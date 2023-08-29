محرك تحليلات منخفض الكود

يشير محرك التحليلات low-code إلى حل برمجي متقدم يوفر طريقة فعالة لتصميم وتطوير وتنفيذ أنظمة وتطبيقات تحليلية متقدمة باستخدام الحد الأدنى من الترميز. إنه عنصر حاسم في النظام البيئي للتطوير low-code ، والذي يمكّن المستخدمين التقنيين وغير التقنيين من إنشاء تطبيقات مخصصة ونشرها وصيانتها من خلال واجهة drag-and-drop المرئية، بدلاً من طرق الترميز التقليدية.

تساعد محركات التحليلات Low-code المستخدمين على تبسيط عملية التحليلات، مما يسمح لهم بتطوير وتنفيذ الرؤى المستندة إلى البيانات بسرعة من خلال الاستفادة من واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة من المكونات والقوالب المعدة مسبقًا. من خلال الوصول المبسط إلى البيانات والمرئيات وإمكانيات التشغيل الآلي، تتيح محركات التحليلات low-code لمطوري التطبيقات ومحللي الأعمال استكشاف كميات هائلة من البيانات وإنشاء رؤى قابلة للتنفيذ وإنشاء تطبيقات تعتمد على البيانات دون الاعتماد على خلفية برمجة واسعة النطاق. .

وفقا لأبحاث الصناعة التي أجرتها مؤسسة جارتنر، من المتوقع أن ينمو سوق تطوير low-code بنسبة 23٪ سنويا، ليصل إلى تقييم ملحوظ قدره 13.8 مليار دولار بحلول عام 2021. وأحد القوى الدافعة وراء التبني السريع للمنصات low-code هو الطلب المتزايد على التطبيقات المعتمدة على التحليلات وسهولة الوصول إلى بيانات الأعمال. تعالج محركات التحليلات Low-code هذا الطلب من خلال تزويد المستخدمين بأدوات لتوليد رؤى متعمقة وقابلة للتنفيذ، مع معالجة التعقيدات التقنية المرتبطة بتطوير البرامج التقليدية أيضًا.

يعد النظام الأساسي AppMaster no-code مثالًا قويًا لمجموعة أدوات شاملة ذات low-code تسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول بشكل مرئي. يدمج AppMaster محرك تحليلات low-code ، مما يسمح للمستخدمين بدمج نماذج البيانات، وتصميم منطق الأعمال المعقد، وإنشاء واجهات برمجة تطبيقات مخصصة ونقاط endpoints WSS بأقل قدر من الترميز. ومن خلال وظيفة drag-and-drop لتطوير تطبيقات الويب والهاتف المحمول، يمكن للمستخدمين إنشاء واجهات مستخدم تفاعلية وجذابة بسرعة، بينما يعمل محرك التحليلات ذو low-code الأساسي على تبسيط تحليل البيانات واتخاذ القرار.

توفر محركات التحليلات Low-code العديد من الفوائد الأساسية للشركات والمطورين والمستخدمين غير التقنيين على حدٍ سواء. بعض هذه المزايا تشمل:

1. تسريع تطوير التطبيقات: تعمل محركات التحليلات Low-code على تقليل الوقت الذي يستغرقه تصميم التطبيقات المستندة إلى البيانات وتطويرها ونشرها بشكل كبير. ومن خلال استخدام الأدوات المرئية والمكونات المعدة مسبقًا، يمكن للمستخدمين إنشاء أنظمة تحليلية متطورة بجهد أقل بكثير في الترميز مقارنة بأساليب التطوير التقليدية. وهذا يقلل بشكل كبير من وقت التطوير ويمكّن الشركات من أن تكون أكثر استجابة لمتطلبات السوق.

2. انخفاض التكلفة ومتطلبات الموارد: نظرًا لأن محركات التحليلات low-code تعمل على تبسيط عملية تطوير التطبيق، فإنها تساعد أيضًا في تقليل التكاليف المرتبطة بتطوير التطبيق وصيانته. وهذا يعني أن الشركات يمكنها تخصيص المزيد من الموارد لمجالات أخرى، مثل أبحاث السوق أو تطوير المنتجات، مما يجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة وأكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الخاصة بها.

3. التعاون المعزز: مع التركيز على سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول، تعمل محركات التحليلات low-code على تمكين المستخدمين التقنيين وغير التقنيين من العمل معًا في تطوير التطبيقات ونشرها. وهذا يعزز التعاون بين الوظائف، ويجلب وجهات نظر وخبرات متنوعة لتحسين تصميم التطبيق ووظائفه.

4. تحسين المرونة وقابلية التوسع: تعمل محركات التحليلات Low-code على تسهيل اتباع نهج أكثر مرونة لتطوير التطبيقات من خلال السماح للمستخدمين بتعديل التطبيقات وتحديثها بشكل متكرر استجابة لمتطلبات العمل المتغيرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن بسهولة توسيع نطاق التطبيقات المستندة إلى التحليلات ذات low-code للتعامل مع أعباء العمل كبيرة الحجم وحالات الاستخدام المؤسسي، مما يضمن الأداء السلس تحت الضغط.

5. التخلص من الديون الفنية: يؤدي النهج الفريد الذي تتبعه AppMaster لتطوير التطبيقات low-code إلى إزالة الديون الفنية عن طريق إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تم إجراء تغييرات على المخططات الأساسية. وهذا يضمن معالجة أي أوجه قصور أو نقاط ضعف متراكمة، مما يؤدي إلى تطبيق أكثر نظافة وأمانًا وتحسين الأداء.

في الختام، تلعب محركات التحليلات low-code دورًا حاسمًا في تطوير البرامج الحديثة من خلال توفير حل مبسط وسهل الاستخدام لتطوير ونشر التطبيقات المستندة إلى البيانات. من خلال واجهات drag-and-drop المرئية، والمكونات المعدة مسبقًا، والتركيز القوي على التعاون وقابلية التوسع، تعمل محركات التحليلات low-code على تمكين الشركات والأفراد الذين يتمتعون بمجموعات مهارات متنوعة لإنشاء وصيانة أنظمة تحليلية متطورة تؤدي إلى رؤى مؤثرة وقرارات مستنيرة -تحضير. باستخدام منصات مثل AppMaster ، يمكن للمستخدمين تسخير قوة محركات التحليلات low-code لبناء ونشر تطبيقات مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الفريدة، مما يمكنهم من البقاء في المقدمة في مشهد السوق الذي يتميز بسرعة وتيرة اليوم وتنافسيته العالية.