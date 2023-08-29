أبطال الكود المنخفض

أبطال Low-code هم مجموعة مختارة من الأفراد والفرق والمؤسسات الذين تفوقوا في التنفيذ والاعتماد والاستخدام الفعال لمنصات تطوير التعليمات low-code لإنشاء تطبيقات برمجية مبتكرة وعالية الجودة بطريقة فعالة وفعالة من حيث التكلفة . يلعب هؤلاء الأبطال دورًا مهمًا في تعزيز وتحفيز الاعتماد على نطاق واسع للتكنولوجيا low-code عبر الصناعات، ودفع حدود ممارسات تطوير البرمجيات التقليدية، وبناء نظام بيئي مزدهر يدعم التحول نحو منهجيات تطوير low-code.

في سياق تطوير low-code ، يمكن تعريف البطل من خلال قدرته ليس فقط على الاستفادة من قوة الأنظمة الأساسية low-code مثل AppMaster ولكن أيضًا التأثير على الآخرين داخل مؤسستهم ومجتمع التطوير الأوسع لتبني low-code باعتبارها قابلة للتطبيق بديل لممارسات الترميز التقليدية. إنهم بمثابة قادة الفكر والدعاة ونماذج القدوة، مما يدل على الفوائد الملموسة للرمز low-code من خلال قصص نجاح المشاريع في العالم الحقيقي والنتائج القابلة للقياس الكمي.

مع استمرار نمو الطلب على التطبيقات البرمجية بشكل كبير، تتوقع IDC أنه بحلول عام 2024، سيتم تنفيذ ما يقرب من ثلثي جميع عمليات تطوير التطبيقات باستخدام أدوات low-code أو no-code. يمكن أن يعزى هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل، بما في ذلك مكاسب الإنتاجية المتأصلة في تطوير low-code ، والحاجة المتزايدة إلى الابتكار السريع ووقت الوصول إلى السوق، والنقص المستمر في مطوري البرمجيات المهرة. في هذا المشهد الناشئ، يلعب أبطال low-code دورًا أساسيًا في تعزيز الوعي والقبول واعتماد منهجيات low-code وأفضل الممارسات.

يمكن العثور على أبطال Low-code ضمن الهياكل التنظيمية المختلفة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، فرق التطوير الداخلية، وأقسام تكنولوجيا المعلومات، ووحدات الأعمال، ومختبرات الابتكار. ويمكنهم أيضًا أن يكونوا مستشارين مستقلين أو مقدمي خدمات متخصصين في الحلول والخدمات low-code. قد تشمل أدوارهم مجموعة واسعة من المسؤوليات، بدءًا من التطوير العملي والهندسة المعمارية وحتى اتخاذ القرارات الإستراتيجية والتدريب والتوجيه والكرازة.

غالبًا ما تنسب المؤسسات التي نجحت في اعتماد تطوير low-code والاستفادة منها إلى أبطال low-code كعامل رئيسي في نجاحها. يمتلك هؤلاء الأبطال فهمًا عميقًا للاحتياجات والتحديات والقيود الفريدة للمؤسسة، ويمكنهم مواءمة الحلول low-code بشكل فعال مع الأهداف الإستراتيجية للشركة، وبالتالي ضمان أقصى عائد على الاستثمار والاستدامة على المدى الطويل. ومن الأمثلة البارزة على ذلك وكالة ترخيص السائقين والمركبات (DVLA) في المملكة المتحدة، والتي تم الاعتراف بها كشركة رائدة في مجال low-code نظرًا لإنجازاتها المتميزة في التحول الرقمي وأتمتة العمليات باستخدام منصات low-code.

يتمثل أحد العناصر الحاسمة في مجموعة مهارات أبطال low-code في قدرتهم على التوفيق بين الكفاءة التقنية والفهم العميق لمجال الأعمال ومتطلبات المستخدم النهائي وفن الممكن مع low-code. يمكّنهم هذا المزيج الفريد من المهارات ليس فقط من إنشاء تطبيقات مبتكرة ولكن أيضًا من المشاركة والتعاون بشكل فعال مع أصحاب المصلحة عبر الوظائف والمستويات، مما يعزز ثقافة التحسين المستمر والابتكار.

AppMaster عبارة عن منصة قوية no-code توفر فرصًا كبيرة لأبطال low-code لإثبات خبراتهم وتقديم قيمة كبيرة لمؤسساتهم وعملائهم. من خلال تسخير إمكانات النظام الأساسي الواسعة مثل إنشاء مخطط قاعدة البيانات المرئية، ونمذجة عمليات الأعمال، وتطوير REST API، وتصميم تطبيقات الويب والهاتف المحمول، يمكن للأبطال إنشاء تطبيقات متطورة وقابلة للتطوير وعالية الأداء بطريقة أكثر انسيابية وكفاءة مما قد يكون ممكنًا باستخدام منهجيات الترميز التقليدية.

علاوة على ذلك، فإن قدرة AppMaster على إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تغيرت المتطلبات تضمن بقاء المشاريع خالية من الديون الفنية، حتى مع تطورها ونموها من حيث التعقيد. بفضل تركيز النظام الأساسي على إنشاء كود مصدر متوافق مع معايير الصناعة، والتوافق الواسع مع قواعد البيانات المستندة إلى PostgreSQL، والميزات المتقدمة مثل التوثيق المتفوق والنصوص البرمجية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، يستطيع أبطال low-code إنشاء تطبيقات بثقة كاملة في قوتها وأمانها وفعاليتها. والاستعداد للمستقبل.

باختصار، يعد أبطال low-code مجموعة متنامية ومؤثرة من الأفراد والمؤسسات الذين يقودون التغيير التحويلي في طريقة تصميم التطبيقات البرمجية وتطويرها ونشرها عبر الصناعات. من خلال الاستفادة من الأنظمة الأساسية low-code مثل AppMaster والدعوة إلى اعتمادها، فإنهم يحدثون تأثيرًا كبيرًا على مشهد تطوير البرمجيات، مما يسهل توفير الوقت والتكلفة، وتحسين الإنتاجية، وتمكين الابتكار السريع لتلبية احتياجات العمل المتطورة باستمرار.