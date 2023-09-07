خدمات مريحة

خدمات RESTful، أو خدمات نقل الحالة التمثيلية، هي مجموعة من مبادئ وقيود بنية الويب التي تحدد نهجًا موحدًا لتصميم خدمات الويب وتنفيذها والتفاعل معها بطريقة قابلة للتطوير وعديمة الحالة وقابلة للتشغيل البيني. تمت صياغة هذا المصطلح لأول مرة بواسطة روي فيلدنج في أطروحة الدكتوراه الخاصة به في عام 2000. تعتمد هذه الخدمات على بروتوكول HTTP، وتستفيد من وسيلة التواصل المفهومة بشكل عام وتستفيد من أفعال HTTP (GET، POST، PUT، DELETE) لتنفيذ CRUD (إنشاء والقراءة والتحديث والحذف) على الموارد، والتي يتم تحديدها بشكل فريد بواسطة عناوين URL.

أحد المبادئ الأساسية لـ REST هو أنها عديمة الجنسية. وهذا يعني أن كل طلب من العميل إلى الخادم يجب أن يحتوي على جميع المعلومات اللازمة للخادم لمعالجة الطلب والرد عليه. يجب ألا تقوم الخوادم بتخزين أي معلومات حول الحالة الحالية للعميل بين الطلبات، وبالتالي تحسين قابلية التوسع والأداء والموثوقية للنظام.

مبدأ أساسي آخر لـ REST هو فصل الاهتمامات بين العميل والخادم. يكون العميل مسؤولاً عن واجهة المستخدم وتجربة المستخدم، بينما يكون الخادم مسؤولاً عن معالجة الطلبات وإدارة الموارد وفرض التحكم في الوصول. يسمح هذا الفصل بالتطور المستقل لكل من مكونات العميل والخادم للنظام.

عادةً ما يتم تصميم خدمات RESTful مع التركيز على الموارد، والتي يتم تمثيلها باستخدام أنواع الوسائط القياسية مثل JSON أو XML. يجب أن تكون تمثيلات الموارد ذاتية الوصف، مما يعني أن أنواع الوسائط المستخدمة يجب أن تنقل معلومات كافية حول البنية والدلالات والعلاقات بين الموارد. يتيح ذلك للعملاء تحليل وفهم البيانات المقدمة من خلال خدمة RESTful دون الاعتماد على المعرفة المسبقة أو الوثائق خارج النطاق.

جانب آخر مهم من خدمات RESTful هو استخدام الوسائط التشعبية كمحرك لحالة التطبيق (HATEOAS). يفرض هذا المبدأ أن الاستجابات الواردة من الخادم يجب ألا تحتوي على بيانات فحسب، بل يجب أن تتضمن أيضًا روابط وعناصر تحكم تسمح للعملاء بالتنقل والتفاعل مع الموارد ذات الصلة وتنفيذ الإجراءات. يتيح HATEOAS للعملاء اكتشاف إمكانيات وإمكانيات خدمة RESTful بشكل ديناميكي، مما يتجنب الحاجة إلى عناوين URL المضمنة والوثائق خارج النطاق.

في سياق هندسة البرمجيات وأنماطها، تتلاءم خدمات RESTful بشكل جيد مع الخدمات الصغيرة الحديثة والبنيات بدون خادم، حيث يمكن تطوير المكونات الفردية ونشرها وتوسيع نطاقها بشكل مستقل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء المختلفين استهلاك خدمات RESTful بسهولة، بما في ذلك متصفحات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول والخوادم الأخرى، مما يسهل إمكانية التشغيل البيني في بيئة غير متجانسة.

في AppMaster ، تتيح منصتنا القوية no-code للعملاء تصميم خدمات RESTful وتنفيذها كجزء من تطبيقاتهم الخلفية باستخدام مصمم BP المرئي. ومن خلال دمج هذه الخدمات، يمكن للعملاء إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير بدرجة كبيرة وعديمة الحالة وقابلة للتشغيل المتبادل وتلتزم بأفضل ممارسات هندسة البرمجيات الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم منصة AppMaster بإنشاء التعليمات البرمجية المصدر والملفات الثنائية القابلة للتنفيذ لهذه التطبيقات الخلفية، مما يضمن أن خدمات RESTful الناتجة تتسم بالكفاءة والأداء.

باختصار، تعد خدمات RESTful مجموعة من المبادئ الشائعة والمعتمدة على نطاق واسع لتصميم وتنفيذ خدمات ويب قابلة للتطوير وعديمة الحالة وقابلة للتشغيل البيني والتي تعزز فصل الاهتمامات بين العملاء والخوادم وتسهل الاكتشاف الديناميكي لقدرات التطبيق من خلال استخدام الذات. التمثيلات الوصفية والوسائط التشعبية. من خلال اتباع هذه المبادئ، يمكن لمهندسي البرمجيات ومطوريها إنشاء تطبيقات عالية الأداء وقابلة للصيانة ومناسبة تمامًا للخدمات الصغيرة الحديثة والبنيات بدون خادم. تعمل منصة AppMaster no-code على تمكين العملاء من إنشاء ونشر خدمات RESTful كجزء من تطبيقاتهم الخلفية بسرعة وكفاءة، مع الاستفادة من قوة وبساطة هذا النمط المعماري.