النمط المركب هو نمط تصميم هيكلي يمكّن من تكوين الكائنات في هياكل تشبه الأشجار لتمثيل التسلسلات الهرمية الجزئية. في سياق هندسة البرمجيات وأنماطها، فهي تسمح للمطورين بإنشاء كائنات معقدة أو هياكل بيانات من خلال الجمع بين كائنات أبسط ومتشابهة، عادةً من خلال واجهة موحدة. يكون هذا النمط مفيدًا بشكل خاص عندما تكون هناك حاجة إلى نمذجة التسلسلات الهرمية للكائنات بمستويات مختلفة من التعقيد والعلاقات المتداخلة، حيث يمكن لرمز العميل التعامل مع الكائنات الفردية والكائنات المركبة بشكل موحد.

يعزز هذا النمط مبدأ "التركيب على الميراث"، مما يشير إلى أنه من الأفضل بناء كائنات معقدة عن طريق تكوين كائنات أبسط في وقت التشغيل، بدلاً من الاعتماد على تسلسل هرمي ثابت للميراث. يحقق النمط المركب ذلك عن طريق تحديد فئة أو واجهة مجردة، تسمى المكون، والتي تحدد السلوك المشترك لكل من الكائنات الفردية (الورقة) والكائنات المركبة (المركبة). يمكن لرمز العميل، الذي يتفاعل مع التسلسل الهرمي للكائن، التركيز على واجهة المكون، دون القلق بشأن كيفية تنظيم الكائنات داخل التسلسل الهرمي.

في النمط المركب، تعلن فئة أو واجهة مجردة المكون عادةً عن طرق لإدارة العلاقات بين الوالدين والطفل، مثل إضافة المكونات الفرعية أو إزالتها أو استردادها، بالإضافة إلى أي عمليات يلزم تنفيذها على المكونات. فئة Leaf، التي تمثل كائنات فردية، وفئة Composite، التي تمثل كائنات مركبة، كلاهما يرثان واجهة المكون أو ينفذانها. بينما توفر فئة Leaf الوظيفة الأساسية، فإن الفئة المركبة عادةً ما تقوم بتخزين مجموعة من المكونات الفرعية، وتفويض العمليات إلى هؤلاء الأطفال، وتنفيذ سلوك إضافي خاص بالكائنات المركبة بشكل اختياري.

من المزايا المهمة للنمط المركب قدرته على تبسيط كود العميل من خلال معالجة العناصر الفردية (الورقية) والمركبة (المركبة) بالتساوي من خلال واجهة المكونات الموحدة. يتيح ذلك لرمز العميل اجتياز التسلسل الهرمي للكائنات والتفاعل معه دون الحاجة إلى التحقق من النوع أو البيانات الشرطية أو الآليات الأخرى التي قد تكون مطلوبة للتعامل مع أنواع الكائنات المختلفة.

أحد الأمثلة البارزة على النموذج المركب أثناء العمل هو نموذج كائن المستند (DOM) في تطوير الويب. يمثل DOM بنية مستند HTML أو XML كتسلسل هرمي للكائنات يشبه الشجرة، حيث يمكن أن تكون كل عقدة في الشجرة عنصرًا فرديًا أو سمة أو محتوى نصيًا أو عنصرًا مركبًا يحتوي على عناصر أخرى. من خلال استخدام النمط المركب، يتيح DOM للمطورين إنشاء بنية المستند وتعديلها واجتيازها باستخدام واجهة برمجة تطبيقات متسقة وموحدة، بغض النظر عن مدى تعقيد المستند.

مثال آخر هو نظام الملفات في نظام التشغيل. في هذا المثال، ستمثل واجهة المكون إدخالاً عامًا لنظام الملفات، حيث تمثل فئة Leaf الملفات الفردية والفئة المركبة تمثل الدلائل، والتي يمكن أن تحتوي على كل من الملفات والأدلة الأخرى. ويمكن بعد ذلك أن يتفاعل كود العميل مع نظام الملفات من خلال واجهة إدخال نظام الملفات الموحدة، ومعالجة الملفات والأدلة بشكل موحد وتبسيط التعقيد العام للكود.

في منصة AppMaster ، يمكن استخدام النمط المركب في سيناريوهات مختلفة، مثل إدارة مكونات واجهة المستخدم، أو بناء نماذج بيانات معقدة في الواجهة الخلفية، أو تنظيم العمليات التجارية كمهام معيارية متداخلة. من خلال الاستفادة من مبادئ التكوين والواجهات الموحدة، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وأكثر قابلية للصيانة باستخدام AppMaster ، دون تكبد ديون فنية أو التضحية بالمرونة والأداء.

في الختام، النمط المركب هو نمط تصميم قوي يقدم فوائد عديدة لعملية تطوير التطبيق، بما في ذلك تبسيط كود العميل، وتعزيز التكوين على الميراث، وتمكين التمثيل السلس للتسلسلات الهرمية المعقدة للكائنات الشبيهة بالشجرة. من خلال فهم هذا النمط وتطبيقه في السياقات الصحيحة، يمكن للمطورين بناء حلول برمجية قوية وقابلة للتطوير وقابلة للصيانة، مثل تلك التي تقدمها منصة AppMaster ، والتي تؤكد على التركيب المرئي والنمطية وسير عمل التطوير الموحد والفعال.