نمط الزائر هو نمط تصميمي مستخدم على نطاق واسع في مجال هندسة البرمجيات وتصميمها، خاصة في سياق البرمجة الشيئية. إنه ينتمي إلى فئة أنماط التصميم السلوكي ويوفر طريقة لفصل الخوارزميات وهياكل البيانات عن طريق فصل العملية عن بنية الكائن التي تعمل عليها. يعد نمط الزائر ذا قيمة كبيرة في إدارة تعقيد التطبيقات البرمجية لأنه يعزز مبدأ المسؤولية الفردية (SRP)، مما يمكّن مكونات البرامج من أن تصبح أكثر نمطية وقابلة للصيانة.

في جوهره، يتضمن نمط الزائر إنشاء فئة زائر تحدد السلوك الخارجي لكل عنصر من عناصر بنية الكائن. هذه الفئة مسؤولة عن تنفيذ العمليات على عناصر التسلسل الهرمي للكائن دون تعديل البنية نفسها. ستعلن فئة الزائر عن طريقة زيارة لكل نوع من العناصر التي تحتاج إلى العمل عليها، وعادةً ما تتبع واجهة أو فئة أساسية مجردة لعقد محدد جيدًا.

لتوظيف نمط الزائر، تحتاج العناصر الموجودة في بنية الكائن إلى تنفيذ طريقة قبول، مما يسمح لها بقبول الزائر. تأخذ طريقة القبول الزائر كمعلمة وتستدعي طريقة الزيارة المناسبة على الزائر، وتمرر نفسها كوسيطة. تتيح آلية الإرسال المزدوج هذه للزائر تنفيذ العملية الخاصة بالعنصر، وبالتالي تحقيق الفصل بين الاهتمامات.

إحدى الفوائد الرئيسية لنمط الزائر هي قدرته على إضافة عمليات جديدة إلى الفئات الموجودة دون تعديل كود المصدر الخاص بها. ونتيجة لذلك، فهو يبسط صيانة أنظمة البرمجيات وتطويرها، مما يمكّن المطورين من إجراء تغييرات دون التأثير على الهياكل الحالية. بالإضافة إلى ذلك، يسمح النمط بتراكم الحالة عبر اجتياز بنية الكائن، مما يجعله مفيدًا بشكل خاص في تنفيذ العمليات التي تشمل أنواع العناصر المختلفة.

في سياق منصة AppMaster no-code ، يمكن استخدام نمط الزائر في جوانب مختلفة من عملية إنشاء التطبيق. على سبيل المثال، عندما يقوم العميل بتصميم تطبيقات الواجهة الخلفية أو الويب أو الهاتف المحمول المرغوبة باستخدام الأدوات المرئية للنظام الأساسي، يمكن تمثيل المخططات الناتجة كبنية كائن. يمكن بعد ذلك استخدام فئة الزائر لاجتياز هذا الهيكل، وإنشاء كود المصدر، وتجميع التطبيقات، وتشغيل الاختبارات، وتعبئة المنتجات النهائية في حاويات عامل الإرساء للنشر.

يمكن أن تُعزى قدرة AppMaster على إنشاء التطبيقات من الصفر في أقل من 30 ثانية، دون أي عبء فني، جزئيًا إلى التطبيق الفعال لنمط الزائر. عندما يقوم العميل بتعديل متطلبات التطبيق الخاصة به، يمكن للزائر اجتياز بنية الكائن المحدثة لإعادة إنشاء التطبيقات بسرعة وسلاسة.

فكر في العميل الذي يصمم نموذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهة المستخدم لتطبيق ويب باستخدام النظام الأساسي AppMaster. قد تحتوي بنية الكائن الناتجة على عناصر تمثل مخطط قاعدة البيانات وعمليات الأعمال ومكونات واجهة المستخدم. لإنشاء تطبيق ويب يستند إلى Vue3، يمكن للنظام استخدام فئة الزائر التي تحدد طرق الزيارة المناسبة لإنشاء كود المصدر والأصول لكل عنصر في البنية. سيسمح هذا الزائر لمنصة AppMaster بتقديم تعليمات برمجية معيارية يمكن صيانتها وتلبي متطلبات العميل.

في الختام، نمط الزائر هو نمط تصميم قوي يعزز الفصل بين الاهتمامات في هندسة البرمجيات وتصميمها. فهو يمكّن المطورين من إضافة وظائف جديدة إلى الفئات الموجودة دون تعديل كود المصدر الخاص بهم، مما يؤدي إلى برامج أكثر قابلية للصيانة وموحدة. في سياق منصة AppMaster no-code ، يمكن استخدام نمط الزائر بشكل فعال في مراحل مختلفة من عملية إنشاء التطبيق، مما يساهم في قدرة النظام الأساسي على تقديم حلول برمجية عالية الجودة وقابلة للتطوير مع الحد الأدنى من الديون الفنية.