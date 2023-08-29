السمات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة

تعد السمات Low-code جزءًا لا يتجزأ من نموذج تطوير البرمجيات الحديث الذي يتمحور حول الأنظمة الأساسية low-code والتي no-code والتي تهدف إلى تسريع وتبسيط عملية إنشاء التطبيقات عبر الأنظمة الأساسية المختلفة. في سياق بيئة low-code ، تشير السمات إلى مجموعات محددة مسبقًا من الأنماط والمرئيات وعناصر واجهة المستخدم التي يمكن استخدامها لتصميم وتخصيص مظهر وتخطيط التطبيق بسرعة بما يتماشى مع العلامة التجارية المحددة أو المتطلبات الجمالية. تشكل السمات عنصرًا أساسيًا في عملية تطوير التطبيقات المبسطة التي تقدمها منصات مثل AppMaster ، مما يوفر للمطورين - المحترفين والمواطنين على حد سواء - طريقة أسرع وأكثر فعالية لإنشاء تطبيقات عملية ومذهلة بصريًا.

تتمثل القوة الدافعة الأساسية وراء الاعتماد المتزايد للمنصات low-code في الطلب المتزايد على الحلول البرمجية التي تلبي احتياجات الأسواق والصناعات وتفضيلات المستخدم المتنوعة. وفقًا لشركة Gartner، بحلول عام 2024، سيكون تطوير التطبيقات low-code مسؤولاً عن أكثر من 65% من نشاط تطوير التطبيقات. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى النقص العالمي في المطورين المهرة، إلى جانب الحاجة إلى تطوير التطبيقات ونشرها بسرعة. في هذا السياق، تعمل السمات low-code كأصول تصميم مسبقة الصنع تمكن فرق تطوير البرمجيات أو الأفراد من إنشاء تطبيقات لا تعمل بشكل جيد فحسب، بل تبدو جيدة أيضًا، وبالتالي تعزيز تجارب المستخدم وتحسين معدلات اعتماد البرامج بشكل عام.

تتضمن السمات Low-code مجموعة واسعة من الموارد، مثل لوحات الألوان والطباعة والأيقونات والقوالب ومكونات واجهة المستخدم التي يمكن استخدامها وإعادة استخدامها وتعديلها وفقًا للمتطلبات المحددة للتطبيق. تساعد هذه العناصر المتماسكة بصريًا في الحفاظ على شكل ومظهر متسقين عبر التطبيق، بينما تسمح في الوقت نفسه للمطورين بالتركيز بشكل أكبر على الوظائف الأساسية ومنطق الأعمال الخاص بالبرنامج، بدلاً من قضاء وقت كبير في تصميم واجهة المستخدم من الصفر. يؤدي استخدام السمات low-code أيضًا إلى تحسين إمكانية الصيانة وقابلية التوسع، حيث يمكن تنفيذ أي تغييرات أو تحديثات على الجوانب المرئية للتطبيق بسهولة عبر إطار عمل البرنامج بأكمله.

يوفر AppMaster ، على سبيل المثال، نظامًا أساسيًا قويًا no-code يبرز فوائد استخدام سمات low-code في تطوير التطبيقات. تسمح واجهة drag-and-drop سهلة الاستخدام للمطورين بتطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة بسرعة عن طريق تحديد عناصر واجهة المستخدم وترتيبها استنادًا إلى سمات مختلفة ذات تعليمات low-code. تقوم منصة AppMaster no-code بإنشاء التعليمات البرمجية المصدر للتطبيقات، وإجراء الاختبارات، ونشر حلول البرامج على السحابة، مما يجعل تطوير التطبيقات أسرع بكثير وأكثر فعالية من حيث التكلفة. علاوة على ذلك، يوفر AppMaster التكامل مع قاعدة البيانات المتوافقة مع Postgresql، مما يضمن التوافق عبر مجموعة واسعة من الأنظمة وحالات الاستخدام الصناعية. تلبي المنصة قاعدة عملاء متنوعة، من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة، مما يعزز بشكل كبير إمكانية الوصول إلى تطوير البرمجيات وفعاليته بين مجموعات المستخدمين المتنوعة.

تحمل السمات ذات Low-code العديد من المزايا، مثل ما يلي:

تقليل وقت التطوير : يساعد استخدام السمات والقوالب المعدة مسبقًا في توفير وقت تطوير كبير حيث يمكن للمطورين تجنب البدء من الصفر والعمل بقاعدة أساسية من عناصر التصميم.

: يساعد استخدام السمات والقوالب المعدة مسبقًا في توفير وقت تطوير كبير حيث يمكن للمطورين تجنب البدء من الصفر والعمل بقاعدة أساسية من عناصر التصميم. زيادة الإنتاجية : تمكن السمات Low-code المطورين من التركيز على منطق الأعمال ووظائفها مع قضاء وقت أقل في مهام التصميم المملة، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين الإنتاجية الإجمالية لعملية التطوير.

: تمكن السمات المطورين من التركيز على منطق الأعمال ووظائفها مع قضاء وقت أقل في مهام التصميم المملة، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين الإنتاجية الإجمالية لعملية التطوير. توحيد التصميم : تساعد السمات في الحفاظ على الاتساق في تصميم واجهة المستخدم عبر أجهزة متعددة، مما يجعل التطبيقات موحدة بصريًا وأكثر جاذبية للمستخدمين.

: تساعد السمات في الحفاظ على الاتساق في تصميم واجهة المستخدم عبر أجهزة متعددة، مما يجعل التطبيقات موحدة بصريًا وأكثر جاذبية للمستخدمين. التعاون والتخصيص : تعمل السمات Low-code على تسهيل مشاركة أصول التصميم وتكييفها بين فرق التطوير، مما يعزز التعاون ويتيح التخصيص لتلبية متطلبات المستخدمين المختلفة.

: تعمل السمات على تسهيل مشاركة أصول التصميم وتكييفها بين فرق التطوير، مما يعزز التعاون ويتيح التخصيص لتلبية متطلبات المستخدمين المختلفة. فعالية التكلفة : من خلال تقليل وقت التطوير ومتطلبات الموارد، تساهم الموضوعات ذات low-code في خفض التكاليف المرتبطة بتطوير البرامج ونشرها.

في الختام، تلعب المواضيع low-code دورًا حيويًا متزايدًا في تطوير البرامج الحديثة، لا سيما في سياق الأنظمة الأساسية low-code والتي no-code مثل AppMaster. من خلال تزويد المطورين بمجموعات محددة مسبقًا من عناصر التصميم والمساعدات المرئية، تساهم السمات low-code في عمليات تطوير التطبيقات الأكثر بساطة وسهولة في الاستخدام وفعالة من حيث التكلفة. مع استمرار تطور مشهد البرمجيات بوتيرة سريعة، ستصبح المواضيع low-code بلا شك أكثر تكاملاً مع ممارسات تطوير التطبيقات، مما يضمن قدرة المطورين على التركيز على الأشياء المهمة حقًا - تعزيز الوظائف وتقديم تجارب مستخدم استثنائية.