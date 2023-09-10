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وحدة نمط العمل

Sep 10, 2023

نمط وحدة العمل هو نمط تصميم برمجي يلعب دورًا حاسمًا في تنفيذ آليات الاستمرارية، خاصة تلك التي تتعامل مع إدارة المعاملات والموارد. ومن المعترف به على نطاق واسع باعتباره جانبًا أساسيًا من بنية تطبيقات المؤسسات وقد اكتسب اهتمامًا كبيرًا في منهجيات تطوير البرامج المختلفة، مثل التصميم المستند إلى المجال (DDD) ورسم الخرائط الارتباطية للكائنات (ORM).

في سياق بنية البرمجيات وأنماطها، فإن الغرض الأساسي من وحدة نمط العمل هو تغليف جميع الإجراءات والعمليات التي يتم تنفيذها على مخزن البيانات ضمن معاملة واحدة متماسكة وإدارة تنفيذها بطريقة متسقة وقابلة للتطوير وفعالة. يمكّن هذا النمط المطورين من الحفاظ على سلامة البيانات واتساقها، فضلاً عن تحسين أداء النظام ككل، من خلال تتبع التغييرات التي تم إجراؤها على الكيانات في النظام، وطلب العمليات، وتقليل عدد الرحلات ذهابًا وإيابًا إلى قاعدة البيانات.

AppMaster ، عبارة عن منصة قوية no-code تم تطويرها لتمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، وتستفيد من وحدة نمط العمل للمساعدة في تحسين كفاءة مكوناتها المختلفة. توفر المنصة مجموعة واسعة من الميزات والإمكانيات، بما في ذلك تصميم مخطط قاعدة البيانات، ونمذجة عمليات الأعمال، وتطوير REST API، وWebsockets، والتي تساهم جميعها في قوة وقابلية التوسع للتطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام AppMaster.

يوجد في قلب وحدة نمط العمل مفهوم "وحدات العمل"، التي تتضمن العمليات المختلفة التي يتم إجراؤها على البيانات، مثل الإدراج أو التحديث أو الحذف أو الاستعلام. تعمل وحدات العمل هذه بمثابة مستودع مركزي ينظم التغييرات التي يتم إجراؤها على الكيانات بطريقة متسقة وسهلة الفهم. إنها تسهل تنفيذ المعاملات من خلال إدارة الموارد وتتبع التغييرات وتنسيق ترتيب المهام المختلفة المعنية.

إحدى المزايا الرئيسية لوحدة نمط العمل هي أنها تعزز فصل الاهتمامات داخل التطبيق عن طريق عزل منطق الثبات عن المجال أو منطق الأعمال. وهذا يجعل من السهل صيانة التطبيق واختباره وتحديثه بمرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد النمط في تحسين الأداء العام للنظام عن طريق: 1) تقليل عدد رحلات قاعدة البيانات المطلوبة؛ 2) تحسين ترتيب العمليات داخل المعاملة؛ و3) التأكد من إجراء التغييرات على الكيانات بطريقة متسقة.

يتضمن تنفيذ نموذج وحدة العمل عادةً المكونات التالية:

  • واجهة UnitOfWork: تحدد العقد الذي يجب أن تلتزم به جميع تطبيقات UnitOfWork. ويتضمن طرقًا لتسجيل التغييرات والالتزام بها، وبدء المعاملات وإكمالها، وإدارة الموارد، مثل اتصالات قاعدة البيانات وسياقات الكائنات.
  • تنفيذ UnitOfWork: تفي هذه الفئة بالعقد المحدد بواسطة واجهة UnitOfWork. وهي مسؤولة عن إدارة وتتبع حالة الكيانات والموارد، وضمان إجراء التغييرات بطريقة متسقة، وتنسيق تنفيذ العمليات المختلفة.
  • المستودع: المستودع عبارة عن طبقة تجريد بين نموذج المجال وتخزين البيانات. وهو مصمم للعمل بشكل وثيق مع تطبيق UnitOfWork لتبسيط عملية استرجاع الكيانات وتخزينها والاستعلام عنها. فهو يضمن تحميل مثيل واحد فقط لكل كيان واستخدامه طوال المعاملة، مما يساعد في الحفاظ على الاتساق وتجنب التكرار في البيانات.

في سياق AppMaster ، يتم تشغيل نمط وحدة العمل عند إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية. من خلال اعتماد هذا النمط، يضمن AppMaster مستوى عالٍ من الأداء والاتساق وقابلية الصيانة داخل التطبيقات التي تم إنشاؤها، مع الالتزام بأفضل ممارسات هندسة البرمجيات.

علاوة على ذلك، ونظرًا لتركيز النظام الأساسي على إنشاء التطبيقات بطريقة محسنة وفعالة من حيث التكلفة، يثبت نموذج وحدة العمل أنه إضافة لا تقدر بثمن لمجموعة ميزاته القوية. يؤدي استخدام هذا النمط إلى تمكين AppMaster من تقديم تطبيقات موثوقة وقابلة للتطوير وقابلة للصيانة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمجموعة متنوعة من العملاء بما في ذلك الشركات الصغيرة والمؤسسات وحتى المطورين الأفراد.

اكتشف المزيد من المصطلحات:
البنية الموجهة نحو الخدمة (SOA) التصميم المبني على المجال (DDD) النسخ المتماثل للسيد والعبد النمط المركب تصميم سريع الاستجابة حقن التبعية سلسلة المسؤولية قاطع الدائرة كائن الوصول إلى البيانات (DAO) مشاركة قاعدة البيانات مصادر الأحداث نمط التكرار نمط الجسر نمط السجل النشط نمط المترجم نموذج-عرض-عرض-نموذج (MVVM)

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