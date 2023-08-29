الأصول ذات التعليمات البرمجية المنخفضة

الأصول Low-code ، في سياق تطوير التطبيقات low-code ، هي مكونات وقوالب وأدوات تم إنشاؤها مسبقًا ضمن الأنظمة الأساسية ذات low-code لتمكين وتسريع تطوير التطبيقات ونشرها وإدارتها مع الحد الأدنى من الترميز اليدوي. تم تصميم الأصول Low-code لتبسيط عملية التطوير وزيادتها، وخلق الكفاءة، وتقليل الديون التقنية، والسماح للمطورين المواطنين والمطورين المحترفين على حد سواء بإنشاء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير وغنية بالميزات عبر مجالات مختلفة.

تعمل الأصول Low-code على تخفيف الاعتماد على الترميز التقليدي من خلال تزويد المطورين بمكونات قابلة لإعادة الاستخدام drag-and-drop موجهة بصريًا لإنشاء التطبيقات وتخصيصها بناءً على متطلبات المستخدم وأهداف العمل. تتضمن هذه الأصول، على سبيل المثال لا الحصر، قوالب واجهة المستخدم ومكوناتها، ونماذج البيانات، ومهام سير العمل، endpoints واجهة برمجة التطبيقات، ومنطق الأعمال المبني مسبقًا، والوحدات الوظيفية المتنوعة.

لقد أظهرت الدراسات والأبحاث المختلفة معدل نمو مثير للإعجاب في سوق تطوير low-code وأهميته في تطوير التطبيقات الحديثة. وفقًا لشركة Forrester، من المتوقع أن تصل إيرادات سوق low-code إلى 21.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 40%. ويعزى الاعتماد المتزايد للمنصات low-code إلى المتطلبات الدائمة للتطوير السريع للتطبيقات، والحاجة المتزايدة لأتمتة العمليات، والتحول في مشهد تكنولوجيا المعلومات.

تعمل AppMaster ، باعتبارها منصة قوية no-code ، على الاستفادة من فوائد الأصول low-code لتمكين العملاء من إنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول بأقصى قدر من السهولة والسرعة. يمكن للمستخدمين إنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) بشكل مرئي وتحديد منطق الأعمال من خلال مصمم عمليات الأعمال (BP)، الذي يوفر مستودعًا شاملاً للأصول low-code لتخصيص التطبيقات وفقًا لمتطلبات المشروع المحددة. بالإضافة إلى ذلك، تدعم المنصة endpoints REST API وWSS من أجل التكامل السلس وقابلية التشغيل البيني عبر أنظمة ومنصات متعددة.

إلى جانب تطوير التطبيقات الخلفية، يوفر AppMaster العديد من الأصول low-code لتصميم وتطوير وإدارة تطبيقات الويب والهاتف المحمول بأقل جهد ممكن في البرمجة. يمكن للعملاء إنشاء واجهات مستخدم جذابة بصريًا من خلال أداة إنشاء واجهة مستخدم الويب drag-and-drop ، وذلك باستخدام مكونات واجهة المستخدم والقوالب والوحدات الوظيفية المعدة مسبقًا. يوفر مصمم Web BP الخاص بـ AppMaster القدرة على تحديد منطق الأعمال لكل مكون وتقديم تطبيقات الويب بشكل تفاعلي بالكامل.

وبالمثل، يتم دعم تطوير تطبيقات الهاتف المحمول في AppMaster بمجموعة واسعة من الأصول low-code ، مما يتيح اتباع نهج سريع ومتكرر لتصميم التطبيقات وتطويرها ونشرها لكل من منصات Android وiOS. يساعد Mobile BP Designer في إنشاء واجهة المستخدم ومنطق الأعمال لكل مكون، مما يسهل وقت الوصول إلى السوق بشكل أسرع ونشر التطبيق بسلاسة.

لمزيد من التوضيح لمدى وتأثير الأصول low-code في تطوير التطبيقات، من الضروري توضيح الفوائد الأساسية التي توفرها هذه الأصول:

التطوير المتسارع: تعمل الأصول Low-code على تسريع عملية تطوير التطبيق من خلال توفير مجموعة من المكونات والقوالب والأدوات المعدة مسبقًا لتصميم التطبيقات وتطويرها ونشرها بكفاءة. تقليل الدين الفني: نظرًا لأن بيئة التطوير low-code تسهل تجديد التطبيق من الصفر مع كل تعديل، فإن الاعتماد على الترميز التقليدي والتحديثات اليدوية يتم تقليله بشكل كبير، وبالتالي تقليل تراكم الديون الفنية. كفاءة التكلفة: من خلال الاستفادة من فوائد الأصول low-code ، يمكن للمؤسسات توفير تكاليف التطوير بشكل كبير، حيث تسهل هذه الأصول التطوير السريع للتطبيقات، مما يتطلب وقتًا وموارد أقل لإنشاء التطبيقات وصيانتها. قابلية التوسع: تتيح الأنظمة الأساسية Low-code مثل AppMaster للعملاء إنشاء تطبيقات ذات قابلية توسع مذهلة لتلبية حالات الاستخدام ذات التحميل العالي والمؤسسات، مما يضمن أن الحلول المطورة تصمد أمام اختبار الزمن وتتكيف مع متطلبات العمل المتطورة. تمكين المطورين المواطنين: مع توفر الأصول low-code ، يمكن للمستخدمين غير التقنيين أيضًا المشاركة في تطوير التطبيقات، وفتح عالم جديد من الإمكانيات وتعزيز الابتكار داخل المؤسسات.

في الختام، تمثل الأصول low-code نقلة نوعية في النظام البيئي لتطوير التطبيقات، وتمكين المطورين والمستخدمين غير التقنيين على حد سواء من بناء ونشر تطبيقات قابلة للتطوير وغنية بالميزات عبر مجالات مختلفة. تتمتع الأنظمة الأساسية مثل AppMaster ، مع تركيزها على تطوير low-code ومجموعة الأصول المعدة مسبقًا، بالقدرة على إحداث ثورة في طريقة إنشاء التطبيقات، وتعزيز مبادئ المرونة والتعاون والابتكار في عالم اليوم التنافسي.