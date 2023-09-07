نمط المراقب هو نمط تصميم برمجي معترف به على نطاق واسع ومستخدم على نطاق واسع يمكّن الكائنات، المعروفة باسم الموضوعات، من إبلاغ تغييرات الحالة إلى المعالين، المشار إليهم بالمراقبين، دون مطالبتهم بمعرفة تفاصيل تنفيذ بعضهم البعض. يعزز هذا النمط السلوكي الاقتران غير المحكم بين الموضوع ومراقبيه، مما يمكّن العديد من المراقبين من التصرف بناءً على تغييرات الحالة هذه دون تعديل تنفيذ الموضوع. الغرض الأساسي من نمط المراقب هو إنشاء علاقة تبعية رأس بأطراف بين الكائنات، حيث سيؤدي التغيير في كائن واحد إلى تحديثات تلقائية في الكائنات التابعة.

في سياق هندسة البرمجيات وأنماطها، يسهل نمط المراقب اتباع نهج فعال للبرمجة القائمة على الأحداث ويشجع على الفصل الفعال بين الاهتمامات. وقد وجد هذا النمط تطبيقه في مجالات مختلفة، مثل ربط البيانات، وبرمجة واجهة المستخدم، وإدارة الأحداث، وأنظمة النشر والاشتراك. غالبًا ما يقوم المطورون بتنفيذ نمط المراقب باستخدام نموذج النشر والاشتراك، حيث تحتفظ كائنات الناشر بقائمة من كائنات المشترك وتخطرهم بأحداث معينة. تشمل الأمثلة أنظمة الإشعارات في الوقت الفعلي، وتطبيقات سوق الأوراق المالية، وأنظمة مراقبة الطقس، وغيرها.

إحدى المزايا الرئيسية لتطبيق نمط المراقب هي أنه يساعد في الحفاظ على نمطية البرنامج وقابليته للتوسع. نظرًا لأن الموضوع ومراقبيه منفصلان، يمكن إجراء تعديلات أو تمديدات لأي من الكيانين دون التدخل مع بعضهما البعض، وبالتالي تقليل جهد الصيانة الإجمالي وتخفيف مخاطر مشكلات التصميم. علاوة على ذلك، يسمح النمط بإضافة أو إزالة مراقبين جدد ديناميكيًا مع الحد الأدنى من التأثير على النظام، مما يعزز القدرة على التكيف والتوسع بشكل أفضل.

ضمن منصة AppMaster no-code ، يلعب نمط المراقب دورًا حاسمًا في الجوانب المختلفة لعملية تطوير التطبيق. نظرًا لأن AppMaster يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات معقدة بمكونات متنوعة، يصبح من الضروري إدارة الترابط بينها بكفاءة. من خلال دمج نمط المراقب، يضمن AppMaster أن تحافظ جميع مكونات التطبيق على تماسكها مع الاستجابة بكفاءة للتغيرات في المكونات ذات الصلة.

على سبيل المثال، دعونا نفكر في سيناريو يستخدم فيه المستخدم منصة AppMaster لإنشاء تطبيق ويب لإدارة متجر التجارة الإلكترونية. قد يتكون هذا التطبيق من عدة مكونات، مثل إدارة المخزون ومعالجة الطلبات وملفات تعريف العملاء ومعالجة الدفع. من خلال تنفيذ نمط المراقب، يمكن لهذه المكونات أن تتفاعل مع بعضها البعض بطريقة غير مترابطة، مما يضمن أن التغيير في مكون واحد، مثل التحديث في المخزون، يمكن أن ينتشر إلى المكونات التابعة، مثل معالجة الطلب وملفات تعريف العملاء، دون أي التدخلات المباشرة من المطورين.

بالإضافة إلى تسهيل الاتصال الفعال وفي الوقت المناسب بين المكونات، يساعد نمط المراقب أيضًا على تحسين أداء التطبيقات التي تم إنشاؤها عن طريق تقليل التفاعلات غير الضرورية وتقليل تكاليف المعالجة الزائدة عن الحاجة. يعد هذا مفيدًا بشكل خاص لحالات الاستخدام عالية التحميل في الوقت الفعلي، حيث يمكن أن تحدث أعداد كبيرة من الأحداث بشكل متزامن، مما يؤدي إلى اختناقات محتملة وتدهور الأداء.

لتلخيص ذلك، يعد نمط المراقب نمطًا تصميميًا لا يقدر بثمن في مجال هندسة البرمجيات وأنماطها، لأنه يعزز الاقتران الفضفاض والتواصل الفعال وقابلية التوسع بين المكونات المختلفة لنظام البرمجيات. من خلال إنشاء علاقة تبعية واحد إلى متعدد بين الكائنات، يساعد نمط المراقب المطورين على بناء تطبيقات قوية ونموذجية وقابلة للتطوير يمكنها التكيف بكفاءة مع المتطلبات المتغيرة. تشتمل منصة AppMaster no-code على نمط المراقب لتزويد مستخدميها بمجموعة أدوات شاملة وقوية لإنشاء تطبيقات متعددة الاستخدامات عبر مختلف المجالات وحالات الاستخدام، مع تقليل وقت التطوير والتكلفة والديون الفنية.