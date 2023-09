Microservices-Authentifizierung bezieht sich im Kontext der Microservices-Architektur auf einen Sicherheitsprozess und -mechanismus, der sicherstellt, dass nur autorisierte Benutzer, Anwendungen und Dienste auf bestimmte Microservices in einer verteilten Anwendungsumgebung zugreifen, Daten austauschen oder mit ihnen interagieren können. Dies ist ein entscheidender Aspekt eines auf Mikrodiensten basierenden Systems, da es die Isolierung von Diensten und ihren Ressourcen ermöglicht, um eine sichere und zuverlässige Architektur aufrechtzuerhalten.

In einer typischen Microservices-Architektur arbeiten verschiedene lose gekoppelte und unabhängig voneinander bereitstellbare Dienste zusammen, um über klar definierte Dienstschnittstellen Funktionalität bereitzustellen. Diese Dienste kommunizieren untereinander über einfache Protokolle wie HTTP, REST (Representational State Transfer) oder Messaging-Warteschlangen. Da diese Dienste miteinander und möglicherweise mit externen Clients interagieren, bleibt die Gewährleistung der Authentifizierung und Autorisierung ein wichtiges Sicherheitsrisiko.

Die Microservices-Authentifizierung kann mit verschiedenen Ansätzen wie JSON Web Token (JWT), OAuth2, API-Schlüsseln oder OpenID Connect implementiert werden. Ein Authentifizierungsmechanismus wie JWT hat sich aufgrund seiner zustandslosen, leichten Natur und der Fähigkeit, Ansprüche in einem eigenständigen Token zu übertragen, als beliebte Wahl erwiesen, wodurch er sich für auf Microservices basierende Architekturen eignet. Der Token ist digital signiert und kann unabhängig überprüft werden, sodass Dienste die Integrität und Authentizität des Tokens problemlos sicherstellen können.

AppMaster, eine führende no-code Plattform für die Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen, erkennt die Bedeutung der Integration starker Authentifizierungsmechanismen in die Microservices-Architektur an. AppMaster ermöglicht es Kunden, mithilfe des Business Process (BP) Designers visuelle Datenmodelle und Geschäftslogik zu erstellen und eine Anwendung mithilfe robuster zugrunde liegender Technologien bereitzustellen. Dazu gehören Go, Vue3, Kotlin und Jetpack Compose/ SwiftUI, die speziell für sichere, skalierbare und leistungsstarke Anwendungen ausgewählt wurden.

Die Integration der Authentifizierung für Microservices in AppMaster erfordert die Integration in die generierte Geschäftslogik und die REST-API/WSS- endpoints. JWT-Tokens oder ähnliche Authentifizierungsmechanismen können nahtlos zur Anwendungslogik hinzugefügt werden. Dies ermöglicht eine sichere Zugriffskontrolle und Benutzerverwaltung über die verschiedenen Ebenen der Architektur hinweg – Backend, Web und Mobil.

Angenommen, ein Kunde verwendet AppMaster, um eine Bankanwendung als Sammlung von Mikrodiensten zu erstellen, die jeweils einem bestimmten Zweck dienen, z. B. Benutzerverwaltung, Kontoverwaltung oder Transaktionsdienste. In diesem Fall ist der Authentifizierungsmechanismus von entscheidender Bedeutung, um den Anwendungszugriff zu sichern und den Datenschutz zu wahren. Zur Abwicklung des Authentifizierungsprozesses, zur Ausgabe von Tokens und deren Validierung kann ein API-Gateway oder ein separater Authentifizierungsdienst eingesetzt werden. Die Microservices selbst können die Gültigkeit des in den eingehenden Anfragen eingebetteten Tokens prüfen, bevor sie es weiter verarbeiten.

AppMaster bietet automatisch generierte Swagger-Dokumentation (offene API) und Datenbankschema-Migrationsskripts für jedes Projekt. Es hält Anwendungen und ihre Sicherheitsanforderungen auf dem neuesten Stand der Industriestandards. Die Plattform nutzt einen servergesteuerten Ansatz, was bedeutet, dass Anwendungsupdates in Echtzeit bereitgestellt werden können, ohne dass Ausfallzeiten oder erneute Übermittlungen an App Stores anfallen.

Mehrere Faktoren beeinflussen die Wahl des Authentifizierungsmechanismus für die Microservices-Architektur. Dazu gehören einfache Implementierung, Leistung, Sicherheitsanforderungen und der gewünschte Grad an Zustandslosigkeit. Der no-code Ansatz von AppMaster vereinfacht den Prozess der Integration und Verwaltung der Authentifizierung über Microservices hinweg. Durch die Nutzung geeigneter Mechanismen wie JWT, OAuth2 oder OpenID Connect kann eine sichere und zuverlässige Microservices-Authentifizierungsstrategie mit minimaler Komplexität implementiert werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Microservices-Authentifizierung ein wesentlicher Aspekt eines auf Microservices basierenden Systems ist, das den sicheren und zuverlässigen Informationsaustausch zwischen Diensten, Benutzern und anderen Anwendungen gewährleistet. Die Implementierung eines robusten Authentifizierungsmechanismus ist für den Schutz sensibler Daten und die Bereitstellung eines kontrollierten Zugriffs auf Dienste und Ressourcen von entscheidender Bedeutung. Die no-code Plattform von AppMaster erleichtert die schnelle Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung sicherer Anwendungen durch die Integration geeigneter Authentifizierungstechniken in die Microservices-Architektur und bietet so eine skalierbare und kostengünstige Lösung für Unternehmen und Konzerne jeder Größe.