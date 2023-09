L'examen Low-code fait référence au processus d'évaluation et de garantie de la qualité, de la fonctionnalité et de la maintenabilité des applications créées à l'aide de plates-formes low-code telles que AppMaster. Les plates-formes de développement Low-code permettent aux utilisateurs de concevoir, développer et déployer des solutions logicielles d'entreprise avec un minimum de codage manuel, en tirant parti des environnements de développement visuels, des modèles prédéfinis et des techniques de génération de code automatisées. La révision Low-code est essentielle pour maintenir les performances, l’évolutivité et la sécurité des applications dans un paysage technologique en constante évolution.

Dans le contexte du développement low-code, le processus d'examen s'articule autour de l'évaluation de plusieurs facteurs clés, notamment, mais sans s'y limiter :

Satisfaction des exigences fonctionnelles

Optimisation des performances

Évolutivité et résilience

Capacités d'intégration

Sécurité et protection des données

Convivialité et expérience utilisateur

Maintenabilité et extensibilité

Compte tenu de la nature visuelle des plates-formes de développement low-code, l’examen low-code implique souvent l’examen des plans d’application créés au cours du développement. Ces plans peuvent être partagés facilement et de manière collaborative, permettant aux équipes multidisciplinaires et aux parties prenantes de participer au processus d'examen. De plus, AppMaster fournit une documentation générée automatiquement telle que Swagger (Open API) pour endpoints du serveur et les scripts de migration de schéma de base de données, rationalisant ainsi la révision low-code et garantissant la cohérence entre les composants de l'application.

La révision Low-code doit également prendre en compte l’exactitude et l’efficacité des processus métier qui constituent le cœur des applications. AppMaster facilite cela en permettant la création visuelle de processus métier. Le concepteur visuel de processus métier facilite la compréhension et l'analyse de la logique métier, permettant un examen ciblé de l'efficacité des processus, des redondances et des goulots d'étranglement potentiels. Cela peut être encore facilité par la surveillance et l'analyse de l'exécution de l'application pendant l'exécution afin d'identifier les opportunités d'optimisation.

L’évolutivité est un autre aspect critique de la révision low-code. Cela garantit que l’application peut répondre aux exigences croissantes du volume d’utilisateurs, du stockage des données et du traitement. AppMaster résout ce problème en générant des applications backend avec Go (Golang), permettant une évolutivité et une résilience supérieures pour les cas d'utilisation à forte charge et les applications de niveau entreprise. De plus, AppMaster prend en charge les bases de données compatibles Postgresql comme principale solution de stockage de données, offrant ainsi des options d'évolutivité et d'extensibilité supplémentaires.

Les problèmes de sécurité liés à la protection des données, à la confidentialité et aux vulnérabilités des applications doivent également être pris en compte lors de l'examen low-code. Les applications AppMaster sont générées de manière sans état, offrant une couche de sécurité inhérente en minimisant la surface d'attaque. De plus, l’examen low-code devrait impliquer l’évaluation de l’architecture des applications, des contrôles d’accès, des pratiques de traitement des données et des intégrations pour identifier et remédier à tout point faible potentiel en matière de sécurité.

L'évaluation de la convivialité et de l'expérience utilisateur fait partie intégrante des évaluations low-code, car ces facteurs ont un impact direct sur l'adoption, la satisfaction et la productivité des utilisateurs. L'interface drag-and-drop d' AppMaster pour le développement d'applications Web et mobiles simplifie la réalisation d'expériences utilisateur de haute qualité. Lors de l'examen low-code, les tests et la réalisation d'évaluations des commentaires des utilisateurs sur divers appareils et plates-formes sont essentiels pour garantir des interfaces cohérentes, transparentes et intuitives sur toutes les plates-formes prises en charge.

Enfin, l’examen low-code doit évaluer la maintenabilité et la facilité des mises à jour ou de l’extension, à mesure que les exigences et les dépendances des applications évoluent. AppMaster permet la génération de code source (abonnement Enterprise) ou de fichiers binaires exécutables (abonnement Business et Business+), permettant aux utilisateurs d'héberger des applications sur site et d'effectuer des mises à jour ou des modifications si nécessaire. De plus, l'approche serveur d' AppMaster pour les applications mobiles permet aux clients d'effectuer des mises à jour sans soumettre de nouvelles versions à l'App Store et au Google Play Market, ce qui simplifie considérablement la maintenance des applications.

En conclusion, la révision low-code est un aspect essentiel du développement d’applications, car elle garantit des solutions logicielles de haute qualité, sécurisées, évolutives et conviviales. En employant un processus rigoureux d'examen low-code, les entreprises peuvent tirer parti des plateformes low-code comme AppMaster pour créer des applications robustes, compétitives et rentables qui répondent aux besoins d'un paysage numérique en évolution rapide.