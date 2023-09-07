نمط الوكيل هو نمط تصميم هيكلي يعمل كبديل أو عنصر نائب لكائن آخر للتحكم في الوصول أو تحسين الوظيفة أو زيادة سلوك الكائن الأصلي، دون تغيير واجهته. إنه يلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الاقتران السائب وتعزيز الأمان وتحسين كفاءة المعالجة أو إدارة الموارد داخل التطبيق. يعد هذا النمط وثيق الصلة بتنفيذ ميزات متنوعة مثل التحميل البطيء، والوصول عن بعد، والتخزين المؤقت، والتسجيل، والترخيص، وغيرها الكثير.

تكون الوكلاء مفيدة بشكل خاص في المواقف التي يكون فيها التحكم في سلوك الكائن أو زيادته أكثر كفاءة أو ملاءمة من تعديل الكائن نفسه. يمكن تصنيفها إلى أنواع مختلفة بناءً على الغرض المقصود منها:

الوكيل الظاهري : يتم استخدام هذا النوع من الوكيل لإجراء عمليات نيابة عن كائن يتطلب قدرًا كبيرًا من الموارد أو الوقت لتهيئته. من خلال تأخير عملية التهيئة حتى تكون هناك حاجة إليها بالفعل، يساعد الوكيل الظاهري على تحسين أداء النظام واستخدام الذاكرة.

: يتم استخدام هذا النوع من الوكيل لإجراء عمليات نيابة عن كائن يتطلب قدرًا كبيرًا من الموارد أو الوقت لتهيئته. من خلال تأخير عملية التهيئة حتى تكون هناك حاجة إليها بالفعل، يساعد الوكيل الظاهري على تحسين أداء النظام واستخدام الذاكرة. الوكيل البعيد : يُستخدم هذا النوع من الوكيل لإدارة الاتصال بين الكائنات المحلية والبعيدة مع إخفاء تعقيد الأنظمة الموزعة أو الوصول إلى الكائنات في مساحة عنوان مختلفة. يضمن الوكلاء عن بعد التواصل والتفاعل المناسبين حتى لو كانت الكائنات موجودة في بيئات مختلفة.

: يُستخدم هذا النوع من الوكيل لإدارة الاتصال بين الكائنات المحلية والبعيدة مع إخفاء تعقيد الأنظمة الموزعة أو الوصول إلى الكائنات في مساحة عنوان مختلفة. يضمن الوكلاء عن بعد التواصل والتفاعل المناسبين حتى لو كانت الكائنات موجودة في بيئات مختلفة. وكيل الحماية : يتم استخدام هذا النوع من الوكيل للتحقق من أذونات الوصول لكائن ما وفرضها، وتنفيذ طبقة إضافية من الأمان. يمكن استخدام وكلاء الحماية لتقييد الوصول إلى البيانات أو الموارد الحساسة من خلال التحقق من صحة معلومات مصادقة المستخدم والترخيص.

: يتم استخدام هذا النوع من الوكيل للتحقق من أذونات الوصول لكائن ما وفرضها، وتنفيذ طبقة إضافية من الأمان. يمكن استخدام وكلاء الحماية لتقييد الوصول إلى البيانات أو الموارد الحساسة من خلال التحقق من صحة معلومات مصادقة المستخدم والترخيص. وكيل التخزين المؤقت : يستخدم هذا النوع من الوكيل لتخزين نتائج العمليات المكلفة أو التي تستغرق وقتًا طويلاً لتحسين الأداء، خاصة في الحالات التي تنطوي على وصول بطيء أو محدود إلى الموارد الخارجية. يمكن لوكلاء ذاكرة التخزين المؤقت تحسين أوقات الاستجابة وتقليل زمن الوصول وتوفير النطاق الترددي أو تكاليف المعالجة.

في سياق منصة AppMaster ، يلعب نمط الوكيل دورًا حاسمًا في بناء تطبيقات فعالة وقابلة للتطوير وقابلة للصيانة. يمكن للتطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster الاستفادة من فوائد هذا النمط، بما في ذلك تحسين الموارد والوصول المرن إلى البيانات وإجراءات الأمان القوية، لتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء عبر مختلف الصناعات.

أحد الأمثلة التي توضح استخدام نموذج الوكيل في بنية البرنامج هو تطبيق دفق الفيديو. في هذا السيناريو، قد تضم خدمة بث الفيديو ملايين المستخدمين الذين يصلون إلى آلاف مقاطع الفيديو بشكل متزامن. يمكن أن يساعد تنفيذ وكيل ذاكرة التخزين المؤقت في تحسين الأداء وتقليل الحمل على خادم البث عن طريق تخزين محتوى الفيديو الذي يتم الوصول إليه بشكل متكرر مؤقتًا. بهذه الطريقة، يمكن تقديم طلبات المستخدم للمحتوى الشائع مباشرةً من ذاكرة التخزين المؤقت، مما يؤدي إلى تحسين وقت الاستجابة وتقليل استهلاك موارد النظام بشكل عام.

مثال آخر، ذو صلة بتطبيقات الواجهة الخلفية لـ AppMaster ، يتضمن الوكلاء البعيدين. غالبًا ما تتطلب تطبيقات الواجهة الخلفية الاتصال بخدمات خارجية أو مصادر بيانات. يمكن أن يضمن استخدام الوكلاء عن بعد تفاعلًا سلسًا عن طريق إخفاء تعقيد اتصالات الشبكة والأنظمة الموزعة وتنسيقات البيانات المختلفة. وهذا يوفر الراحة مع الحفاظ على نمطية وفصل الاهتمامات، وبالتالي تسهيل الصيانة السهلة ومزيد من التطوير.

في الختام، يعد Proxy Pattern نمط تصميم متعدد الاستخدامات وقوي يعمل على تحسين بنية البرامج من خلال تبسيط الوصول إلى الكائنات المعقدة والتحكم فيها. من خلال تقديم حلول لإدارة الموارد والأمن والوصول عن بعد، فإنه يعمل بشكل كبير على تحسين كفاءة التطبيقات وقابلية التوسع وقابلية الصيانة. عند دمجه في التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster Platform، يضمن نمط الوكيل تلبية متطلبات العملاء المتنوعة من خلال حلول برمجية قوية ومحسنة.