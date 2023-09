Concorrenza a basso codice

La competizione Low-code si riferisce alla rivalità e al concorso tra piattaforme di sviluppo low-code e no-code, soddisfacendo le esigenze di sviluppatori, sviluppatori cittadini e aziende che desiderano creare applicazioni web, mobili e backend con un coinvolgimento minimo del codice. Queste piattaforme mirano a fornire uno sviluppo applicativo efficiente e un time-to-market ridotto fornendo strumenti di sviluppo visivi, modelli predefiniti e una facile integrazione con altri sistemi e servizi.

Le piattaforme di sviluppo Low-code stanno guadagnando una notevole popolarità negli ultimi anni, principalmente a causa del rapido progresso della tecnologia e delle richieste in continua evoluzione delle aziende di rimanere competitive. Le aziende ora richiedono applicazioni che possano essere sviluppate rapidamente, senza compromettere la qualità o la scalabilità, e le piattaforme low-code come AppMaster forniscono una soluzione ideale. Secondo un rapporto di ResearchAndMarkets.com, si prevede che la crescita del mercato globale delle piattaforme di sviluppo low-code raggiungerà i 45,5 miliardi di dollari entro il 2025, con un CAGR del 28,1% durante il periodo di previsione dal 2020 al 2025.

La ragione principale alla base di questo tasso di adozione sono i vantaggi intrinseci offerti dalle piattaforme low-code. Alcuni vantaggi chiave dello sviluppo low-code includono:

Maggiore velocità di sviluppo: le piattaforme Low-code consentono agli sviluppatori di creare applicazioni 10 volte più velocemente rispetto agli approcci di sviluppo tradizionali.

Costi ridotti: richiedendo meno sforzi di codifica manuale, le piattaforme low-code possono aiutare le aziende a risparmiare fino a 3 volte sui costi di sviluppo.

Innovazione potenziata: con le piattaforme low-code, le organizzazioni possono concentrarsi sulla creazione di soluzioni innovative in modo rapido e iterativo, senza i vincoli degli approcci di sviluppo tradizionali.

Maggiore agilità: le piattaforme di sviluppo Low-code consentono agli sviluppatori e alle aziende di adattarsi e rispondere facilmente ai mutevoli requisiti senza l'onere del debito tecnico.

Maggiore accessibilità: lo sviluppo Low-code consente agli sviluppatori cittadini e a coloro che non dispongono di un ampio background di programmazione di creare applicazioni potenti senza la necessità di competenze di sviluppo specializzate.

Con questi vantaggi, le piattaforme di sviluppo low-code stanno sconvolgendo sempre più il mercato dello sviluppo software tradizionale, portando a una forte concorrenza tra i fornitori. AppMaster, ad esempio, offre una piattaforma no-code completa per lo sviluppo di applicazioni backend, web e mobili, consentendo agli utenti di creare visivamente modelli di dati, processi aziendali, API REST ed endpoints WSS con facilità. Genera inoltre file binari eseguibili e codice sorgente per l'hosting di applicazioni locali, soddisfacendo le diverse esigenze dei clienti e modelli di abbonamento.

Nell’ambito di questa competizione low-code, diverse aziende tecnologiche e startup leader competono per quote di mercato migliorando costantemente le loro offerte con funzionalità all’avanguardia. Questi miglioramenti potrebbero includere un migliore supporto per l’intelligenza artificiale, l’apprendimento automatico, l’automazione e le integrazioni avanzate, nonché una migliore esperienza utente e stabilità della piattaforma.

Inoltre, l’ecosistema che circonda le piattaforme di sviluppo low-code è in costante espansione, portando a varie partnership strategiche, fusioni e acquisizioni tra gli attori del mercato. Questo consolidamento nel mercato low-code alimenta ulteriormente la concorrenza e guida l’innovazione nel settore.

Un altro aspetto significativo della concorrenza low-code è il numero crescente di piattaforme su misura per settori o casi d’uso specifici, come applicazioni di gestione delle relazioni con i clienti (CRM), automazione del flusso di lavoro, gestione delle risorse umane e altro ancora. Questa specializzazione consente alle aziende di selezionare la piattaforma low-code più appropriata per le loro esigenze specifiche, intensificando così la rivalità tra i fornitori.

In conclusione, la competizione low-code incarna il panorama in continua evoluzione del mercato delle piattaforme di sviluppo low-code in rapida crescita. Poiché le aziende fanno sempre più affidamento su queste piattaforme per creare applicazioni, fornitori come AppMaster innovano e migliorano continuamente le loro offerte per rimanere al passo con i tempi. Questa amichevole rivalità favorisce il progresso della tecnologia di sviluppo low-code, avvantaggiando in definitiva sia gli sviluppatori che le aziende.