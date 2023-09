Microservices Authenticatie verwijst, in de context van microservices-architectuur, naar een beveiligingsproces en -mechanisme dat ervoor zorgt dat alleen geautoriseerde gebruikers, applicaties en services toegang hebben tot, gegevens uitwisselen of communiceren met specifieke microservices binnen een gedistribueerde applicatieomgeving. Het is een cruciaal aspect van een op microservices gebaseerd systeem, omdat het de isolatie van services en hun bronnen mogelijk maakt om een ​​veilige en betrouwbare architectuur te behouden.

In een typische microservices-architectuur werken verschillende losjes gekoppelde en onafhankelijk inzetbare services samen om functionaliteit te bieden via goed gedefinieerde service-interfaces. Deze services communiceren met elkaar via lichtgewicht protocollen zoals HTTP, REST (Representational State Transfer) of berichtenwachtrijen. Omdat deze services met elkaar en mogelijk ook met externe clients communiceren, blijft het garanderen van authenticatie en autorisatie een essentieel beveiligingsprobleem.

Microservices-authenticatie kan worden geïmplementeerd met behulp van verschillende benaderingen, zoals JSON Web Token (JWT), OAuth2, API-sleutels of OpenID Connect. Een authenticatiemechanisme als JWT is een populaire keuze geworden vanwege het staatloze, lichtgewicht karakter ervan en de mogelijkheid om claims in een op zichzelf staand token over te dragen, waardoor het geschikt is voor op microservices gebaseerde architecturen. Het token is digitaal ondertekend en kan onafhankelijk worden geverifieerd, waardoor services gemakkelijk de integriteit en authenticiteit van het token kunnen garanderen.

AppMaster, een toonaangevend no-code platform voor het creëren van backend-, web- en mobiele applicaties, erkent het belang van het opnemen van sterke authenticatiemechanismen in de microservices-architectuur. AppMaster stelt klanten in staat visuele datamodellen en bedrijfslogica te creëren met behulp van de Business Process (BP) Designer en een applicatie te implementeren met behulp van robuuste onderliggende technologieën. Deze omvatten Go, Vue3, Kotlin en Jetpack Compose/ SwiftUI, die specifiek zijn gekozen om veilige, schaalbare en krachtige applicaties te beveiligen.

Het opnemen van authenticatie voor microservices in AppMaster houdt in dat deze wordt geïntegreerd binnen de gegenereerde bedrijfslogica en REST API/WSS- endpoints. JWT-tokens of vergelijkbare authenticatiemechanismen kunnen naadloos worden toegevoegd aan de logica van de applicatie. Dit maakt veilige toegangscontrole en gebruikersbeheer mogelijk over de verschillende lagen van de architectuur: backend, web en mobiel.

Stel dat een klant AppMaster gebruikt om een ​​bankapplicatie te maken als een verzameling microservices, die elk een specifiek doel dienen, zoals gebruikersbeheer, accountbeheer of transactiediensten. In dat geval is het authenticatiemechanisme essentieel om de toegang tot applicaties te beveiligen en de privacy van gegevens te behouden. Er kan een API-gateway of een afzonderlijke authenticatieservice worden gebruikt om het authenticatieproces af te handelen, tokens uit te geven en deze te valideren. De microservices kunnen zelf de geldigheid van het token controleren dat is ingebed in de binnenkomende verzoeken voordat het verder wordt verwerkt.

AppMaster biedt automatisch gegenereerde swagger-documentatie (open API) en migratiescripts voor databaseschema's voor elk project. Het houdt applicaties en hun beveiligingsvereisten afgestemd en up-to-date met de nieuwste industriestandaarden. Het platform maakt gebruik van een servergestuurde aanpak, wat betekent dat applicatie-updates in realtime kunnen worden geïmplementeerd zonder dat dit enige downtime of opnieuw indienen bij app-winkels met zich meebrengt.

Verschillende factoren zijn van invloed op de keuze van het authenticatiemechanisme voor de microservices-architectuur. Deze omvatten het gemak van implementatie, prestaties, beveiligingsvereisten en het gewenste niveau van staatloosheid. De no-code aanpak van AppMaster vereenvoudigt het proces van het integreren en beheren van authenticatie in microservices. Door gebruik te maken van geschikte mechanismen zoals JWT, OAuth2 of OpenID Connect kan een veilige en betrouwbare authenticatiestrategie voor microservices met minimale complexiteit worden geïmplementeerd.

Concluderend is microservices-authenticatie een essentieel aspect van een op microservices gebaseerd systeem dat de veilige en betrouwbare uitwisseling van informatie tussen services, gebruikers en andere applicaties garandeert. Het implementeren van een robuust authenticatiemechanisme is van cruciaal belang voor het beschermen van gevoelige gegevens en het bieden van gecontroleerde toegang tot diensten en bronnen. Het no-code platform van AppMaster vergemakkelijkt de snelle ontwikkeling, implementatie en beheer van veilige applicaties door geschikte authenticatietechnieken op te nemen in de microservices-architectuur, waardoor een schaalbare en kosteneffectieve oplossing wordt geboden voor bedrijven en ondernemingen van elke omvang.