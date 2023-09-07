البنية الموجهة نحو الخدمة (SOA)

الهندسة الموجهة نحو الخدمة (SOA) عبارة عن تصميم برمجي ونمط معماري يقوم ببناء التطبيقات كمجموعة من الخدمات المستقلة والمستقلة. تتواصل هذه الخدمات، التي هي في الأساس وحدات وظيفية معيارية، مع بعضها البعض من خلال تطبيق واجهة قياسية وبروتوكولات مراسلة وتنسيقات بيانات محددة جيدًا. تهدف SOA إلى تحسين نمطية البرامج وقابلية إعادة استخدامها وقابليتها للصيانة من خلال تشجيع الفصل بين الاهتمامات وتشجيع إنشاء خدمات قابلة للتشغيل البيني يمكن أن تستهلكها أنظمة متباينة، وحتى من قبل المنظمات الخارجية.

أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها SOA هو فكرة أن كل خدمة يجب أن تؤدي وظيفة واحدة موجهة نحو الأعمال، وأن هذه الوظائف يجب أن تكون مستقلة وقابلة لإعادة الاستخدام ويمكن اكتشافها بسهولة. يتيح هذا التركيز على الوحدات النمطية للمؤسسات إنشاء حلول برمجية مرنة وقابلة للتطوير وقابلة للتكيف يمكنها أن تتطور وتنمو جنبًا إلى جنب مع احتياجات ومتطلبات العمل، مما يمكنها من الحفاظ على قدرتها التنافسية والاستجابة بفعالية للتغيير. علاوة على ذلك، نظرًا لأن الخدمات مقترنة بشكل فضفاض، فيمكن تطويرها ونشرها وصيانتها بشكل مستقل، مما يدعم بدوره التسليم المستمر ومنهجيات Agile.

من أجل الحفاظ على الاقتران غير المحكم وضمان قابلية التشغيل البيني بين الخدمات، يجب أن تلتزم بمبادئ معينة وتتبع معايير التصميم الراسخة. من بين هذه المبادئ، تشمل أهمها التغليف (إخفاء تفاصيل التنفيذ الداخلي للخدمة وكشف الواجهات الضرورية فقط)، وشفافية الموقع (إمكانية الوصول إلى الخدمات من خلال نظام عنونة قياسي بغض النظر عن موقعها الفعلي)، والحياد التكنولوجي (تمكين الخدمات من الوصول إلى الخدمات من خلال نظام عنونة قياسي بغض النظر عن موقعها الفعلي) للتواصل باستخدام البروتوكولات القياسية وتنسيقات البيانات، مثل REST أو SOAP أو XML أو JSON). يؤدي هذا في النهاية إلى أنظمة أكثر مرونة وتحملًا للأخطاء، حيث يمكن تخفيف أو عزل تأثير حالات الفشل أو التغييرات في الخدمات الفردية بسهولة أكبر.

لقد تم اعتماد SOA على نطاق واسع في مختلف الصناعات، مع العديد من دراسات الحالة التي توضح فوائدها من حيث زيادة السرعة، وتقليل تكاليف التطوير والصيانة، وتحسين استخدام الموارد. على سبيل المثال، استفادت المؤسسات المالية واسعة النطاق من SOA لدمج أنظمة قديمة متعددة وإنشاء منصات خدمات قابلة للتطوير وعالية الأداء لمعالجة المعاملات وإدارة المخاطر. استخدم تجار التجزئة وشركات التجارة الإلكترونية أيضًا SOA لفصل تطبيقاتهم المتجانسة وبناء حلول موجهة نحو الخدمة تدعم مجموعة من التطبيقات التي تواجه العملاء، مثل مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM).

إن تطور الحوسبة السحابية والخدمات الصغيرة، والتي يمكن اعتبارها نسخة أحدث وأكثر دقة من SOA، قد عزز أهمية النهج الموجه نحو الخدمة. توفر الأنظمة الأساسية السحابية، مثل Amazon Web Services (AWS) وMicrosoft Azure وGoogle Cloud Platform (GCP)، مجموعة واسعة من خدمات البنية التحتية والأنظمة الأساسية والبرامج المصممة للعمل معًا بسلاسة ويمكن أن تستهلكها تطبيقات العميل بسهولة مما يسهل تنفيذ SOA في السحابة. وفي الوقت نفسه، تقوم البنى القائمة على الخدمات الصغيرة بتقسيم وظائف التطبيق إلى خدمات أصغر وأضيق نطاقًا، مما يتيح مستوى عالٍ من قابلية التوسع والمرونة والقدرة على التكيف وهو مناسب بشكل خاص للأنظمة المعقدة وواسعة النطاق.

AppMaster ، النظام الأساسي القوي no-code ، يجسد اعتماد المبادئ الموجهة نحو الخدمة في تطوير التطبيقات الحديثة. من خلال تزويد العملاء بمجموعة واسعة من الخدمات المعدة مسبقًا والقابلة للتخصيص، يتيح لهم AppMaster إنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية بسهولة، ودون الحاجة إلى خبرة فنية عميقة. يمكن للمستخدمين تصميم وتحديد نماذج البيانات والعمليات التجارية وواجهات برمجة التطبيقات بشكل مرئي، بينما تقوم المنصة بإنشاء كود المصدر المطلوب بسلاسة باستخدام تقنيات مثل Go لتطبيقات الواجهة الخلفية، وVue3 لتطبيقات الويب، وKotlin و SwiftUI لتطبيقات الهاتف المحمول. بالإضافة إلى ذلك، تدعم المنصة التكامل السلس مع خدمات الطرف الثالث وواجهات برمجة التطبيقات، مما يعزز المرونة وقابلية التوسع المتأصلة في البنى الموجهة نحو الخدمة. وبالتالي، يعكس AppMaster الخصائص الرئيسية لـ SOA: النمطية، وقابلية إعادة الاستخدام، والمرونة، وقابلية التشغيل البيني التي تسمح للشركات من جميع الأحجام ببناء التطبيقات بشكل أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

في الختام، تشكل البنية الموجهة نحو الخدمة (SOA) نمطًا مؤثرًا ومقبولًا على نطاق واسع لتصميم البرامج يركز على تجزئة وظائف التطبيق إلى خدمات معيارية وقابلة لإعادة الاستخدام ومترابطة بشكل فضفاض. من خلال الالتزام بالمبادئ الأساسية ومعايير التصميم، تمكن SOA من إنشاء حلول برمجية قابلة للتطوير ومرنة وقابلة للتكيف والتي يمكن أن تتطور مع احتياجات العمل المتغيرة، مما يعزز الكفاءة وفعالية التكلفة. AppMaster ، باعتبارها منصة معاصرة no-code لتطوير تطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية، تتبنى هذه المبادئ لتزويد الشركات من جميع الأحجام بميزة تنافسية في المشهد التكنولوجي سريع التطور اليوم.