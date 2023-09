Revisão de baixo código

A revisão Low-code refere-se ao processo de avaliação e garantia da qualidade, funcionalidade e capacidade de manutenção de aplicativos criados usando plataformas low-code como AppMaster. As plataformas de desenvolvimento Low-code permitem aos usuários projetar, desenvolver e implantar soluções de software de nível empresarial com codificação manual mínima, aproveitando ambientes de desenvolvimento visual, modelos pré-construídos e técnicas automatizadas de geração de código. A revisão Low-code é fundamental para manter o desempenho, a escalabilidade e a segurança dos aplicativos em um cenário tecnológico em constante evolução.

No contexto do desenvolvimento de low-code, o processo de revisão gira em torno da avaliação de vários fatores-chave, incluindo, mas não se limitando a:

Cumprimento de requisitos funcionais

Otimização de performance

Escalabilidade e resiliência

Capacidades de integração

Segurança e proteção de dados

Usabilidade e experiência do usuário

Capacidade de manutenção e extensibilidade

Dada a natureza visualmente orientada das plataformas de desenvolvimento low-code, a revisão low-code geralmente envolve o exame dos projetos de aplicativos criados durante o desenvolvimento. Esses projetos podem ser compartilhados de forma fácil e colaborativa, permitindo que equipes multidisciplinares e partes interessadas participem do processo de revisão. Além disso, AppMaster fornece documentação gerada automaticamente, como Swagger (Open API) para endpoints de servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados, simplificando a revisão low-code e garantindo consistência entre os componentes do aplicativo.

A revisão Low-code também deve levar em consideração a correção e a eficiência dos processos de negócios que constituem o núcleo das aplicações. AppMaster facilita isso permitindo a criação visual de processos de negócios. O designer visual de processos de negócios permite uma compreensão e análise mais fáceis da lógica de negócios, permitindo uma revisão direcionada da eficiência do processo, redundâncias e possíveis gargalos. Isso pode ser auxiliado ainda mais pelo monitoramento e análise da execução do aplicativo durante o tempo de execução para identificar oportunidades de otimização.

A escalabilidade é outro aspecto crítico da revisão low-code. Ele garante que o aplicativo possa acomodar o aumento do volume de usuários, armazenamento de dados e requisitos de processamento. AppMaster resolve isso gerando aplicativos de back-end com Go (Golang), permitindo escalabilidade e resiliência superiores para casos de uso de alta carga e aplicativos de nível empresarial. Além disso, AppMaster oferece suporte a bancos de dados compatíveis com Postgresql como solução primária de armazenamento de dados, fornecendo mais opções de escalabilidade e extensibilidade.

As preocupações de segurança relacionadas à proteção de dados, privacidade e vulnerabilidades de aplicativos também devem ser consideradas durante a revisão low-code. Os aplicativos AppMaster são gerados sem estado, fornecendo uma camada inerente de segurança ao minimizar a superfície de ataque. Além disso, a revisão low-code deve envolver a avaliação da arquitetura da aplicação, dos controlos de acesso, das práticas de tratamento de dados e das integrações para identificar e resolver quaisquer potenciais pontos fracos na segurança.

Avaliar a usabilidade e a experiência do usuário é parte integrante das revisões low-code, pois esses fatores impactam diretamente a adoção, a satisfação e a produtividade do usuário. A interface drag-and-drop do AppMaster para desenvolvimento de aplicativos web e móveis simplifica a obtenção de experiências de usuário de alta qualidade. Durante a revisão low-code, testar e realizar avaliações de feedback do usuário em vários dispositivos e plataformas são cruciais para garantir interfaces consistentes, contínuas e intuitivas em todas as plataformas suportadas.

Por último, a revisão low-code deve avaliar a capacidade de manutenção e a facilidade de atualizações ou expansão, à medida que os requisitos e as dependências do aplicativo evoluem. AppMaster permite a geração de código-fonte (assinatura Enterprise) ou arquivos binários executáveis ​​(assinatura Business e Business+), permitindo que os usuários hospedem aplicativos no local e façam atualizações ou modificações conforme necessário. Além disso, a abordagem baseada em servidor da AppMaster para aplicativos móveis permite que os clientes realizem atualizações sem enviar novas versões para a App Store e Google Play Market, tornando a manutenção de aplicativos significativamente mais simplificada.

Concluindo, a revisão low-code é um aspecto essencial do desenvolvimento de aplicativos, pois garante soluções de software de alta qualidade, seguras, escaláveis ​​e fáceis de usar. Ao empregar um processo rigoroso de revisão low-code, as empresas podem aproveitar plataformas low-code como o AppMaster, para criar aplicativos robustos, competitivos e econômicos que atendam às necessidades de um cenário digital em rápida evolução.