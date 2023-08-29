عرض الكود المنخفض

عرض Low-code هو مصطلح يشمل عرض وعرض قدرات وفوائد وإمكانات الأنظمة الأساسية low-code المختلفة لتطوير حلول برمجية معقدة بفعالية وكفاءة. تم تصميم هذه الأنظمة الأساسية لتبسيط عملية تطوير التطبيقات من خلال توفير أدوات مرئية قوية وأتمتة المهام المتكررة، مما يسمح للمستخدمين الذين لديهم الحد الأدنى من المعرفة البرمجية ببناء ونشر تطبيقات برمجية وظيفية. وفقًا لتوقعات جارتنر، تشهد منصات التطبيقات low-code نموًا هائلاً، ومن المتوقع أن تمثل 65% من جميع وظائف تطوير التطبيقات بحلول عام 2024.

عند مناقشة عروض التعليمات low-code في سياق منصة AppMaster no-code ، فإننا نشير إلى عرض الميزات الفريدة للنظام التي تسمح للعملاء ببناء مجموعة واسعة من التطبيقات بأقل قدر من الترميز اليدوي. مصممو AppMaster المرئيون لنماذج البيانات (مخطط قاعدة البيانات)، ومنطق الأعمال (عمليات الأعمال)، وREST API، endpoints WSS، بالإضافة إلى وظائف drag-and-drop لإنشاء واجهات المستخدم، يمكّنون العملاء من تطوير الواجهة الخلفية والويب و تطبيقات الهاتف المحمول بسرعة وكفاءة.

إحدى الفوائد الرئيسية لاستخدام منصة low-code مثل AppMaster هي التخفيض الكبير في وقت وتكاليف تطوير التطبيق. ومن خلال أتمتة عملية إنشاء التعليمات البرمجية وتوفير المكونات المعدة مسبقًا لحالات الاستخدام المختلفة، تمكن الأنظمة الأساسية low-code العملاء من تطوير التطبيقات بشكل أسرع بما يصل إلى 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات. تتيح هذه الكفاءة للشركات والمؤسسات الاستجابة بسرعة لمتطلبات السوق المتغيرة والاستفادة من الفرص الناشئة.

في عرض التعليمات low-code ، من المهم تسليط الضوء على تنوع منصة مثل AppMaster وقابليتها للتكيف. دعمها للعديد من أنواع التطبيقات والتقنيات، بما في ذلك Go (Golang) للتطبيقات الخلفية، وVue3 Framework وJS/TS لتطبيقات الويب، وKotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS في تطبيقات الهاتف المحمول، يعني أن النظام الأساسي يلبي احتياجات عدد لا يحصى من متطلبات العمل ويمكن أن يتناسب مع الاحتياجات المختلفة في الصناعة.

علاوة على ذلك، في العرض low-code ، من الضروري التأكيد على إلغاء الديون التقنية. إن أسلوب AppMaster في إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تغيرت المتطلبات يضمن بقاء التطبيقات محدثة وخالية من المشكلات القديمة التي قد تعيق الوظيفة أو الأداء. تؤدي هذه السمة إلى تقليل تكاليف الصيانة، بالإضافة إلى زيادة المرونة في دمج التحسينات وإصلاحات الأخطاء والميزات الجديدة.

يعد الأمان والجودة أيضًا جانبين أساسيين في واجهات العرض low-code. يسمح الإنشاء التلقائي للوثائق الخاصة بـ AppMaster (مثل التباهي أو واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة endpoints الخادم) والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات بمزيد من الشفافية وإمكانية التتبع في تطوير التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك، تضمن إمكانيات الاختبار الآلي أن تكون التطبيقات التي تم إنشاؤها قوية وتفي بمعايير الجودة المحددة مسبقًا. يقلل هذا المستوى من الأتمتة من احتمالية حدوث الأخطاء ونقاط الضعف، مما يزيد من أمان التطبيق وجودته بشكل عام.

الجانب الرئيسي الآخر للعرض low-code هو قدرات التكامل للنظام الأساسي. يمكن لـ AppMaster العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية، مما يتيح التكامل السلس مع حلول تخزين البيانات المتنوعة. تتيح هذه المرونة للعملاء إدارة بياناتهم بشكل فعال ودمج تطبيقاتهم مع الأنظمة الأخرى، مما يسهل تحقيق أتمتة شاملة للعمليات التجارية.

وأخيرًا، يجب أن يسلط العرض low-code أيضًا الضوء على إمكانية التوسع في النظام الأساسي. من خلال تطبيقات الواجهة الخلفية عديمة الحالة المجمعة التي تم إنشاؤها باستخدام Go، فإن تطبيقات AppMaster قادرة على تحقيق قابلية توسع ملحوظة لحالات الاستخدام ذات التحميل العالي والمؤسسات. تضمن هذه القدرة على التكيف قدرة التطبيقات المطورة على التعامل مع النشر والاستخدام على نطاق واسع مع الحفاظ على الأداء الأمثل والموثوقية.

في الختام، يجب أن يؤكد عرض low-code في سياق منصة AppMaster no-code على الصفات والقدرات الفريدة للنظام الأساسي التي تتيح تطوير التطبيقات بشكل أسرع وأكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة لمجموعة واسعة من العملاء. من خلال الأدوات المرئية والعمليات الآلية والتقنيات متعددة الاستخدامات، يوفر AppMaster حلاً شاملاً لتطوير تطبيقات الويب والواجهة الخلفية وتطبيقات الهاتف المحمول دون تكبد ديون فنية وضمان قابلية التوسع والأمان والجودة.