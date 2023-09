A Autenticação de Microsserviços, no contexto da arquitetura de microsserviços, refere-se a um processo e mecanismo de segurança que garante que apenas usuários, aplicativos e serviços autorizados possam acessar, trocar dados ou interagir com microsserviços específicos em um ambiente de aplicativos distribuídos. É um aspecto crítico de um sistema baseado em microsserviços, pois permite o isolamento de serviços e seus recursos para manter uma arquitetura segura e confiável.

Em uma arquitetura típica de microsserviços, vários serviços fracamente acoplados e implementáveis ​​de forma independente colaboram para fornecer funcionalidade por meio de interfaces de serviço bem definidas. Esses serviços se comunicam entre si usando protocolos leves como HTTP, REST (Representational State Transfer) ou filas de mensagens. Como esses serviços interagem entre si e potencialmente com clientes externos, garantir a autenticação e a autorização continua sendo uma preocupação vital de segurança.

A autenticação de microsserviços pode ser implementada usando várias abordagens, como JSON Web Token (JWT), OAuth2, chaves de API ou OpenID Connect. Um mecanismo de autenticação como o JWT emergiu como uma escolha popular devido à sua natureza leve e sem estado e à capacidade de transportar declarações em um token independente, tornando-o adequado para arquiteturas baseadas em microsserviços. O token é assinado digitalmente e pode ser verificado de forma independente, facilitando aos serviços a garantia da integridade e autenticidade do token.

AppMaster, uma plataforma no-code líder para a criação de aplicativos backend, web e móveis, reconhece a importância de incorporar mecanismos de autenticação fortes na arquitetura de microsserviços. AppMaster capacita os clientes a criar modelos de dados visuais e lógica de negócios usando o Business Process (BP) Designer e implantar um aplicativo usando tecnologias subjacentes robustas. Isso inclui Go, Vue3, Kotlin e Jetpack Compose/ SwiftUI, que foram escolhidos especificamente para aplicativos seguros, escalonáveis ​​e de alto desempenho.

Incorporar autenticação para microsserviços no AppMaster envolve integrá-la à lógica de negócios gerada e endpoints REST API/WSS. Tokens JWT ou mecanismos de autenticação semelhantes podem ser adicionados perfeitamente à lógica do aplicativo. Isso permite controle de acesso seguro e gerenciamento de usuários nas diferentes camadas da arquitetura – back-end, web e móvel.

Por exemplo, suponha que um cliente use AppMaster para criar um aplicativo bancário como uma coleção de microsserviços, cada um servindo a uma finalidade específica, como gerenciamento de usuários, gerenciamento de contas ou serviços de transação. Nesse caso, o mecanismo de autenticação é vital para proteger o acesso aos aplicativos e manter a privacidade dos dados. Um gateway de API ou um serviço de autenticação separado pode ser empregado para lidar com o processo de autenticação, emitir tokens e validá-los. Os próprios microsserviços podem verificar a validade do token incorporado nas solicitações recebidas antes de processá-lo posteriormente.

AppMaster fornece documentação swagger gerada automaticamente (API aberta) e scripts de migração de esquema de banco de dados para cada projeto. Ele mantém os aplicativos e seus requisitos de segurança alinhados e atualizados com os padrões mais recentes do setor. A plataforma usa uma abordagem orientada por servidor, o que significa que as atualizações de aplicativos podem ser implantadas em tempo real sem incorrer em tempo de inatividade ou reenvios para lojas de aplicativos.

Vários fatores afetam a escolha do mecanismo de autenticação para a arquitetura de microsserviços. Estes incluem facilidade de implementação, desempenho, requisitos de segurança e o nível de apatridia desejado. A abordagem no-code do AppMaster simplifica o processo de integração e gerenciamento de autenticação entre microsserviços. Ao aproveitar mecanismos apropriados como JWT, OAuth2 ou OpenID Connect, uma estratégia de autenticação de microsserviços segura e confiável pode ser implementada com complexidade mínima.

Concluindo, a Autenticação de Microsserviços é um aspecto essencial de um sistema baseado em microsserviços que garante a troca segura e confiável de informações entre serviços, usuários e outras aplicações. A implementação de um mecanismo de autenticação robusto é crucial para proteger dados sensíveis e fornecer acesso controlado a serviços e recursos. A plataforma no-code da AppMaster facilita o rápido desenvolvimento, implantação e gerenciamento de aplicativos seguros, incorporando técnicas de autenticação adequadas à arquitetura de microsserviços, fornecendo uma solução escalonável e econômica para negócios e empresas de todos os tamanhos.