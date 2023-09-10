hands ico تنمو مع AppMaster.
كن شريكنا right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

التوفر العالي

Sep 10, 2023

في مجال هندسة البرمجيات وأنماطها، يشير مصطلح "التوفر العالي" (HA) إلى خاصية النظام الذي يمكن الوصول إليه وتشغيله لفترة ممتدة من الوقت، بهدف تقليل وقت التوقف عن العمل وتوفير خدمات مستمرة وغير منقطعة للمستخدمين . يعد ضمان التوفر العالي في نظام برمجي أمرًا بالغ الأهمية، لأنه يترجم إلى تجربة مستخدم محسنة، وزيادة الثقة في النظام، وتقليل خسارة الإيرادات المحتملة، وتحسين استمرارية الأعمال.

يتم تحقيق التوفر العالي عادةً من خلال عدة إستراتيجيات، بما في ذلك التكرار وموازنة التحميل والمراقبة والتعافي من الكوارث. من خلال دمج هذه الاستراتيجيات في تصميم النظام، يمكن لمهندسي البرمجيات تحسين التوافر العام ومرونة النظام بشكل كبير، مما يقلل بشكل فعال من احتمالية انقطاع التيار الكهربائي غير المخطط له ويقلل من الاضطرابات المحتملة للمستخدمين.

التكرار هو استراتيجية أساسية لتحقيق التوفر العالي. فهو يتضمن إنشاء مثيلات متعددة لمكونات النظام المهمة، مما يضمن توفر نسخة احتياطية دائمًا في حالة حدوث فشل. يجب استضافة كل مكون على جهاز منفصل، وفي بعض الحالات، توزيعه عبر مواقع جغرافية متعددة لمزيد من الحماية ضد الأعطال على مستوى الموقع. يمكن بعد ذلك توصيل هذه المكونات الزائدة عبر موازنات أحمال الشبكة، التي توزع حركة المرور بالتساوي عبر خوادم متعددة، مما يخفف من مخاطر التحميل الزائد على خادم واحد ويعزز التسامح العام مع الأخطاء في النظام.

تعد موازنة التحميل، والتي تُستخدم غالبًا مع التكرار، إستراتيجية رئيسية أخرى لتحقيق التوفر العالي. تقوم خوارزميات موازنة التحميل بتوزيع الحمل الوارد بين مثيلات متعددة للخدمة، مما يضمن عدم إرهاق أي مثيل واحد والحفاظ على استمرارية الخدمة حتى في حالة فشل مثيل واحد أو أكثر. وبصرف النظر عن موازنات التحميل المستندة إلى الأجهزة، توجد العديد من حلول موازنة التحميل المستندة إلى البرامج، والتي يمكن دمجها في البنى التحتية المستندة إلى السحابة لتحسين قابلية التوسع ومرونة النظام.

تعد المراقبة أيضًا جانبًا أساسيًا للتوفر العالي. من خلال المراقبة المستمرة لمكونات النظام، يمكن لأدوات المراقبة اكتشاف المشكلات المحتملة وإطلاق التنبيهات أو إجراءات المعالجة التلقائية قبل أن تتحول هذه المشكلات إلى فشل النظام. يمكن أن تشمل المراقبة التحقق من صحة الخوادم وقواعد البيانات واتصالات الشبكة والمكونات الهامة الأخرى، بالإضافة إلى التحقق المستمر من استجابة النظام وقدرته على التعامل مع عبء العمل المطلوب.

يلعب التعافي من الكوارث دورًا حاسمًا في ضمان التوفر العالي من خلال تحديد العمليات والسياسات والتقنيات المستخدمة لاستعادة النظام ومكوناته في حالة حدوث فشل ذريع. قد يتضمن ذلك نسخ البيانات عبر مواقع متعددة، وإنشاء نسخ احتياطية دورية، وتنفيذ خطط التعافي من الكوارث التي تحدد الخطوات المطلوبة لاستعادة العمليات العادية بعد حدوث فشل.

مثال على النظام الأساسي الذي يوفر توفرًا عاليًا هو النظام الأساسي AppMaster no-code ، والذي يتيح إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول بأقل جهد للترميز. يدمج AppMaster أفضل الممارسات والاستراتيجيات لتحقيق التوفر العالي في بنيته، مما يضمن استفادة التطبيقات التي تم إنشاؤها من المرونة المعززة وقابلية التوسع والاستقرار. من خلال الاستفادة من المكونات المتكررة، وموازنة التحميل الذكية، والمراقبة القوية، والاستراتيجيات الشاملة للتعافي من الكوارث، يمكن لتطبيقات AppMaster تقديم خدمات مستمرة ومتاحة للغاية للمستخدمين.

في الختام، فإن تحقيق التوفر العالي في نظام برمجي يستلزم استخدام مجموعة من الاستراتيجيات والتقنيات المصممة خصيصًا لسياق ومكونات النظام المحددة. يعد التوفر العالي أمرًا ضروريًا في تطبيقات البرامج الحديثة، حيث يتوقع المستخدمون خدمات متواصلة وأدنى حد من فترات التوقف عن العمل. من خلال تنفيذ التكرار وموازنة التحميل والمراقبة والتعافي من الكوارث، يمكن لمهندسي البرمجيات التأكد من أن أنظمتهم تظل متاحة ومرنة بدرجة عالية، مما يعزز تجربة المستخدم الشاملة ويحمي العمليات التجارية الهامة.

اكتشف المزيد من المصطلحات:
التكامل المستمر (CI) العمارة المتجانسة النسخ المتماثل للسيد والعبد النشر المستمر (CD) بنية بدون خادم قابلية التوسع مشاركة قاعدة البيانات نمط الأمر نمط الزائر نمط المحول نمط النموذج الأولي نمط الوسيط نمط الوكيل نمط تذكار نمط وزن الذبابة هندسة الخدمات المصغرة

المنشورات ذات الصلة

لماذا تصبح مطور تطبيقات جوال: منظور وظيفي
date Sep 22, 2023 clock 5 دقيقة
لماذا تصبح مطور تطبيقات جوال: منظور وظيفي
انغمس في عالم تطوير تطبيقات الهاتف المحمول كخيار وظيفي مجزٍ. احصل على رؤى حول المهارات وفرص العمل وفرص النمو وكيف يمكن لمنصات مثل AppMaster أن تفيد حياتك المهنية.
Mobile App IOS Android
عمليات الشراء داخل التطبيق: دليل شامل للمطورين
date Sep 22, 2023 clock 7 دقيقة
عمليات الشراء داخل التطبيق: دليل شامل للمطورين
استكشف عالم عمليات الشراء داخل التطبيق وأنواعها وفوائدها وكيفية دمجها باستخدام منصات تطوير التطبيقات مثل AppMaster، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة.
Mobile App eCommerce API
ما هو نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية (RDBMS)؟
date Sep 22, 2023 clock 6 دقيقة
ما هو نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية (RDBMS)؟
اكتشف ما هو نظام RDBMS، ومفاهيمه ومكوناته الأساسية، وكيف أحدث ثورة في إدارة البيانات في تطوير البرمجيات الحديثة. تعرف على كيف يمكن أن يساعدك AppMaster في إنشاء تطبيقات تتفاعل مع RDBMS.
Databases Software Development
ابدأ مجانًا
من وحي تجربة هذا بنفسك؟

أفضل طريقة لفهم قوة AppMaster هي رؤيتها بنفسك. اصنع تطبيقك الخاص في دقائق مع اشتراك مجاني

اجعل أفكارك تنبض بالحياة