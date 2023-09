Konkurs na niski kod

Konkurencja Low-code odnosi się do rywalizacji i rywalizacji między platformami programistycznymi low-code i no-code, zaspokajając potrzeby programistów, programistów obywatelskich i firm, które chcą tworzyć aplikacje internetowe, mobilne i backendowe przy minimalnym zaangażowaniu kodu. Platformy te mają na celu zapewnienie wydajnego tworzenia aplikacji i skrócenie czasu wprowadzania produktów na rynek poprzez zapewnienie narzędzi do tworzenia wizualizacji, gotowych szablonów i łatwej integracji z innymi systemami i usługami.

Platformy programistyczne Low-code zyskują w ostatnich latach znaczną popularność, przede wszystkim ze względu na szybki postęp technologiczny i stale zmieniające się wymagania przedsiębiorstw dotyczące utrzymania konkurencyjności. Firmy wymagają obecnie aplikacji, które można szybko opracować, bez utraty jakości i skalowalności, a platformy low-code takie jak AppMaster, stanowią idealne rozwiązanie. Według raportu ResearchAndMarkets.com wzrost globalnego rynku platform programistycznych wykorzystujących low-code ma osiągnąć 45,5 miliarda dolarów do 2025 r., przy CAGR na poziomie 28,1% w okresie prognozy obejmującym lata 2020–2025.

Głównym powodem tego wskaźnika adopcji są nieodłączne korzyści, jakie oferują platformy low-code. Niektóre kluczowe zalety programowania low-code obejmują:

Większa szybkość programowania: platformy Low-code umożliwiają programistom tworzenie aplikacji 10 razy szybciej niż tradycyjne podejścia do programowania.

umożliwiają programistom tworzenie aplikacji 10 razy szybciej niż tradycyjne podejścia do programowania. Niższy koszt: wymagając mniejszego wysiłku w zakresie ręcznego kodowania, platformy low-code mogą pomóc firmom zaoszczędzić nawet 3 razy na kosztach rozwoju.

mogą pomóc firmom zaoszczędzić nawet 3 razy na kosztach rozwoju. Większa innowacyjność: dzięki platformom low-code organizacje mogą skoncentrować się na szybkim i iteracyjnym budowaniu innowacyjnych rozwiązań, bez ograniczeń tradycyjnych podejść programistycznych.

organizacje mogą skoncentrować się na szybkim i iteracyjnym budowaniu innowacyjnych rozwiązań, bez ograniczeń tradycyjnych podejść programistycznych. Większa elastyczność: platformy programistyczne Low-code umożliwiają programistom i firmom łatwe dostosowywanie się i reagowanie na zmieniające się wymagania bez obciążenia długiem technicznym.

umożliwiają programistom i firmom łatwe dostosowywanie się i reagowanie na zmieniające się wymagania bez obciążenia długiem technicznym. Szersza dostępność: tworzenie Low-code umożliwia programistom obywatelskim i osobom nieposiadającym rozległego doświadczenia programistycznego tworzenie wydajnych aplikacji bez konieczności posiadania specjalistycznych umiejętności programistycznych.

Dzięki tym zaletom platformy programistyczne low-code w coraz większym stopniu zakłócają rynek tworzenia tradycyjnego oprogramowania, prowadząc do ostrej konkurencji między dostawcami. Na przykład AppMaster oferuje kompleksową platformę no-code do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, umożliwiającą użytkownikom łatwe wizualne tworzenie modeli danych, procesów biznesowych, interfejsów API REST i endpoints WSS. Generuje również wykonywalne pliki binarne i kod źródłowy do hostowania aplikacji lokalnych, zaspokajając różne potrzeby klientów i modele subskrypcji.

W ramach tej konkurencji low-code kilka wiodących firm technologicznych i start-upów walczy o udział w rynku, stale ulepszając swoją ofertę za pomocą najnowocześniejszych funkcji. Ulepszenia te mogą obejmować lepszą obsługę sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, automatyzacji i zaawansowanych integracji, a także lepszą obsługę użytkownika i stabilność platformy.

Co więcej, ekosystem otaczający platformy programistyczne low-code stale się rozwija, co prowadzi do różnych strategicznych partnerstw, fuzji i przejęć wśród graczy rynkowych. Ta konsolidacja na rynku low-code dodatkowo napędza konkurencję i napędza innowacje w tej przestrzeni.

Innym istotnym aspektem konkurencji low-code jest rosnąca liczba platform dostosowanych do konkretnych branż lub przypadków użycia, takich jak aplikacje do zarządzania relacjami z klientami (CRM), automatyzacja przepływu pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi i nie tylko. Specjalizacja ta umożliwia przedsiębiorstwom wybór najodpowiedniejszej platformy low-code dla ich unikalnych wymagań, zaostrzając w ten sposób rywalizację pomiędzy dostawcami.

Podsumowując, konkurencja oparta low-code uosabia stale zmieniający się krajobraz szybko rozwijającego się rynku platform programistycznych low-code. Ponieważ firmy w coraz większym stopniu polegają na tych platformach przy tworzeniu aplikacji, dostawcy tacy jak AppMaster stale wprowadzają innowacje i ulepszają swoje oferty, aby wyprzedzić konkurencję. Ta przyjazna rywalizacja sprzyja rozwojowi technologii tworzenia low-code, co ostatecznie przynosi korzyści zarówno programistom, jak i firmom.