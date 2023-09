Compétition low-code

La concurrence Low-code fait référence à la rivalité et à la concurrence entre les plates-formes de développement low-code et no-code, répondant aux besoins des développeurs, des développeurs citoyens et des entreprises qui souhaitent créer des applications Web, mobiles et back-end avec une implication minimale du code. Ces plates-formes visent à assurer un développement d'applications efficace et à réduire les délais de mise sur le marché en fournissant des outils de développement visuels, des modèles prédéfinis et une intégration facile avec d'autres systèmes et services.

Les plates-formes de développement Low-code ont gagné en popularité ces dernières années, principalement en raison des progrès rapides de la technologie et des exigences en constante évolution des entreprises pour rester compétitives. Les entreprises ont désormais besoin d'applications pouvant être développées rapidement, sans compromettre la qualité ou l'évolutivité, et les plateformes low-code comme AppMaster constituent une solution idéale. La croissance du marché mondial des plateformes de développement low-code devrait atteindre 45,5 milliards de dollars d’ici 2025, avec un TCAC de 28,1 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2025, selon un rapport de ResearchAndMarkets.com.

La principale raison de ce taux d’adoption réside dans les avantages inhérents qu’offrent les plateformes low-code. Certains avantages clés du développement low-code incluent :

Vitesse de développement accrue : les plates-formes Low-code permettent aux développeurs de créer des applications 10 fois plus rapidement que les approches de développement traditionnelles.

Coût réduit : en nécessitant moins d'efforts de codage manuel, les plates-formes low-code peuvent aider les entreprises à économiser jusqu'à 3 fois les coûts de développement.

Innovation améliorée : grâce aux plateformes low-code , les organisations peuvent se concentrer sur la création de solutions innovantes rapidement et de manière itérative, sans les contraintes des approches de développement traditionnelles.

Agilité améliorée : les plates-formes de développement Low-code permettent aux développeurs et aux entreprises de s'adapter et de répondre facilement aux exigences changeantes sans le fardeau de la dette technique.

permettent aux développeurs et aux entreprises de s'adapter et de répondre facilement aux exigences changeantes sans le fardeau de la dette technique. Accessibilité plus large : le développement Low-code permet aux développeurs citoyens et à ceux qui n'ont pas de connaissances approfondies en programmation de créer des applications puissantes sans avoir besoin de compétences de développement spécialisées.

Grâce à ces avantages, les plateformes de développement low-code perturbent de plus en plus le marché du développement logiciel traditionnel, entraînant une concurrence féroce entre les fournisseurs. AppMaster, par exemple, propose une plate no-code pour le développement d'applications backend, Web et mobiles, permettant aux utilisateurs de créer facilement des modèles de données, des processus métier, des API REST et endpoints WSS. Il génère également des fichiers binaires exécutables et du code source pour l'hébergement d'applications sur site, répondant aux différents besoins des clients et modèles d'abonnement.

Dans le cadre de cette concurrence low-code, plusieurs entreprises technologiques et startups de premier plan se disputent des parts de marché en améliorant constamment leurs offres avec des fonctionnalités de pointe. Ces améliorations pourraient inclure une meilleure prise en charge de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage automatique, de l’automatisation et des intégrations avancées, ainsi qu’une expérience utilisateur et une stabilité de plateforme améliorées.

De plus, l’écosystème entourant les plateformes de développement low-code est en constante expansion, conduisant à divers partenariats stratégiques, fusions et acquisitions entre acteurs du marché. Cette consolidation sur le marché low-code alimente encore davantage la concurrence et stimule l’innovation dans ce domaine.

Un autre aspect important de la concurrence du low-code est le nombre croissant de plates-formes adaptées à des secteurs ou à des cas d'utilisation spécifiques, telles que les applications de gestion de la relation client (CRM), l'automatisation des flux de travail, la gestion des ressources humaines, etc. Cette spécialisation permet aux entreprises de sélectionner la plateforme low-code la plus adaptée à leurs besoins uniques, intensifiant ainsi la rivalité entre les fournisseurs.

En conclusion, la concurrence low-code incarne le paysage en constante évolution du marché en croissance rapide des plateformes de développement low-code. Alors que les entreprises s'appuient de plus en plus sur ces plates-formes pour créer des applications, des fournisseurs comme AppMaster innovent et améliorent continuellement leurs offres pour garder une longueur d'avance. Cette rivalité amicale favorise l’avancement de la technologie de développement low-code, bénéficiant en fin de compte aux développeurs et aux entreprises.