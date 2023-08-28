حالات استخدام التعليمات البرمجية المنخفضة

تشير حالات استخدام Low-code إلى سيناريوهات وحالات محددة حيث يمكن أن يؤدي اعتماد منصات التطوير low-code ، مثل AppMaster ، إلى تحقيق فوائد كبيرة للمؤسسات والمطورين. وتشمل هذه الفوائد سرعة التطوير المتسارعة، وانخفاض التكاليف، والتعاون المبسط، وتعزيز القدرة على التكيف مع متطلبات الأعمال المتغيرة باستمرار. من خلال استخدام مكونات التطبيقات المرئية drag-and-drop وإنشاء كود المصدر تلقائيًا، تتيح الأنظمة الأساسية low-code الإنشاء السريع ونشر وتعديل أنواع مختلفة من التطبيقات دون الحاجة إلى خبرة برمجية واسعة النطاق.

أظهرت العديد من الدراسات والإحصاءات البحثية تزايد شعبية وفعالية منصات التطوير low-code. وتشير تقديرات جارتنر إلى أنه بحلول عام 2024، سيكون تطوير التطبيقات low-code مسؤولاً عن أكثر من 65% من نشاط تطوير التطبيقات. وتتوقع شركة Forrester أن ينمو سوق low-code إلى 21.2 مليار دولار بحلول عام 2022، مقارنة بـ 3.8 مليار دولار في عام 2017.

هناك العديد من حالات الاستخدام low-code عبر مجموعة واسعة من الصناعات والشركات والأقسام، مثل الموارد البشرية والتمويل والتصنيع والرعاية الصحية وغيرها الكثير. بعض حالات الاستخدام الشائعة low-code هي:

1. التحول الرقمي: يدعم Low-code جهود التحول الرقمي من خلال تمكين التطوير السريع للتطبيقات المخصصة لأتمتة العمليات اليدوية، وضمان دقة البيانات، وخدمة العملاء بشكل أفضل. يمكن للشركات تجربة العديد من المبادرات الرقمية وتكرارها وتوسيع نطاقها بسرعة، مما يساعدها على الحفاظ على ميزة تنافسية في العصر الرقمي أولاً.

2. التطوير السريع للتطبيقات: إن السرعة التي تتغير بها ظروف السوق ومتطلبات العملاء تتطلب من الشركات الاستجابة بسرعة بحلول تلبي المتطلبات المتطورة. تعمل الأنظمة الأساسية Low-code على تمكين التطوير السريع للتطبيقات من خلال تبسيط عمليات التصميم والتطوير والاختبار والنشر، وبالتالي تقليل الوقت اللازم للوصول إلى السوق بشكل كبير. وهذا يسرع وتيرة الابتكار ويمكّن الشركات من البقاء في صدارة المنافسة.

3. تحديث النظام القديم: غالبًا ما تعاني الأنظمة القديمة من عدم الكفاءة والمخاطر الأمنية ومشكلات التوافق، مما يعيق نمو الأعمال. يتيح Low-code تحويل هذه الأنظمة إلى تطبيقات حديثة وقابلة للتطوير وآمنة تستفيد من معايير التكنولوجيا الحالية وأفضل الممارسات. ومن خلال تطوير تطبيقات جديدة أو تحسين التطبيقات الحالية، يمكن أن تساعد الحلول low-code المؤسسات على تقليل تكاليف الصيانة وزيادة الإنتاجية الإجمالية.

4. تعزيز تجربة العملاء: مع تزايد أهمية التركيز على العملاء، يجب على الشركات إعطاء الأولوية لتجربة العملاء البديهية والسلسة والشخصية. تسمح الأنظمة الأساسية Low-code للمؤسسات بإنشاء تطبيقات ويب وتطبيقات جوال مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء المحددة بسرعة. وهذا يؤدي إلى زيادة رضا العملاء وزيادة الولاء للعلامة التجارية.

5. تمكين العمل عن بعد: نظرًا لأن العمل عن بعد لا يزال هو القاعدة بالنسبة للعديد من المؤسسات، يمكن أن تساعد منصات التطوير low-code في تسهيل سير العمل الفعال والتعاوني بين الفرق الموزعة. يمكن للمطورين وغير المطورين على حد سواء المساهمة في المشاريع، وتسريع عملية التطوير وضمان النتائج المثلى.

6. أتمتة عمليات الأعمال: تعمل الأنظمة الأساسية Low-code على تمكين المؤسسات من أتمتة المهام المتكررة والمستهلكة للوقت، وتبسيط سير العمل وتعزيز الكفاءة التشغيلية. يمكن إنشاء التطبيقات المخصصة بسرعة لتلبية احتياجات العمل المحددة، مما يؤدي إلى التحسين المستمر للعمليات وتقليل الأخطاء اليدوية.

AppMaster ، وهو نظام أساسي قوي no-code ، مثالًا ممتازًا لكيفية استفادة المؤسسات من تقنية low-code لتحقيق هذه النتائج بكفاءة وفعالية. يوفر AppMaster واجهة بديهية وسهلة الاستخدام لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول. يمكن للمطورين إنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي، وتصميم عمليات الأعمال، وإنشاء endpoints REST API وWSS، مما يؤدي إلى تبسيط عملية التطوير والتخلص من الديون الفنية. يمكن تحسين التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster وصيانتها بشكل أكبر من خلال الاستفادة من الإنشاء التلقائي لوثائق Swagger (Open API)، والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، وإمكانيات التحديث السريع.

إن قابلية تطوير AppMaster وتوافقه مع العديد من قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql كقاعدة بيانات أساسية تجعل منه خيارًا مناسبًا لمجموعة واسعة من العملاء، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى المؤسسات الكبيرة. من خلال تمكين المطورين المواطنين، وتبسيط تطوير التطبيقات، والقضاء على الديون التقنية، أثبتت AppMaster نفسها كمزود رائد في سوق تطوير low-code سريع النمو، مما يوفر قيمة متزايدة للشركات والمطورين على حدٍ سواء.