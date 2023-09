La scalabilità, nel contesto di Architettura e modelli software, si riferisce alla capacità di un sistema software di adattarsi perfettamente alla crescita aumentando la sua capacità di gestire in modo efficiente carichi di lavoro aggiuntivi. È un attributo essenziale del software moderno e di alta qualità che ne garantisce la reattività, la disponibilità e le prestazioni complessive rispetto a diversi livelli di domanda. La scalabilità può essere ottenuta tramite la scalabilità orizzontale o verticale, dove la scalabilità orizzontale comporta l'aggiunta di più istanze di un sistema in esecuzione in parallelo per distribuire il carico di lavoro, mentre la scalabilità verticale aumenta la capacità di una singola istanza. In definitiva, l'obiettivo della scalabilità è garantire che il software rimanga in linea con le aspettative dell'utente e con le crescenti richieste di un panorama digitale in rapida evoluzione.

Ci sono due aspetti principali da considerare quando si progetta software per la scalabilità: architettura e modelli. L'architettura dovrebbe essere sufficientemente flessibile da soddisfare le crescenti richieste, come le modifiche all'infrastruttura sottostante o l'afflusso di nuovi utenti. I modelli, d'altra parte, sono le metodologie o le migliori pratiche che aiutano ad affrontare problemi specifici legati alla scalabilità. Pertanto, un sistema software ideale mira a raggiungere la scalabilità pianificando attentamente l’architettura e incorporando modelli adeguati che insieme formano una soluzione ingegneristica robusta e adattabile.

Un esempio popolare di tale architettura sono i microservizi, che sono caratterizzati dalla divisione di un’applicazione in servizi più piccoli e indipendenti, consentendo a ciascun servizio di essere sviluppato, distribuito e scalato separatamente. Questo stile architettonico garantisce una migliore modularità e separazione delle preoccupazioni, aumentando al tempo stesso la reattività del sistema e l'utilizzo delle risorse in modo scalabile e resiliente.

I modelli di scalabilità possono essere ulteriormente classificati in modelli di distribuzione del carico, modelli di partizionamento dei dati, modelli di memorizzazione nella cache e modelli di concorrenza. I modelli di distribuzione del carico aiutano a distribuire il carico di lavoro tra le varie istanze di un sistema per mantenere un equilibrio adeguato e prevenire colli di bottiglia. Le connessioni round-robin, casuali e minime sono alcuni esempi di questo modello. I modelli di partizionamento dei dati, come lo sharding, il partizionamento orizzontale e il partizionamento basato su intervalli, si concentrano sulla distribuzione dei dati su più database per consentire una gestione efficiente dei dati e l'elaborazione delle query. I modelli di memorizzazione nella cache, inclusa la memorizzazione nella cache cache-aside, read-through e write-through, migliorano le prestazioni del sistema archiviando i dati a cui si accede di frequente in un sistema di archiviazione temporaneo per un recupero più rapido. I modelli di concorrenza, come il pool di thread, la contropressione o l'interruttore automatico, aiutano a gestire le richieste simultanee in modo efficiente ottimizzando l'allocazione delle risorse e prevenendo errori di sistema dovuti a un carico eccessivo.

In AppMaster, una piattaforma avanzata no-code, la scalabilità è stata una pietra angolare del processo di progettazione e sviluppo, consentendo ai clienti di creare applicazioni altamente efficienti e scalabili nei domini backend, web e mobile. Le applicazioni backend generate da AppMaster utilizzano Go (golang), offrendo notevole scalabilità per casi d'uso aziendali e ad alto carico, mentre le sue applicazioni web sfruttano il framework Vue3 per garantire soluzioni veloci, reattive e robuste. Inoltre, l'architettura basata su server adottata da AppMaster consente di aggiornare le applicazioni mobili senza inviarle nuovamente all'App Store e al Play Market, una caratteristica essenziale per mantenere la scalabilità nello sviluppo di applicazioni mobili.

La piattaforma di AppMaster comprende una serie di strumenti e funzionalità appositamente progettati per migliorare il processo di sviluppo del software, aiutando i clienti a creare applicazioni fino a 10 volte più velocemente e, allo stesso tempo, mantenendo i costi di sviluppo 3 volte più convenienti. L'approccio innovativo della piattaforma elimina il debito tecnico ricostruendo le applicazioni da zero ogni volta che sono necessarie modifiche, consentendo anche a un singolo sviluppatore di creare soluzioni software complete e scalabili, complete di backend server, siti Web, portali clienti e applicazioni mobili native.

Inoltre, la piattaforma genera automaticamente documentazione completa, come la documentazione Swagger (OpenAPI) per endpoints server e gli script di migrazione dello schema del database. Ciò non solo garantisce un'integrazione perfetta, ma mantiene anche la scalabilità man mano che i sistemi si evolvono nel tempo. Le applicazioni AppMaster possono funzionare con qualsiasi database compatibile con Postgresql come fonte primaria, facilitando ulteriormente la creazione di applicazioni scalabili in grado di gestire facilmente casi d'uso ad alto carico e requisiti aziendali. Pertanto, AppMaster funge davvero da soluzione unica per le aziende di tutte le dimensioni che cercano di sviluppare e distribuire soluzioni software altamente scalabili, efficienti e adattabili per soddisfare le crescenti richieste del mondo digitale di oggi.