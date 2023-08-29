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Обзор Low-code

29, авг. 2023

Обзор Low-code — это процесс оценки и обеспечения качества, функциональности и удобства сопровождения приложений, созданных с использованием платформ low-code таких как AppMaster. Платформы разработки Low-code позволяют пользователям проектировать, разрабатывать и развертывать программные решения корпоративного уровня с минимальным ручным кодированием, используя визуальные среды разработки, готовые шаблоны и методы автоматической генерации кода. Проверка Low-code имеет решающее значение для поддержания производительности, масштабируемости и безопасности приложений в постоянно развивающемся технологическом ландшафте.

В контексте разработки low-code процесс проверки вращается вокруг оценки нескольких ключевых факторов, включая, помимо прочего:

  • Выполнение функциональных требований
  • Оптимизация производительности
  • Масштабируемость и отказоустойчивость
  • Возможности интеграции
  • Безопасность и защита данных
  • Юзабилити и пользовательский опыт
  • Ремонтопригодность и расширяемость

Учитывая визуальную природу платформ разработки low-code, проверка low-code часто включает в себя изучение чертежей приложений, созданных во время разработки. Этими чертежами можно легко и совместно делиться, что позволяет междисциплинарным группам и заинтересованным сторонам участвовать в процессе проверки. Кроме того, AppMaster предоставляет автоматически создаваемую документацию, такую ​​​​как Swagger (Open API) для endpoints сервера и сценарии миграции схемы базы данных, оптимизируя проверку low-code и обеспечивая согласованность между компонентами приложения.

Проверка Low-code также должна учитывать корректность и эффективность бизнес-процессов, составляющих ядро ​​приложений. AppMaster облегчает это, позволяя визуально создавать бизнес-процессы. Визуальный дизайнер бизнес-процессов упрощает понимание и анализ бизнес-логики, позволяя целенаправленно анализировать эффективность процессов, избыточность и потенциальные узкие места. Этому можно дополнительно способствовать мониторинг и анализ выполнения приложения во время выполнения для выявления возможностей для оптимизации.

Масштабируемость — еще один важный аспект проверки low-code. Это гарантирует, что приложение сможет удовлетворить растущий объем пользователей, требования к хранению и обработке данных. AppMaster решает эту проблему, создавая серверные приложения с помощью Go (Golang), обеспечивая превосходную масштабируемость и отказоустойчивость для сценариев использования с высокой нагрузкой и приложений корпоративного уровня. Кроме того, AppMaster поддерживает базы данных, совместимые с Postgresql, в качестве основного решения для хранения данных, обеспечивая дополнительные возможности масштабирования и расширения.

Во время проверки low-code также необходимо учитывать проблемы безопасности, связанные с защитой данных, конфиденциальностью и уязвимостями приложений. Приложения AppMaster создаются без сохранения состояния, обеспечивая внутренний уровень безопасности за счет минимизации поверхности атаки. Более того, проверка low-code должна включать оценку архитектуры приложения, контроля доступа, методов обработки данных и интеграции для выявления и устранения любых потенциальных слабых мест в безопасности.

Оценка удобства использования и пользовательского опыта является неотъемлемой частью проверок low-code, поскольку эти факторы напрямую влияют на принятие, удовлетворенность и производительность пользователей. Интерфейс AppMaster drag-and-drop для разработки веб- и мобильных приложений упрощает достижение высокого качества пользовательского опыта. Во время проверки low-code тестирование и оценка отзывов пользователей на различных устройствах и платформах имеют решающее значение для обеспечения согласованных, бесшовных и интуитивно понятных интерфейсов на всех поддерживаемых платформах.

Наконец, проверка low-code должна оценивать удобство сопровождения и простоту обновлений или расширения по мере развития требований и зависимостей приложения. AppMaster позволяет создавать исходный код (подписка Enterprise) или исполняемые двоичные файлы (подписка Business и Business+), позволяя пользователям размещать приложения локально и вносить обновления или изменения по мере необходимости. Более того, серверный подход AppMaster к мобильным приложениям позволяет клиентам выполнять обновления без отправки новых версий в App Store и Google Play Market, что значительно упрощает обслуживание приложений.

В заключение, проверка low-code является важным аспектом разработки приложений, поскольку она обеспечивает высококачественные, безопасные, масштабируемые и удобные для пользователя программные решения. Применяя строгий процесс проверки low-code, компании могут использовать платформы low-code, такие как AppMaster, для создания надежных, конкурентоспособных и экономичных приложений, отвечающих потребностям быстро развивающейся цифровой среды.

Изучите больше терминов:
Доступность с низким уровнем кода Интеграция с низким уровнем кода Итерация с низким кодом Масштабируемость с низким уровнем кода Модель управления с низким уровнем кода Наследие Low-code Низкая скорость отклика кода Основные этапы использования кода Отзывы клиентов с низким кодом Поток создания ценности с низким кодом Пошаговые руководства с низким кодом Предприятия с низким уровнем кода Путь успеха с низким кодом Развертывание с минимальным использованием кода Управление версиями с минимальным кодом Форумы с низким кодом

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