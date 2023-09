Concorrência de baixo código

A competição Low-code refere-se à rivalidade e competição entre plataformas de desenvolvimento low-code e no-code, atendendo às necessidades de desenvolvedores, desenvolvedores cidadãos e empresas que desejam criar aplicativos web, móveis e de back-end com envolvimento mínimo de código. Essas plataformas visam oferecer desenvolvimento eficiente de aplicativos e tempo de lançamento no mercado reduzido, fornecendo ferramentas de desenvolvimento visual, modelos pré-construídos e fácil integração com outros sistemas e serviços.

As plataformas de desenvolvimento Low-code estão ganhando popularidade significativa nos últimos anos, principalmente devido ao rápido avanço da tecnologia e às demandas em constante evolução das empresas para se manterem competitivas. As empresas agora exigem aplicativos que possam ser desenvolvidos rapidamente, sem comprometer a qualidade ou a escalabilidade, e plataformas low-code como AppMaster fornecem uma solução ideal. O crescimento no mercado global de plataformas de desenvolvimento low-code deve atingir US$ 45,5 bilhões até 2025, com um CAGR de 28,1% durante o período de previsão de 2020 a 2025, de acordo com um relatório da ResearchAndMarkets.com.

A principal razão por trás dessa taxa de adoção são os benefícios inerentes que as plataformas low-code oferecem. Algumas vantagens principais do desenvolvimento low-code incluem:

Maior velocidade de desenvolvimento: plataformas Low-code permitem que os desenvolvedores criem aplicativos 10 vezes mais rápido do que as abordagens de desenvolvimento tradicionais.

Custo reduzido: ao exigir menos esforço de codificação manual, as plataformas low-code podem ajudar as empresas a economizar até 3 vezes em custos de desenvolvimento.

Inovação aprimorada: com plataformas low-code , as organizações podem se concentrar na construção de soluções inovadoras de forma rápida e iterativa, sem as restrições das abordagens de desenvolvimento tradicionais.

Agilidade aprimorada: as plataformas de desenvolvimento Low-code permitem que desenvolvedores e empresas se adaptem e respondam facilmente às mudanças nos requisitos, sem o peso da dívida técnica.

Acessibilidade mais ampla: o desenvolvimento Low-code capacita os desenvolvedores cidadãos e aqueles sem ampla experiência em programação a criar aplicativos poderosos sem a necessidade de habilidades de desenvolvimento especializadas.

Com esses benefícios, as plataformas de desenvolvimento low-code estão cada vez mais revolucionando o mercado de desenvolvimento de software tradicional, levando a uma concorrência acirrada entre os fornecedores. AppMaster, por exemplo, oferece uma plataforma abrangente no-code para desenvolvimento de back-end, web e aplicativos móveis, permitindo aos usuários criar visualmente modelos de dados, processos de negócios, APIs REST e endpoints WSS com facilidade. Ele também gera arquivos binários executáveis ​​e código-fonte para hospedar aplicativos locais, atendendo a diferentes necessidades dos clientes e modelos de assinatura.

Como parte desta competição low-code, diversas empresas líderes de tecnologia e startups estão disputando participação de mercado, melhorando constantemente suas ofertas com recursos de ponta. Essas melhorias podem incluir melhor suporte para inteligência artificial, aprendizado de máquina, automação e integrações avançadas, bem como melhor experiência do usuário e estabilidade da plataforma.

Além disso, o ecossistema em torno das plataformas de desenvolvimento low-code está em constante expansão, levando a diversas parcerias estratégicas, fusões e aquisições entre os intervenientes no mercado. Esta consolidação no mercado low-code alimenta ainda mais a concorrência e impulsiona a inovação no espaço.

Outro aspecto significativo da concorrência do low-code é o número crescente de plataformas adaptadas a indústrias ou casos de uso específicos, como aplicações de gestão de relacionamento com clientes (CRM), automação de fluxo de trabalho, gestão de recursos humanos e muito mais. Esta especialização permite que as empresas selecionem a plataforma low-code mais adequada às suas necessidades específicas, intensificando assim a rivalidade entre os fornecedores.

Concluindo, a competição low-code incorpora o cenário em constante mudança do mercado de plataformas de desenvolvimento low-code em rápido crescimento. À medida que as empresas dependem cada vez mais destas plataformas para criar aplicações, fornecedores como AppMaster estão continuamente a inovar e a melhorar as suas ofertas para se manterem à frente da curva. Essa rivalidade amigável promove o avanço da tecnologia de desenvolvimento low-code, beneficiando, em última análise, desenvolvedores e empresas.