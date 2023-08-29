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Конкуренция по низкому коду

29, авг. 2023

Конкуренция Low-code означает соперничество и конкуренцию среди платформ разработки low-code и no-code, удовлетворяющую потребности разработчиков, гражданских разработчиков и предприятий, которые хотят создавать веб-, мобильные и серверные приложения с минимальным использованием кода. Эти платформы призваны обеспечить эффективную разработку приложений и сократить время вывода на рынок за счет предоставления инструментов визуальной разработки, готовых шаблонов и простой интеграции с другими системами и сервисами.

Платформы разработки Low-code в последние годы приобретают значительную популярность, в первую очередь из-за быстрого развития технологий и постоянно меняющихся требований бизнеса, чтобы оставаться конкурентоспособными. Сейчас компаниям требуются приложения, которые можно разрабатывать быстро, без ущерба для качества и масштабируемости, а платформы low-code такие как AppMaster, предоставляют идеальное решение. Согласно отчету ResearchAndMarkets.com, к 2025 году рост мирового рынка платформ разработки low-code по прогнозам, достигнет 45,5 миллиардов долларов США при среднегодовом темпе роста 28,1% в течение прогнозируемого периода с 2020 по 2025 год.

Основная причина такого уровня внедрения — это неотъемлемые преимущества, которые предлагают платформы low-code. Некоторые ключевые преимущества разработки low-code включают в себя:

  • Повышенная скорость разработки. Платформы Low-code позволяют разработчикам создавать приложения в 10 раз быстрее, чем традиционные подходы к разработке.
  • Снижение затрат. Требуя меньше усилий по ручному кодированию, платформы low-code могут помочь предприятиям сэкономить до 3 раз затраты на разработку.
  • Расширение инноваций. Благодаря платформам low-code организации могут сосредоточиться на быстром и итеративном создании инновационных решений без ограничений традиционных подходов к разработке.
  • Повышенная гибкость: платформы разработки Low-code позволяют разработчикам и предприятиям легко адаптироваться и реагировать на меняющиеся требования без бремени технического долга.
  • Более широкая доступность. Разработка Low-code позволяет гражданским разработчикам и тем, у кого нет обширного опыта программирования, создавать мощные приложения без необходимости специальных навыков разработки.

Благодаря этим преимуществам платформы разработки low-code все больше подрывают рынок традиционной разработки программного обеспечения, что приводит к жесткой конкуренции между поставщиками. AppMaster, например, предлагает комплексную платформу no-code для разработки серверных, веб- и мобильных приложений, позволяющую пользователям с легкостью визуально создавать модели данных, бизнес-процессы, API-интерфейсы REST и endpoints WSS. Он также генерирует исполняемые двоичные файлы и исходный код для размещения локальных приложений, удовлетворяя различные потребности клиентов и модели подписки.

В рамках конкурса low-code несколько ведущих технологических компаний и стартапов борются за долю рынка, постоянно улучшая свои предложения с помощью передовых функций. Эти улучшения могут включать улучшенную поддержку искусственного интеллекта, машинного обучения, автоматизации и расширенной интеграции, а также улучшенный пользовательский опыт и стабильность платформы.

Более того, экосистема, окружающая платформы разработки low-code, постоянно расширяется, что приводит к различным стратегическим партнерствам, слияниям и поглощениям среди игроков рынка. Эта консолидация на рынке low-code еще больше усиливает конкуренцию и стимулирует инновации в этой области.

Еще одним важным аспектом конкуренции low-code является рост числа платформ, адаптированных к конкретным отраслям или сценариям использования, таких как приложения для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), автоматизация рабочих процессов, управление человеческими ресурсами и многое другое. Такая специализация позволяет предприятиям выбирать наиболее подходящую платформу low-code для своих уникальных требований, тем самым усиливая конкуренцию между поставщиками.

В заключение, конкуренция low-code отражает постоянно меняющуюся ситуацию на быстрорастущем рынке платформ разработки low-code. Поскольку компании все больше полагаются на эти платформы для создания приложений, такие поставщики, как AppMaster, постоянно внедряют инновации и совершенствуют свои предложения, чтобы оставаться на шаг впереди. Это дружеское соперничество способствует развитию технологий разработки low-code, что в конечном итоге приносит пользу как разработчикам, так и предприятиям.

Изучите больше терминов:
Доставка с минимальным кодом Доступность с низким уровнем кода Истории пользователей с низким кодом Компоновщик с минимальным кодом Наследие Low-code Низкая эффективность кода Отладка с низким уровнем кода Поддержка Low-code Пользовательский интерфейс с низким кодом Простые альянсы Простые инструменты для совместной работы Простые чертежи Разъемы с низким кодом Совместимость с низким уровнем кода Стек с низким кодом Экосистема Low-code

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