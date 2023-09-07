وحدة تحكم عرض النموذج (MVC)

يعد نمط تصميم Model-View-Controller (MVC) أسلوبًا معماريًا معتمدًا على نطاق واسع لتصميم التطبيقات البرمجية. فهو يوفر طريقة لتنظيم التعليمات البرمجية بطريقة معيارية، وتعزيز الفصل بين الاهتمامات وتحسين قابلية الصيانة وقابلية التوسع وقابلية اختبار النظام. يتوافق نموذج MVC بشكل جيد مع مبادئ منصة AppMaster لإنشاء تعليمات برمجية معيارية وقابلة للتطوير، مما يجعله أسلوبًا مثاليًا لبناء تطبيقات قوية وقابلة للصيانة.

في بنية MVC، ينقسم منطق التطبيق إلى ثلاثة مكونات مترابطة:

النموذج - مسؤول عن معالجة البيانات ومنطق الأعمال. وهو يمثل البيانات والقواعد والوظائف الخاصة بمجال التطبيق، مثل التحقق من صحة البيانات واسترجاعها وتخزينها ومعالجتها. يعد مكون النموذج مستقلاً عن واجهة المستخدم ويتواصل مع المكونات الأخرى من خلال واجهات برمجة التطبيقات أو الأحداث.

- مسؤول عن معالجة البيانات ومنطق الأعمال. وهو يمثل البيانات والقواعد والوظائف الخاصة بمجال التطبيق، مثل التحقق من صحة البيانات واسترجاعها وتخزينها ومعالجتها. يعد مكون النموذج مستقلاً عن واجهة المستخدم ويتواصل مع المكونات الأخرى من خلال واجهات برمجة التطبيقات أو الأحداث. عرض - مسؤول عن عرض البيانات من النموذج والتقاط مدخلات المستخدم. وهو يشكل واجهة المستخدم للتطبيق ويركز على العرض التقديمي وتفاعل المستخدم. يتفاعل مكون العرض مباشرة مع المستخدم ويلتقط مدخلاته، والتي يتم بعد ذلك إرسالها مرة أخرى إلى وحدة التحكم لتتم معالجتها.

- مسؤول عن عرض البيانات من النموذج والتقاط مدخلات المستخدم. وهو يشكل واجهة المستخدم للتطبيق ويركز على العرض التقديمي وتفاعل المستخدم. يتفاعل مكون العرض مباشرة مع المستخدم ويلتقط مدخلاته، والتي يتم بعد ذلك إرسالها مرة أخرى إلى وحدة التحكم لتتم معالجتها. وحدة التحكم - تعمل كوسيط بين النموذج والعرض، مما يسهل الاتصال بينهما والتعامل مع أحداث إدخال المستخدم. استجابة لتفاعلات المستخدم التي تم التقاطها بواسطة العرض، يقوم جهاز التحكم بمعالجة المدخلات وتحديث النموذج وفقًا لذلك، مما يضمن بقاء البيانات متسقة في جميع أنحاء التطبيق. يقوم جهاز التحكم أيضًا بمزامنة العرض مع بيانات النموذج المحدثة، مما يحافظ على تحديث واجهة المستخدم.

تم استخدام Model-View-Controller (MVC) على نطاق واسع في العديد من لغات ومنصات البرمجة المختلفة، حيث لعب دورًا حاسمًا في تعزيز تطوير التعليمات البرمجية المنظمة والقابلة للصيانة. تم تصميم الأدوات no-code لمنصة AppMaster ، مثل نمذجة البيانات المرئية، وتصميم العمليات التجارية، ومكونات واجهة المستخدم لتطبيقات الويب والهاتف المحمول، مع وضع مبادئ بنية MVC في الاعتبار. وهذا يضمن أن التطبيقات التي تم إنشاؤها قابلة للتطوير وقابلة للصيانة وقوية.

على سبيل المثال، تستفيد تطبيقات الواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster من لغة البرمجة Go، وهي لغة معتمدة على نطاق واسع في صناعة البرمجيات معروفة ببساطتها ونمطيتها ودعمها القوي للتزامن. يقوم كود Go الذي تم إنشاؤه بتغليف مكونات النموذج ووحدة التحكم في بنية MVC، مع الحفاظ على منطق أعمال التطبيق والتعامل مع استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات (API). من ناحية أخرى، فإن إطار عمل Vue3، المستخدم لإنشاء تطبيقات الويب، يمثل بإيجاز مكون العرض من خلال توفير واجهة مستخدم سريعة الاستجابة وتفاعلية. وبالمثل، في تطبيقات الهاتف المحمول، يستفيد AppMaster من Kotlin مع Jetpack Compose (Android) و SwiftUI (iOS) لإنشاء مكونات العرض التي تتبع مبادئ نمط MVC.

يتيح هذا الالتزام ببنية Model-View-Controller لـ AppMaster إنشاء تطبيقات معيارية وقابلة للتطوير وقابلة للصيانة. هذه التطبيقات مناسبة لمجموعة واسعة من العملاء، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى المؤسسات الكبيرة. ونتيجة لذلك، يمكن لمنصة AppMaster زيادة وتيرة تطوير التطبيقات بشكل كبير، وخفض التكاليف، والقضاء على الديون التقنية.

هناك فائدة رئيسية أخرى لاستخدام بنية MVC وهي فصل النموذج عن العرض، مما يسمح بتطوير واختبار وتصحيح كل مكون على حدة بشكل أكثر كفاءة. يتيح هذا الفصل بين الاهتمامات أيضًا تنفيذ تغييرات التصميم دون التأثير على منطق الأعمال الأساسي، مما يقلل من احتمالية طرح مشكلات جديدة.

يعمل الإنشاء التلقائي للوثائق في AppMaster ، مثل وثائق Swagger (OpenAPI) لواجهات برمجة تطبيقات REST، على تسهيل التكامل السلس مع الأنظمة الأخرى، وذلك بفضل التصميم المعياري الذي يقدمه نمط MVC. علاوة على ذلك، يضمن توافق PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية اتساق البيانات وسلامتها، في حين أن الطبيعة عديمة الحالة لتطبيقات Go الخلفية التي تم إنشاؤها تسمح بقابلية التوسع غير العادية والأداء العالي.

في الختام، يعد نمط تصميم Model-View-Controller (MVC) أسلوبًا معماريًا قويًا ومرنًا لتطبيقات البناء. إنه يعزز الفصل بين الاهتمامات، والنمطية، وقابلية الصيانة، وهي سمات تتوافق بقوة مع المبادئ التي بنيت عليها منصة AppMaster no-code. من خلال الاستفادة من نمط MVC، يوفر AppMaster طريقة فعالة ومنخفضة التكلفة للعملاء لتطوير حلول برمجية شاملة وقابلة للتطوير وقابلة للصيانة، تشمل تطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية دون الحاجة إلى التعامل مع تعليمات برمجية معقدة.