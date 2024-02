No âmbito do desenvolvimento de aplicativos sem código , a autenticação é um mecanismo de segurança crucial que serve para verificar a identidade de um usuário, dispositivo ou sistema antes de permitir o acesso aos recursos e serviços necessários. A autenticação garante que apenas entidades legítimas e devidamente autorizadas recebam permissão para acessar dados confidenciais, executar transações e realizar ações críticas. Isso ajuda a proteger a confidencialidade, integridade e disponibilidade de informações e sistemas valiosos dentro de uma organização.

Com o AppMaster , uma plataforma líder no-code para criar aplicativos de back-end, web e móveis, a autenticação é parte integrante da estratégia geral de segurança. A implementação de métodos de autenticação fortes ao projetar aplicativos é essencial, pois qualquer comprometimento nessa área pode ter consequências graves para usuários de aplicativos e dados de clientes. Por exemplo, adotar a autenticação multifator (MFA) fortalece ainda mais a segurança ao exigir o uso de dois ou mais fatores independentes para verificar a identidade de uma entidade.

Dentro do ecossistema do AppMaster, você pode integrar a autenticação aos fluxos de trabalho de seu aplicativo com a ajuda da interface intuitiva drag-and-drop da plataforma e designers de processos de negócios (BP) orientados visualmente. Os clientes podem definir o esquema do banco de dados, a lógica de negócios, a API REST e endpoints WebSocket Secure (WSS) ao criar aplicativos de back-end com elementos gráficos interativos. Da mesma forma, para aplicativos móveis e da Web, os clientes podem projetar componentes de interface do usuário, especificar a lógica de negócios subjacente e gerenciar com eficiência as interações de cada componente por meio dos designers de BP da Web e BP móvel.

AppMaster gera aplicativos reais com código-fonte real, binários compilados e contêineres docker para aplicativos de back-end. Isso permite maior flexibilidade ao implantar e dimensionar seus aplicativos e um foco aprimorado na segurança. Os aplicativos gerados usam tecnologias modernas, como Go (golang) para back-end, estrutura Vue3 e JS/TS para Web e estruturas orientadas a servidor baseadas em Kotlin, Jetpack Compose e SwiftUI para aplicativos móveis Android e iOS.

A integração com provedores de autenticação externos, como OAuth e OpenID Connect, permite que os aplicativos AppMaster aproveitem plataformas amplamente usadas e confiáveis ​​para identificação do usuário. Ao implementar esses protocolos de autenticação padrão do setor, a plataforma garante a compatibilidade com diversos provedores de identidade, simplificando assim as experiências de login do usuário final e facilitando a troca segura de credenciais do usuário.

Além disso, a conformidade do AppMaster com bancos de dados compatíveis com Postgresql como armazenamentos de dados primários promove a adoção de uma variedade de recursos de segurança, como criptografia, controles de acesso seguro e trilhas de auditoria detalhadas. Esses recursos servem para aprimorar ainda mais as camadas de segurança inerentes dos aplicativos AppMaster, protegendo dados confidenciais e acesso a aplicativos de entidades não autorizadas.

Na vanguarda do compromisso da AppMaster com a segurança está o princípio de gerar aplicativos automaticamente a partir do zero, eliminando assim qualquer dívida técnica. Ao regenerar sistematicamente o aplicativo a cada modificação nos requisitos de negócios, AppMaster essencialmente protege seus aplicativos gerados contra ameaças e vulnerabilidades de segurança existentes e emergentes. Essa abordagem ágil garante que os aplicativos entregues permaneçam resilientes e de fácil manutenção, atendendo aos rigorosos requisitos de segurança de clientes corporativos com casos de uso de alta carga.

A autenticação é um pilar fundamental de segurança no contexto de desenvolvimento no-code, especialmente ao criar aplicativos web, móveis e de back-end com uma plataforma como AppMaster. A combinação de mecanismos de autenticação robustos, regeneração ágil de aplicativos, pilha de tecnologia moderna e suporte para provedores de identidade externos servem para reforçar a postura de segurança dos aplicativos AppMaster. Como resultado, os clientes podem aproveitar com confiança os recursos da plataforma para criar aplicativos seguros, confiáveis ​​e escaláveis ​​que atendem a uma ampla gama de requisitos de usuários, cenários de negócios e setores verticais da indústria.