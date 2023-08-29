hands ico تنمو مع AppMaster.
كن شريكنا right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

السمات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة

Aug 29, 2023

تعد السمات Low-code جزءًا لا يتجزأ من نموذج تطوير البرمجيات الحديث الذي يتمحور حول الأنظمة الأساسية low-code والتي no-code والتي تهدف إلى تسريع وتبسيط عملية إنشاء التطبيقات عبر الأنظمة الأساسية المختلفة. في سياق بيئة low-code ، تشير السمات إلى مجموعات محددة مسبقًا من الأنماط والمرئيات وعناصر واجهة المستخدم التي يمكن استخدامها لتصميم وتخصيص مظهر وتخطيط التطبيق بسرعة بما يتماشى مع العلامة التجارية المحددة أو المتطلبات الجمالية. تشكل السمات عنصرًا أساسيًا في عملية تطوير التطبيقات المبسطة التي تقدمها منصات مثل AppMaster ، مما يوفر للمطورين - المحترفين والمواطنين على حد سواء - طريقة أسرع وأكثر فعالية لإنشاء تطبيقات عملية ومذهلة بصريًا.

تتمثل القوة الدافعة الأساسية وراء الاعتماد المتزايد للمنصات low-code في الطلب المتزايد على الحلول البرمجية التي تلبي احتياجات الأسواق والصناعات وتفضيلات المستخدم المتنوعة. وفقًا لشركة Gartner، بحلول عام 2024، سيكون تطوير التطبيقات low-code مسؤولاً عن أكثر من 65% من نشاط تطوير التطبيقات. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى النقص العالمي في المطورين المهرة، إلى جانب الحاجة إلى تطوير التطبيقات ونشرها بسرعة. في هذا السياق، تعمل السمات low-code كأصول تصميم مسبقة الصنع تمكن فرق تطوير البرمجيات أو الأفراد من إنشاء تطبيقات لا تعمل بشكل جيد فحسب، بل تبدو جيدة أيضًا، وبالتالي تعزيز تجارب المستخدم وتحسين معدلات اعتماد البرامج بشكل عام.

تتضمن السمات Low-code مجموعة واسعة من الموارد، مثل لوحات الألوان والطباعة والأيقونات والقوالب ومكونات واجهة المستخدم التي يمكن استخدامها وإعادة استخدامها وتعديلها وفقًا للمتطلبات المحددة للتطبيق. تساعد هذه العناصر المتماسكة بصريًا في الحفاظ على شكل ومظهر متسقين عبر التطبيق، بينما تسمح في الوقت نفسه للمطورين بالتركيز بشكل أكبر على الوظائف الأساسية ومنطق الأعمال الخاص بالبرنامج، بدلاً من قضاء وقت كبير في تصميم واجهة المستخدم من الصفر. يؤدي استخدام السمات low-code أيضًا إلى تحسين إمكانية الصيانة وقابلية التوسع، حيث يمكن تنفيذ أي تغييرات أو تحديثات على الجوانب المرئية للتطبيق بسهولة عبر إطار عمل البرنامج بأكمله.

يوفر AppMaster ، على سبيل المثال، نظامًا أساسيًا قويًا no-code يبرز فوائد استخدام سمات low-code في تطوير التطبيقات. تسمح واجهة drag-and-drop سهلة الاستخدام للمطورين بتطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة بسرعة عن طريق تحديد عناصر واجهة المستخدم وترتيبها استنادًا إلى سمات مختلفة ذات تعليمات low-code. تقوم منصة AppMaster no-code بإنشاء التعليمات البرمجية المصدر للتطبيقات، وإجراء الاختبارات، ونشر حلول البرامج على السحابة، مما يجعل تطوير التطبيقات أسرع بكثير وأكثر فعالية من حيث التكلفة. علاوة على ذلك، يوفر AppMaster التكامل مع قاعدة البيانات المتوافقة مع Postgresql، مما يضمن التوافق عبر مجموعة واسعة من الأنظمة وحالات الاستخدام الصناعية. تلبي المنصة قاعدة عملاء متنوعة، من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة، مما يعزز بشكل كبير إمكانية الوصول إلى تطوير البرمجيات وفعاليته بين مجموعات المستخدمين المتنوعة.

تحمل السمات ذات Low-code العديد من المزايا، مثل ما يلي:

  • تقليل وقت التطوير : يساعد استخدام السمات والقوالب المعدة مسبقًا في توفير وقت تطوير كبير حيث يمكن للمطورين تجنب البدء من الصفر والعمل بقاعدة أساسية من عناصر التصميم.
  • زيادة الإنتاجية : تمكن السمات Low-code المطورين من التركيز على منطق الأعمال ووظائفها مع قضاء وقت أقل في مهام التصميم المملة، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين الإنتاجية الإجمالية لعملية التطوير.
  • توحيد التصميم : تساعد السمات في الحفاظ على الاتساق في تصميم واجهة المستخدم عبر أجهزة متعددة، مما يجعل التطبيقات موحدة بصريًا وأكثر جاذبية للمستخدمين.
  • التعاون والتخصيص : تعمل السمات Low-code على تسهيل مشاركة أصول التصميم وتكييفها بين فرق التطوير، مما يعزز التعاون ويتيح التخصيص لتلبية متطلبات المستخدمين المختلفة.
  • فعالية التكلفة : من خلال تقليل وقت التطوير ومتطلبات الموارد، تساهم الموضوعات ذات low-code في خفض التكاليف المرتبطة بتطوير البرامج ونشرها.

في الختام، تلعب المواضيع low-code دورًا حيويًا متزايدًا في تطوير البرامج الحديثة، لا سيما في سياق الأنظمة الأساسية low-code والتي no-code مثل AppMaster. من خلال تزويد المطورين بمجموعات محددة مسبقًا من عناصر التصميم والمساعدات المرئية، تساهم السمات low-code في عمليات تطوير التطبيقات الأكثر بساطة وسهولة في الاستخدام وفعالة من حيث التكلفة. مع استمرار تطور مشهد البرمجيات بوتيرة سريعة، ستصبح المواضيع low-code بلا شك أكثر تكاملاً مع ممارسات تطوير التطبيقات، مما يضمن قدرة المطورين على التركيز على الأشياء المهمة حقًا - تعزيز الوظائف وتقديم تجارب مستخدم استثنائية.

اكتشف المزيد من المصطلحات:
إستراتيجيات الاحتفاظ بالرموز المنخفضة إصدار منخفض التعليمات البرمجية ابتكار منخفض الكود السمات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة بدون خادم ذو تعليمات برمجية منخفضة تطوير التعليمات البرمجية المنخفضة رواتب منخفضة الكود سير عمل منخفض التعليمات البرمجية شراكات ذات كود منخفض قاعدة بيانات منخفضة التعليمات البرمجية مسار نجاح منخفض التعليمات البرمجية مستشار الكود المنخفض معايير الصناعة ذات التعليمات البرمجية المنخفضة معايير الكود المنخفض منافسة ذات كود منخفض موارد ذات تعليمات برمجية منخفضة

المنشورات ذات الصلة

كيف أحدث السحب والإفلات ثورة في التعليم والتعلم الإلكتروني
date Sep 05, 2023 clock 7 دقيقة
كيف أحدث السحب والإفلات ثورة في التعليم والتعلم الإلكتروني
اكتشف كيف أحدثت تقنية السحب والإفلات ثورة في التعليم والتعلم الإلكتروني، وتعزيز الإبداع وتحسين تجربة المستخدم.
App Builder
تحديد وقياس وإدارة الديون الفنية
date Sep 05, 2023 clock 8 دقيقة
تحديد وقياس وإدارة الديون الفنية
فهم مفهوم الدين الفني وتأثيره على المشاريع البرمجية وأفضل الممارسات لقياسه وإدارته بشكل فعال.
Software No-code Productivity
إنشاء أول تطبيق بدون تعليمات برمجية باستخدام REST API Integration
date Sep 05, 2023 clock 8 دقيقة
إنشاء أول تطبيق بدون تعليمات برمجية باستخدام REST API Integration
تعرف على كيفية إنشاء أول تطبيق بدون تعليمات برمجية باستخدام تكامل REST API باستخدام منصة تطوير مرئية مثل AppMaster، دون أي معرفة مسبقة بالبرمجة.
No-code API App Builder
ابدأ مجانًا
من وحي تجربة هذا بنفسك؟

أفضل طريقة لفهم قوة AppMaster هي رؤيتها بنفسك. اصنع تطبيقك الخاص في دقائق مع اشتراك مجاني

اجعل أفكارك تنبض بالحياة