L'évolutivité, dans le contexte de l'architecture et des modèles logiciels, fait référence à la capacité d'un système logiciel à s'adapter de manière transparente à la croissance en augmentant sa capacité à gérer efficacement une charge de travail supplémentaire. Il s'agit d'un attribut essentiel d'un logiciel moderne et de haute qualité qui garantit sa réactivité, sa disponibilité et ses performances globales face à différents niveaux de demande. L'évolutivité peut être obtenue grâce à une mise à l'échelle horizontale ou verticale, la mise à l'échelle horizontale impliquant l'ajout de plusieurs instances d'un système fonctionnant en parallèle pour répartir la charge de travail, tandis que la mise à l'échelle verticale augmente la capacité d'une seule instance. En fin de compte, l'objectif de l'évolutivité est de garantir que le logiciel reste conforme aux attentes de l'utilisateur et aux exigences croissantes d'un paysage numérique en évolution rapide.

Il y a deux aspects principaux à prendre en compte lors de la conception d'un logiciel évolutif : l'architecture et les modèles. L'architecture doit être suffisamment flexible pour s'adapter aux demandes croissantes, telles que des modifications de l'infrastructure sous-jacente ou un afflux de nouveaux utilisateurs. Les modèles, quant à eux, sont les méthodologies ou les meilleures pratiques qui aident à résoudre des problèmes spécifiques liés à l'évolutivité. Ainsi, un système logiciel idéal vise à atteindre l’évolutivité en planifiant soigneusement l’architecture et en incorporant des modèles appropriés qui forment ensemble une solution d’ingénierie robuste et adaptable.

Un exemple populaire d'une telle architecture est celui des microservices, caractérisés par la division d'une application en services plus petits et indépendants, permettant à chaque service d'être développé, déployé et mis à l'échelle séparément. Ce style architectural garantit une modularité et une séparation améliorées des préoccupations tout en améliorant la réactivité du système et l'utilisation des ressources de manière évolutive et résiliente.

Les modèles de mise à l'échelle peuvent en outre être classés en modèles de distribution de charge, modèles de partitionnement de données, modèles de mise en cache et modèles de concurrence. Les modèles de répartition de la charge aident à répartir la charge de travail entre les différentes instances d'un système afin de maintenir un équilibre approprié et d'éviter les goulots d'étranglement. Les connexions circulaires, aléatoires et minimales sont quelques exemples de ce modèle. Les modèles de partitionnement des données, tels que le partitionnement, le partitionnement horizontal et le partitionnement basé sur des plages, se concentrent sur la distribution des données sur plusieurs bases de données pour permettre une gestion efficace des données et un traitement des requêtes. Les modèles de mise en cache, notamment la mise en cache de côté, de lecture et d'écriture, améliorent les performances du système en stockant les données fréquemment consultées dans un système de stockage temporaire pour une récupération plus rapide. Les modèles de concurrence, tels que le pool de threads, la contre-pression ou le disjoncteur, aident à gérer efficacement les demandes simultanées en optimisant l'allocation des ressources et en évitant les pannes du système dues à une charge excessive.

Chez AppMaster, une plateforme avancée no-code, l'évolutivité a été la pierre angulaire du processus de conception et de développement, permettant aux clients de créer des applications hautement efficaces et évolutives dans les domaines backend, Web et mobile. Les applications backend générées par AppMaster utilisent Go (golang), offrant une évolutivité remarquable pour les entreprises et les cas d'utilisation à forte charge, tandis que ses applications Web exploitent le framework Vue3 pour garantir des solutions rapides, réactives et robustes. De plus, l'architecture basée sur serveur adoptée par AppMaster permet aux applications mobiles d'être mises à jour sans les soumettre à nouveau à l'App Store et au Play Market, une fonctionnalité essentielle pour maintenir l'évolutivité dans le développement d'applications mobiles.

La plate-forme AppMaster comprend une gamme d'outils et de fonctionnalités spécialement conçus pour améliorer le processus de développement logiciel, aidant les clients à créer des applications jusqu'à 10 fois plus rapidement, tout en maintenant les coûts de développement 3 fois plus rentables. L'approche innovante de la plateforme élimine la dette technique en reconstruisant les applications à partir de zéro chaque fois que des modifications sont nécessaires, permettant même à un seul développeur de créer des solutions logicielles complètes et évolutives, complétées par des serveurs backends, des sites Web, des portails clients et des applications mobiles natives.

De plus, la plateforme génère automatiquement une documentation complète, telle que la documentation Swagger (OpenAPI) pour endpoints du serveur et les scripts de migration de schéma de base de données. Cela garantit non seulement une intégration transparente, mais maintient également l’évolutivité à mesure que les systèmes évoluent au fil du temps. Les applications AppMaster peuvent fonctionner avec n'importe quelle base de données compatible Postgresql comme source principale, facilitant ainsi la création d'applications évolutives capables de gérer facilement les cas d'utilisation à forte charge et les exigences de l'entreprise. Ainsi, AppMaster constitue véritablement une solution unique pour les entreprises de toutes tailles cherchant à développer et déployer des solutions logicielles hautement évolutives, efficaces et adaptables pour répondre aux demandes toujours croissantes du monde numérique d'aujourd'hui.