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شراكات ذات كود منخفض

Aug 29, 2023

الشراكات Low-code هي تحالفات إستراتيجية يتم تشكيلها بين البائعين low-code ، مثل AppMaster ، والشركاء الآخرين في النظام البيئي التكنولوجي، وهي مصممة لتوفير إضافات ذات قيمة كبيرة لإمكانيات المؤسسة الشاملة ذات low-code. تشمل هذه الشراكات كيانات مختلفة، بما في ذلك متخصصو تكامل الأنظمة، والاستشاريون، والبائعين، ومقدمو التكنولوجيا، الذين يجتمعون معًا لتمكين التنفيذ السلس والتكامل وتوسيع نطاق الحلول low-code للشركات عبر مجموعة واسعة من الصناعات.

الهدف من وراء الشراكات low-code هو تسريع اعتماد الأنظمة الأساسية low-code من خلال الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخبرات والمواهب والموارد التقنية. ويؤدي ذلك إلى تعزيز سهولة الاستخدام ونشر الحلول low-code ، مما يجعل تطوير التطبيقات أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة وقادرًا على مواكبة المشهد التكنولوجي سريع التغير. وفي سياق AppMaster ، تساعدهم هذه الشراكات على إنشاء حلول برمجية شاملة وقابلة للتطوير مع الواجهات الخلفية للخادم ومواقع الويب وبوابات العملاء وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية التي تلبي احتياجات مجموعة واسعة من العملاء، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة.

تعمل الشراكات Low-code على تمكين المؤسسات من تحقيق فوائد كبيرة، مثل وقت أسرع للوصول إلى السوق، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليل تعقيد تكنولوجيا المعلومات، وتحسين العائد الإجمالي على الاستثمار (ROI). وتتوقع مؤسسة جارتنر أنه بحلول عام 2024، سيكون تطوير التطبيقات low-code مسؤولاً عن أكثر من 65% من نشاط تطوير التطبيقات.

أحد الجوانب الحاسمة للشراكات ذات low-code هو تبادل المعرفة وتكامل التكنولوجيا. على سبيل المثال، قد تستفيد منصة AppMaster no-code من التكامل السلس مع إحدى منصات الذكاء الاصطناعي (AI) أو التعلم الآلي (ML) الرائدة التي يوفرها أحد موردي التكنولوجيا. يتيح ذلك للعملاء إضافة إمكانات AI/ML المتقدمة إلى تطبيقاتهم دون الحاجة إلى القلق بشأن التعقيدات الأساسية لتنفيذ التكنولوجيا.

وبالمثل، يمكن لمتكامل الأنظمة جلب الخبرة المطلوبة بشدة في دمج حل low-code مثل AppMaster مع العديد من تطبيقات المؤسسة الحالية وقواعد البيانات والبرامج الوسيطة والأنظمة القديمة. ويضمن ذلك أن تظل رحلة التحول الرقمي للمؤسسة من خلال اعتماد التعليمات low-code سلسة وخالية من الاحتكاك، مع الحد الأدنى من التعطيل للعمليات والعمليات التجارية الحالية.

يمكن للمستشارين في الشراكات low-code أن يلعبوا دورًا حيويًا في توجيه استراتيجية المنظمة ذات low-code وتنفيذها واعتمادها والتدريب. إن فهمهم العميق لاتجاهات الصناعة والبيئات التنظيمية والقدرات التقنية يمكّنهم من تقديم المشورة للعملاء بشأن المزيج الصحيح من التقنيات والخدمات low-code لتحقيق أقصى قدر من الفوائد الإجمالية للنظام الأساسي.

يساهم البائعون في الشراكات low-code من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الحلول low-code وتغلغلها لقاعدة أوسع من العملاء، عبر المناطق الجغرافية والصناعات وقطاعات الأعمال. تساعدهم معرفتهم ببيئات الأعمال المحلية والسياسات التنظيمية وتفضيلات العملاء على مساعدة العملاء في اختيار وتخصيص وتنفيذ النظام الأساسي المناسب low-code لحل مشكلات العمل الفريدة الخاصة بهم.

يمكن للشراكات Low-code أيضًا أن تمهد الطريق لتطوير حلول رأسية محددة وقوالب خاصة بالصناعة تلبي الاحتياجات الفريدة لمختلف الصناعات، مثل التمويل والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والتصنيع والتعليم وغيرها. وينتج عن ذلك اعتماد أسرع للحلول ذات low-code مع زيادة القيمة التي تستمدها الشركات منها. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي شراكة AppMaster مع شركة متخصصة في التمويل إلى حل قوي وعالي الأداء low-code مصمم لتلبية احتياجات المحاسبة وإعداد التقارير والامتثال الفريدة لصناعة التمويل.

باختصار، تتمتع الشراكات ذات low-code بإمكانيات هائلة في تغيير الطريقة التي تقوم بها المؤسسات ببناء التطبيقات ونشرها وإدارتها عبر المؤسسة. فهي تعمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتمكين الشركات من أن تكون أكثر مرونة واستجابة لديناميكيات السوق المتغيرة، وتحقيق قيمة أعمال ملموسة. تساعد منصة AppMaster no-code ، كجزء من هذه الشراكات، المؤسسات على الاستفادة من أفضل التقنيات low-code من خلال تقديم حلول برمجية شاملة وقابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة عبر تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والخلفية، مما يلبي مجموعة متنوعة من التطبيقات. العملاء - من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة.

اكتشف المزيد من المصطلحات:
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