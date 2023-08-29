تعليقات المستخدمين ذات التعليمات البرمجية المنخفضة

تشير تعليقات المستخدمين Low-code ، في سياق تطوير البرامج وتحديدًا فيما يتعلق بالمنصات low-code مثل AppMaster ، إلى العملية التي يتم من خلالها التقاط تجارب العملاء والمستخدمين النهائيين والملاحظات والاقتراحات ومراجعتها وإمكانية دمجها في تصميم وتطوير وتحسين التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام أدوات ومنهجيات low-code. يعد نهج التعليقات التعاونية هذا أمرًا حيويًا لضمان توافق التطبيقات التي تم تطويرها مع احتياجات المستخدم وتوقعاته ومتطلبات سهولة الاستخدام، مما يؤدي في النهاية إلى اعتماد البرنامج واستخدامه بنجاح.

اكتسبت الأنظمة الأساسية Low-code قوة جذب سريعة في السنوات الأخيرة حيث تبحث الشركات من جميع الأحجام عن طرق لتسريع عملية تطوير التطبيقات مع تقليل التكاليف المرتبطة بها والتعقيدات التقنية. وفقًا لشركة جارتنر، من المتوقع أن ينمو سوق تطوير low-code بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 28.1% بين عامي 2020 و2025. ويعود هذا الارتفاع في الاعتماد إلى الفوائد الكامنة للمنصات low-code التي تمكن المطورين و يجب على المطورين المواطنين على حدٍ سواء التركيز على متطلبات العمل الأساسية وسرعة إنشاء النماذج الأولية للتطبيقات وإنشائها ونشرها مع الحد الأدنى من الترميز اليدوي والخبرة الفنية المطلوبة.

إحدى المزايا المهمة للمنصات low-code ، مثل AppMaster ، هي مرونتها المتأصلة وقدرتها على التكيف، مما يسمح للتطبيقات بالتطور والتكيف استجابة لتعليقات المستخدم بسهولة وكفاءة أكبر بكثير مقارنة بمناهج البرمجة التقليدية. نظرًا لأن عملية تطوير التطبيقات low-code تكون مدفوعة بشكل مرئي وموجهة نحو التكرار السريع، فإن دمج تعليقات المستخدمين ليس فقط أكثر وضوحًا ولكنه أيضًا أكثر فعالية في التكرارات اللاحقة للتطبيق.

هناك العديد من الطرق للحصول على تعليقات المستخدمين low-code ، بما في ذلك:

التواصل المباشر مع المستخدمين (على سبيل المثال، رسائل البريد الإلكتروني، ومقابلات المستخدمين، ومجموعات التركيز)

أدوات التعليقات داخل التطبيق (على سبيل المثال، الاستطلاعات المنبثقة أو نماذج التعليقات المضمنة داخل التطبيق)

أنظمة الإبلاغ عن الأخطاء وتتبع المشكلات (على سبيل المثال، Jira وGitHub، إذا تمت مزامنتهما مع نظام low-code )

) الاختبار، بما في ذلك اختبار قابلية الاستخدام، واختبار إمكانية الوصول، واختبار السيناريوهات الواقعية

تحليل البيانات (على سبيل المثال، إحصائيات الاستخدام، ومقاييس الأداء، وأنماط تفاعل المستخدم)

بمجرد الحصول على تعليقات المستخدمين، من الضروري تحليل الأفكار ذات الصلة وتحديد أولوياتها ودمجها في عملية تطوير التطبيق. يجب تحويل المشكلات الحيوية وفرص التحسين إلى مهام قابلة للتنفيذ وإسنادها إلى أعضاء فريق التطوير المناسبين. بالإضافة إلى ذلك، يجب تتبع الملاحظات ومراقبتها بشكل منهجي للتأكد من أنها تنعكس في النهاية على وظائف التطبيق وسهولة استخدامه.

تلعب تعليقات المستخدمين Low-code أيضًا دورًا حاسمًا في معالجة وتخفيف الديون الفنية المحتملة. يحدث الدين الفني عندما يتم تنفيذ حلول أو حلول بديلة قصيرة المدى في تطوير البرمجيات، مما قد يؤدي إلى مشاكل طويلة المدى أو عدم الكفاءة. في حالة الأنظمة الأساسية low-code ، يمكن تقليل الديون التقنية بشكل كبير عن طريق إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر عندما تشير المتطلبات والملاحظات إلى أن هناك حاجة إلى تعديلات.

قد يكون أحد الأمثلة على الدمج الناجح لتعليقات المستخدمين low-code هو الموقف الذي أبلغ فيه مختبرو النسخة التجريبية لتطبيق الهاتف المحمول عن صعوبات في التنقل بين الشاشات، مما يشير إلى تحسن في تدفق التنقل. ردًا على هذه التعليقات، يمكن لفريق التطوير تعديل تصميم التطبيق في منصة AppMaster لتحسين تجربة المستخدم. ونظرًا لمرونة النظام الأساسي، يمكن للفريق تنفيذ التغييرات بسرعة وإصدار نسخة محدثة من التطبيق، ومعالجة تعليقات المستخدمين بطريقة سريعة وفعالة.

باختصار، تعد تعليقات المستخدمين low-code موردًا لا يقدر بثمن يمكنه تحسين جودة وسهولة استخدام التطبيقات التي تم تطويرها باستخدام منصات low-code مثل AppMaster بشكل كبير. يتيح الحصول على تعليقات المستخدمين وتحليلها ودمجها بشكل منهجي في عملية التطوير والتكرار للمؤسسات إنشاء تطبيقات تتوافق مع توقعات المستخدم واحتياجاته مع تقليل الديون الفنية وتعزيز الاعتماد الناجح للبرنامج. إن الفوائد العديدة لتطوير التطبيقات low-code ، إلى جانب القدرة على التكيف بكفاءة استجابة لتعليقات المستخدمين، تجعل الأنظمة الأساسية مثل AppMaster خيارًا قويًا للشركات التي تبحث عن حلول تطوير تطبيقات فعالة من حيث التكلفة ومرنة وفعالة.