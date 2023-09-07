نمط المترجم هو نمط تصميم سلوكي يستخدم على نطاق واسع في مجال هندسة البرمجيات وأنماطها. ويركز بشكل أساسي على توفير حل فعال لتفسير وتقييم اللغات والتعبيرات الخاصة بالمجال. يسهل النمط تحليل وتفسير مثيل لقواعد نحوية محددة جيدًا من خلال تمثيل بنيتها النحوية في شكل تسلسل هرمي موجه للكائنات. هذا النظام الهرمي، الذي يطلق عليه غالبًا شجرة بناء الجملة المجردة (AST)، يلخص المنطق الخاص بتفسير لغة الإدخال أو التعبير.

يعد تفسير اللغات الخاصة بالمجال مطلبًا شائعًا في هندسة البرامج والتطبيقات الحديثة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحليل وتقييم التعبيرات كجزء من تفاعل المستخدم أو تكوينه. يؤدي نمط المترجم الفوري، عند تطبيقه بشكل صحيح، إلى إنشاء قاعدة تعليمات برمجية مرنة وقابلة للصيانة وقابلة للتوسيع بسهولة وتلبي هذا المطلب. الدافع الرئيسي وراء استخدام نمط المترجم الفوري هو تحديد القواعد النحوية للغة معينة وتمثيلها بطريقة منظمة، والتي تكون سياقية وقابلة للتطوير.

في سياق نظام AppMaster no-code ، يعد استخدام نمط المترجم الفوري أمرًا بالغ الأهمية لتطوير التطبيقات وعمليات الإدارة بشكل سلس. تتيح المنصة للمستخدمين تصميم التطبيقات وتطويرها ونشرها بطريقة مرئية وخالية من التعليمات البرمجية، والتي تتضمن بطبيعتها إنشاء وتفسير اللغات والتعبيرات المختلفة. على سبيل المثال، فإن تحديد نماذج البيانات والعمليات التجارية ومكونات واجهة المستخدم بطريقة مرئية يترجم بشكل أساسي إلى إنشاء لغة أساسية خاصة بالمجال تمثل هذه الكيانات على أفضل وجه. يعد نمط المترجم الفوري هو المفتاح لتفسير وتقييم هذه اللغات بدقة، مما يمكّن النظام الأساسي من إنشاء ونشر التطبيقات بدقة وكفاءة.

لفهم طريقة عمل نموذج المترجم الفوري، من الضروري التعرف على مكوناته الأساسية الأربعة، وهي:

AbstractExpression: تمثل هذه الواجهة أو الفئة المجردة التعبيرات العامة التي تصوغ اللغة. إنه يحدد طريقة تسمى "interpret()" والتي يجب على جميع التعبيرات الملموسة تنفيذها. TerminalExpression: كفئة فرعية من AbstractExpression، يرتبط TerminalExpression بالرموز الطرفية أو الرموز المميزة في قواعد معينة. وهو يمثل أصغر الوحدات غير القابلة للتجزئة في اللغة. NonTerminalExpression: تتعامل هذه الفئة الفرعية من AbstractExpression مع الرموز غير الطرفية، وهي عبارة عن تعبيرات مركبة تغلف القواعد وتتطلب مزيدًا من التفسير. فهو يحدد كيفية دمج التعبيرات الطرفية وغير الطرفية وارتباطها ببعضها البعض. السياق: تعد فئة السياق أمرًا بالغ الأهمية في توفير المعلومات الإضافية اللازمة لتفسير التعبيرات. ويحتوي على إشارة إلى الحالة العالمية المشتركة بين جميع التعبيرات أثناء عملية التفسير.

عند تنفيذ نمط المترجم الفوري، فإن الهدف الرئيسي هو إنشاء شجرة تحليل (AST) تمثل لغة الإدخال أو التعبير. تتكون هذه الشجرة من تعبيرات طرفية وغير طرفية مختلفة، وكلها ترث من التعبير الملخص. يبدأ التفسير من جذر الشجرة ويستمر من خلال المرور بشكل متكرر عبر الشجرة باستخدام طريقة التفسير (). تساعد فئة السياق في الحفاظ على الحالة العالمية وتوفير المعلومات التكميلية اللازمة للتفسير الصحيح.

يمكن ملاحظة مثال واقعي لنمط المترجم الفوري عند تنفيذ تطبيق الآلة الحاسبة. في هذا السيناريو، يمكن تمثيل التعبيرات الجبرية بقواعد نحوية تتكون من مكونات مثل الأرقام وعوامل التشغيل والأقواس. يمكن استخدام نمط المترجم الفوري لإنشاء AST الذي يتميز بالتعبيرات الطرفية للأرقام والتعبيرات غير الطرفية المختلفة للمشغلين الرياضيين مثل الجمع والطرح والضرب. يساعد هذا النمط في فك رموز التعبير الجبري المقدم وحساب النتيجة وفقًا لذلك.

في الختام، يعد نمط المترجم الفوري نمط تصميم قويًا ومرنًا يسمح بترجمة اللغات والتعبيرات الخاصة بالمجال بطريقة فعالة ومنظمة. فهو يمكّن المطورين من إنشاء قواعد نحوية واضحة للغة، والتي يتم تمثيلها بعد ذلك بواسطة تسلسل هرمي موجه للكائنات. من خلال توفير حل معياري وقابل للتوسعة بسهولة، يعد هذا النمط ذا قيمة لا تصدق في سياق بنية البرامج الحديثة والأنظمة الأساسية مثل AppMaster ، حيث تعد ترجمة اللغات المتنوعة وظيفة أساسية لتمكين تطوير التطبيقات بسرعة ودقة وكفاءة.