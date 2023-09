Low-code concurrentie verwijst naar de rivaliteit en strijd tussen low-code en no-code ontwikkelingsplatforms, die tegemoetkomen aan de behoeften van ontwikkelaars, burgerontwikkelaars en bedrijven die web-, mobiele en backend-applicaties willen creëren met minimale betrokkenheid van de code. Deze platforms zijn gericht op het leveren van efficiënte applicatieontwikkeling en een kortere time-to-market door visuele ontwikkeltools, vooraf gebouwde sjablonen en eenvoudige integratie met andere systemen en diensten aan te bieden.

Low-code ontwikkelingsplatforms winnen de afgelopen jaren aanzienlijk aan populariteit, voornamelijk als gevolg van de snelle vooruitgang in de technologie en de steeds veranderende eisen van bedrijven om concurrerend te blijven. Bedrijven hebben tegenwoordig applicaties nodig die snel kunnen worden ontwikkeld, zonder concessies te doen aan de kwaliteit of schaalbaarheid, en low-code platforms zoals AppMaster bieden een ideale oplossing. Volgens een rapport van ResearchAndMarkets.com zal de groei van de mondiale markt low-code ontwikkelingsplatforms naar verwachting in 2025 45,5 miljard dollar bereiken, tegen een CAGR van 28,1% in de prognoseperiode van 2020 tot 2025.

De voornaamste reden achter dit adoptiepercentage zijn de inherente voordelen die low-code platforms bieden. Enkele belangrijke voordelen van low-code -ontwikkeling zijn:

Verhoogde ontwikkelingssnelheid: Low-code platforms stellen ontwikkelaars in staat applicaties 10 keer sneller te creëren dan traditionele ontwikkelingsbenaderingen.

platforms stellen ontwikkelaars in staat applicaties 10 keer sneller te creëren dan traditionele ontwikkelingsbenaderingen. Lagere kosten: Door minder handmatige codeerinspanningen te vereisen, kunnen low-code platforms bedrijven helpen tot drie keer te besparen op ontwikkelingskosten.

platforms bedrijven helpen tot drie keer te besparen op ontwikkelingskosten. Verbeterde innovatie: Met low-code platforms kunnen organisaties zich concentreren op het snel en iteratief bouwen van innovatieve oplossingen, zonder de beperkingen van traditionele ontwikkelingsbenaderingen.

platforms kunnen organisaties zich concentreren op het snel en iteratief bouwen van innovatieve oplossingen, zonder de beperkingen van traditionele ontwikkelingsbenaderingen. Verbeterde flexibiliteit: Low-code ontwikkelingsplatforms kunnen ontwikkelaars en bedrijven zich gemakkelijk aanpassen en reageren op veranderende vereisten, zonder de last van technische schulden.

ontwikkelingsplatforms kunnen ontwikkelaars en bedrijven zich gemakkelijk aanpassen en reageren op veranderende vereisten, zonder de last van technische schulden. Bredere toegankelijkheid: Low-code ontwikkeling stelt burgerontwikkelaars en mensen zonder uitgebreide programmeerachtergrond in staat krachtige applicaties te bouwen zonder de noodzaak van gespecialiseerde ontwikkelingsvaardigheden.

Met deze voordelen ontwrichten low-code ontwikkelplatforms steeds meer de markt van traditionele softwareontwikkeling, wat leidt tot hevige concurrentie tussen de aanbieders. AppMaster biedt bijvoorbeeld een uitgebreid no-code platform voor de ontwikkeling van backend-, web- en mobiele applicaties, waarmee gebruikers eenvoudig visueel datamodellen, bedrijfsprocessen, REST API's en WSS- endpoints kunnen creëren. Het genereert ook uitvoerbare binaire bestanden en broncode voor het hosten van applicaties op locatie, waarbij wordt voorzien in verschillende klantbehoeften en abonnementsmodellen.

Als onderdeel van deze low-code competitie strijden verschillende toonaangevende technologiebedrijven en startups om marktaandeel door hun aanbod voortdurend te verbeteren met de allernieuwste functies. Deze verbeteringen kunnen bestaan ​​uit betere ondersteuning voor kunstmatige intelligentie, machinaal leren, automatisering en geavanceerde integraties, evenals een verbeterde gebruikerservaring en platformstabiliteit.

Bovendien breidt het ecosysteem rond low-code ontwikkelingsplatforms zich voortdurend uit, wat leidt tot verschillende strategische partnerschappen, fusies en overnames tussen marktspelers. Deze consolidatie in de low-code markt wakkert de concurrentie verder aan en stimuleert innovatie in de ruimte.

Een ander belangrijk aspect van de low-code concurrentie is het toenemende aantal platforms dat is afgestemd op specifieke sectoren of gebruiksscenario's, zoals CRM-toepassingen (Customer Relationship Management), workflowautomatisering, personeelsbeheer en meer. Deze specialisatie stelt bedrijven in staat het meest geschikte low-code platform te selecteren voor hun unieke vereisten, waardoor de rivaliteit tussen aanbieders toeneemt.

Kortom, de low-code concurrentie belichaamt het steeds veranderende landschap van de snelgroeiende markt voor low-code ontwikkelplatforms. Omdat bedrijven steeds meer afhankelijk zijn van deze platforms om applicaties te bouwen, innoveren en verbeteren AppMaster voortdurend hun aanbod om voorop te blijven lopen. Deze vriendschappelijke rivaliteit bevordert de vooruitgang van low-code ontwikkelingstechnologie, waar uiteindelijk zowel ontwikkelaars als bedrijven van profiteren.