المصادقة </ h2>

في مجال تطوير تطبيق بدون رمز ، تعد المصادقة آلية أمان مهمة تعمل على التحقق من هوية المستخدم أو الجهاز أو النظام قبل تمكين الوصول إلى الموارد والخدمات التي يحتاجونها. تضمن المصادقة منح الكيانات الشرعية والمرخصة حسب الأصول فقط الإذن بالوصول إلى البيانات الحساسة وتنفيذ المعاملات وتنفيذ الإجراءات الهامة. يساعد هذا في حماية سرية وسلامة وتوافر المعلومات والأنظمة القيمة داخل المنظمة.

مع AppMaster ، وهو نظام أساسي رائد no-code لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية ، تعد المصادقة جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الأمان الشاملة. يعد تنفيذ أساليب المصادقة القوية عند تصميم التطبيقات أمرًا ضروريًا ، حيث إن أي حل وسط في هذا المجال قد يكون له عواقب وخيمة على مستخدمي التطبيق وبيانات العملاء. على سبيل المثال ، يؤدي اعتماد المصادقة متعددة العوامل (MFA) إلى تعزيز الأمان من خلال فرض استخدام عاملين مستقلين أو أكثر للتحقق من هوية الكيان.

ضمن النظام البيئي لـ AppMaster ، يمكنك دمج المصادقة بسلاسة في مهام سير عمل التطبيق الخاص بك بمساعدة واجهة drag-and-drop البديهية للنظام الأساسي ومصممي عمليات الأعمال (BP) الموجهة بصريًا. يمكن للعملاء تحديد مخطط قاعدة البيانات ومنطق الأعمال و REST API endpoints WebSocket Secure (WSS) عند إنشاء تطبيقات خلفية مع عناصر رسومية تفاعلية. وبالمثل ، بالنسبة لتطبيقات الويب والأجهزة المحمولة ، يمكن للعملاء تصميم مكونات واجهة المستخدم وتحديد منطق الأعمال الأساسي وإدارة التفاعلات بفعالية لكل مكون من خلال مصممي Web BP و Mobile BP.

ينشئ AppMaster تطبيقات حقيقية برمز مصدر فعلي وثنائيات مجمعة وحاويات عامل توصيل لتطبيقات الواجهة الخلفية. يتيح ذلك قدرًا أكبر من المرونة عند نشر تطبيقاتك وتوسيع نطاقها وتركيزًا محسنًا على الأمان. تستخدم التطبيقات التي تم إنشاؤها تقنيات حديثة مثل Go (golang) للخلفية ، و Vue3 framework و JS / TS للويب ، والأطر التي يحركها الخادم على أساس Kotlin و Jetpack Compose و SwiftUI لتطبيقات Android و iOS.

يتيح التكامل مع موفري المصادقة الخارجيين مثل OAuth و OpenID Connect لتطبيقات AppMaster الاستفادة من الأنظمة الأساسية المستخدمة على نطاق واسع والموثوقة لتحديد هوية المستخدم. من خلال تنفيذ بروتوكولات المصادقة القياسية في الصناعة ، يضمن النظام الأساسي التوافق مع مجموعة متنوعة من موفري الهوية ، وبالتالي تبسيط تجارب تسجيل دخول المستخدم النهائي وتسهيل التبادل الآمن لبيانات اعتماد المستخدم.

علاوة على ذلك ، فإن امتثال AppMaster لقواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql كمخازن بيانات أولية يعزز اعتماد مجموعة متنوعة من ميزات الأمان مثل التشفير ، وضوابط الوصول الآمن ، ومسارات التدقيق التفصيلية. تعمل هذه الإمكانات على زيادة تحسين طبقات الأمان المتأصلة في تطبيقات AppMaster ، وحماية البيانات الحساسة والوصول إلى التطبيقات من الكيانات غير المصرح بها.

يأتي في مقدمة التزام AppMaster بالأمان مبدأ إنشاء التطبيقات تلقائيًا من نقطة الصفر ، وبالتالي القضاء على أي دين فني. من خلال إعادة إنشاء التطبيق بشكل منهجي مع كل تعديل لمتطلبات العمل ، يقوم AppMaster بشكل أساسي بإثبات تطبيقاته التي تم إنشاؤها في المستقبل ضد التهديدات الأمنية الحالية والناشئة ونقاط الضعف. يضمن هذا النهج الرشيق أن تظل التطبيقات المقدمة مرنة وقابلة للصيانة ، وتفي بمتطلبات الأمان الصارمة لعملاء المؤسسات الذين يعانون من حالات استخدام عالية الأحمال.

المصادقة هي ركيزة أساسية للأمان في سياق التطوير no-code ، لا سيما عند إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية باستخدام نظام أساسي مثل AppMaster. يعمل الجمع بين آليات المصادقة القوية ، وتجديد التطبيقات الرشيقة ، ومجموعة التكنولوجيا الحديثة ، ودعم موفري الهوية الخارجيين في النهاية على تعزيز الوضع الأمني ​​لتطبيقات AppMaster. ونتيجة لذلك ، يمكن للعملاء الاستفادة بثقة من إمكانات النظام الأساسي لبناء تطبيقات آمنة وموثوقة وقابلة للتطوير تلبي مجموعة واسعة من متطلبات المستخدمين وسيناريوهات الأعمال وقطاعات الصناعة.