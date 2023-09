Low-code Wettbewerb versteht man die Rivalität und den Wettbewerb zwischen low-code und no-code Entwicklungsplattformen, die auf die Bedürfnisse von Entwicklern, Bürgerentwicklern und Unternehmen zugeschnitten sind, die Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen mit minimaler Code-Beteiligung erstellen möchten. Diese Plattformen zielen darauf ab, eine effiziente Anwendungsentwicklung und eine kürzere Markteinführungszeit zu ermöglichen, indem sie visuelle Entwicklungstools, vorgefertigte Vorlagen und eine einfache Integration mit anderen Systemen und Diensten bereitstellen.

Low-code Entwicklungsplattformen erfreuen sich in den letzten Jahren zunehmender Beliebtheit, vor allem aufgrund des rasanten technologischen Fortschritts und der sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen von Unternehmen, wettbewerbsfähig zu bleiben. Unternehmen benötigen heute Anwendungen, die schnell entwickelt werden können, ohne Kompromisse bei Qualität oder Skalierbarkeit einzugehen, und low-code Plattformen wie AppMaster bieten eine ideale Lösung. Laut einem Bericht von ResearchAndMarkets.com wird das Wachstum des globalen Marktes low-code Entwicklungsplattformen bis 2025 voraussichtlich 45,5 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer jährlichen Wachstumsrate von 28,1 % im Prognosezeitraum 2020 bis 2025 entspricht.

Der Hauptgrund für diese Akzeptanzrate sind die inhärenten Vorteile, die low-code Plattformen bieten. Zu den wichtigsten Vorteilen der low-code -Entwicklung gehören:

Erhöhte Entwicklungsgeschwindigkeit: Low-code -Plattformen ermöglichen es Entwicklern, Anwendungen zehnmal schneller zu erstellen als herkömmliche Entwicklungsansätze.

-Plattformen ermöglichen es Entwicklern, Anwendungen zehnmal schneller zu erstellen als herkömmliche Entwicklungsansätze. Reduzierte Kosten: Durch den geringeren manuellen Codierungsaufwand können low-code Plattformen Unternehmen dabei helfen, bis zu dreimal Entwicklungskosten einzusparen.

Plattformen Unternehmen dabei helfen, bis zu dreimal Entwicklungskosten einzusparen. Verbesserte Innovation: Mit low-code Plattformen können sich Unternehmen auf die schnelle und iterative Entwicklung innovativer Lösungen konzentrieren, ohne die Einschränkungen traditioneller Entwicklungsansätze.

Plattformen können sich Unternehmen auf die schnelle und iterative Entwicklung innovativer Lösungen konzentrieren, ohne die Einschränkungen traditioneller Entwicklungsansätze. Verbesserte Agilität: Low-code Entwicklungsplattformen ermöglichen es Entwicklern und Unternehmen, sich problemlos anzupassen und auf sich ändernde Anforderungen zu reagieren, ohne sich mit technischen Schulden belasten zu müssen.

Entwicklungsplattformen ermöglichen es Entwicklern und Unternehmen, sich problemlos anzupassen und auf sich ändernde Anforderungen zu reagieren, ohne sich mit technischen Schulden belasten zu müssen. Breitere Zugänglichkeit: Low-code -Entwicklung ermöglicht es Bürgerentwicklern und Personen ohne umfassende Programmierkenntnisse, leistungsstarke Anwendungen zu erstellen, ohne dass spezielle Entwicklungskenntnisse erforderlich sind.

Mit diesen Vorteilen stören low-code Entwicklungsplattformen zunehmend den Markt der traditionellen Softwareentwicklung, was zu einem harten Wettbewerb unter den Anbietern führt. AppMaster bietet beispielsweise eine umfassende no-code Plattform für die Backend-, Web- und mobile Anwendungsentwicklung, die es Benutzern ermöglicht, Datenmodelle, Geschäftsprozesse, REST-APIs und WSS- endpoints einfach visuell zu erstellen. Darüber hinaus werden ausführbare Binärdateien und Quellcode für das Hosting von Anwendungen vor Ort generiert, um unterschiedlichen Kundenanforderungen und Abonnementmodellen gerecht zu werden.

Im Rahmen dieses low-code -Wettbewerbs wetteifern mehrere führende Technologieunternehmen und Startups um Marktanteile, indem sie ihre Angebote ständig mit modernsten Funktionen verbessern. Diese Verbesserungen könnten eine bessere Unterstützung für künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Automatisierung und erweiterte Integrationen sowie eine verbesserte Benutzererfahrung und Plattformstabilität umfassen.

Darüber hinaus erweitert sich das Ökosystem rund um low-code Entwicklungsplattformen ständig, was zu verschiedenen strategischen Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen zwischen Marktteilnehmern führt. Diese Konsolidierung im low-code Markt heizt den Wettbewerb weiter an und treibt die Innovation in diesem Bereich voran.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des low-code Wettbewerbs ist die zunehmende Zahl von Plattformen, die auf bestimmte Branchen oder Anwendungsfälle zugeschnitten sind, wie z. B. Anwendungen für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM), Workflow-Automatisierung, Personalmanagement und mehr. Diese Spezialisierung ermöglicht es Unternehmen, die für ihre individuellen Anforderungen am besten geeignete low-code Plattform auszuwählen, was die Konkurrenz zwischen den Anbietern verschärft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der low-code Wettbewerb die sich ständig verändernde Landschaft des schnell wachsenden Marktes für low-code Entwicklungsplattformen verkörpert. Da sich Unternehmen bei der Entwicklung von Anwendungen zunehmend auf diese Plattformen verlassen, entwickeln Anbieter wie AppMaster ihre Angebote kontinuierlich weiter, um immer einen Schritt voraus zu sein. Diese freundschaftliche Rivalität fördert die Weiterentwicklung der low-code Entwicklungstechnologie, was letztendlich Entwicklern und Unternehmen gleichermaßen zugute kommt.