانات ومعالجة الاستعلامات بكفاءة. تعمل أنماط التخزين المؤقت، بما في ذلك التخزين المؤقت جانبًا والقراءة والتخزين المؤقت للكتابة، على تحسين أداء النظام عن طريق تخزين البيانات التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر في نظام تخزين مؤقت لاسترجاعها بشكل أسرع. تساعد أنماط التزامن، مثل تجمع الخيوط أو الضغط الخلفي أو قاطع الدائرة، على إدارة الطلبات المتزامنة بكفاءة من خلال تحسين تخصيص الموارد ومنع فشل النظام بسبب الحمل الزائد.

في AppMaster ، وهي منصة متقدمة no-code ، كانت قابلية التوسع بمثابة حجر الزاوية في عملية التصميم والتطوير، مما يسمح للعملاء ببناء تطبيقات عالية الكفاءة وقابلة للتطوير في مجالات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة. تستخدم تطبيقات الواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster Go (golang)، مما يوفر قابلية توسع ملحوظة لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وحالات الاستخدام عالية التحميل، بينما تستفيد تطبيقات الويب الخاصة بها من إطار عمل Vue3 لضمان حلول سريعة وسريعة الاستجابة وقوية. بالإضافة إلى ذلك، تسمح البنية المعتمدة على الخادم التي تعتمدها AppMaster بتحديث تطبيقات الهاتف المحمول دون إعادة تقديمها إلى App Store وPlay Market، وهي ميزة أساسية للحفاظ على قابلية التوسع في تطوير تطبيقات الهاتف المحمول.

تشتمل منصة AppMaster على مجموعة من الأدوات والميزات المصممة خصيصًا لتحسين عملية تطوير البرامج، ومساعدة العملاء على إنشاء تطبيقات أسرع بما يصل إلى 10 مرات، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على تكاليف التطوير أكثر فعالية من حيث التكلفة بمقدار 3 مرات. يعمل النهج المبتكر للمنصة على التخلص من الديون الفنية عن طريق إعادة بناء التطبيقات من الصفر كلما كانت هناك حاجة لأي تعديلات، مما يتيح لمطور واحد إنشاء حلول برمجية شاملة وقابلة للتطوير، كاملة مع الواجهات الخلفية للخادم، ومواقع الويب، وبوابات العملاء، وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية.

علاوة على ذلك، يقوم النظام تلقائيًا بإنشاء وثائق شاملة، مثل وثائق Swagger (OpenAPI) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. وهذا لا يضمن التكامل السلس فحسب، بل يحافظ أيضًا على قابلية التوسع مع تطور الأنظمة بمرور الوقت. يمكن لتطبيقات AppMaster العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql كمصدر أساسي، مما يزيد من تسهيل إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير يمكنها التعامل بسهولة مع حالات الاستخدام عالية التحميل ومتطلبات المؤسسة. وبالتالي، يعمل AppMaster حقًا كحل شامل للشركات من جميع الأحجام التي تسعى إلى تطوير ونشر حلول برمجية عالية الكفاءة وقابلة للتطوير وقابلة للتكيف لتلبية المتطلبات المتزايدة للعالم الرقمي اليوم.