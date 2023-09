Le organizzazioni Low-code sono aziende, istituzioni o qualsiasi entità che adotta e integra piattaforme e metodologie di sviluppo low-code nei propri processi di sviluppo software. Queste organizzazioni si concentrano sull'accelerazione della fornitura di soluzioni software di alta qualità sfruttando strumenti low-code come AppMaster, che consentono agli sviluppatori e al personale non tecnico di collaborare in modo efficace, prototipare, iterare e distribuire rapidamente applicazioni funzionali con una codifica minima.

L’ascesa delle organizzazioni low-code può essere attribuita a diversi fattori, tra cui la crescente digitalizzazione delle imprese, la crescente pressione per innovare rapidamente, un crescente divario di competenze nel settore dello sviluppo software e la necessità di ridurre i costi associati allo sviluppo software tradizionale. Secondo una recente ricerca di Gartner, entro il 2024, lo sviluppo di applicazioni low-code sarà responsabile di oltre il 65% dell’attività di sviluppo applicativo. Questa crescita è guidata da organizzazioni che riconoscono il valore dello sviluppo low-code in termini di risparmio di tempo e costi, maggiore agilità e migliore collaborazione tra i membri del team tecnici e non tecnici.

L'adozione di piattaforme low-code, come AppMaster, consente alle organizzazioni low-code di mantenere un livello più elevato di controllo e personalizzazione sulle proprie soluzioni software rispetto ai prodotti standard. Utilizzando gli strumenti di progettazione visiva di AppMaster, queste organizzazioni possono creare modelli di dati complessi, definire processi aziendali, progettare API REST e creare interfacce utente per applicazioni web e mobili senza scrivere codice esteso. Eliminando la necessità di codifiche complesse, le organizzazioni low-code possono rispondere rapidamente ai mutevoli requisiti aziendali e stare al passo con la concorrenza.

Le organizzazioni Low-code hanno dimostrato una serie di vantaggi strategici per vari settori e casi d’uso. Questi includono: 1. Time-to-market più rapido: utilizzando piattaforme low-code come AppMaster, le organizzazioni possono sviluppare e distribuire rapidamente applicazioni in una frazione del tempo necessario utilizzando i metodi di sviluppo tradizionali. Ciò consente alle aziende di convalidare rapidamente idee, lanciare nuovi prodotti e cogliere opportunità di mercato. 2. Collaborazione migliorata: le piattaforme Low-code incoraggiano la collaborazione tra le parti interessate tecniche e non tecniche, consentendo loro di lavorare insieme per progettare e implementare soluzioni software su misura per le esigenze specifiche dell'organizzazione. Ciò favorisce un processo di sviluppo più inclusivo e garantisce che il prodotto finale sia in linea con gli obiettivi aziendali e i requisiti degli utenti. 3. Scalabilità: le piattaforme Low-code sono progettate per scalare facilmente le applicazioni man mano che l'organizzazione cresce, soddisfacendo la crescente domanda degli utenti e le mutevoli esigenze aziendali. Ciò garantisce che le soluzioni software rimangano resilienti, agili e pertinenti di fronte alle condizioni di mercato in evoluzione. 4. Efficienza dei costi: riducendo la quantità di codifica manuale richiesta, le piattaforme low-code consentono alle organizzazioni di ridurre i costi di sviluppo. Inoltre, gli strumenti low-code possono aiutare a ridurre il costo totale di proprietà (TCO) delle soluzioni software semplificando la manutenzione, gli aggiornamenti e la riutilizzabilità dei componenti dell'applicazione. 5. Innovazione migliorata: le piattaforme Low-code offrono una base flessibile e adattabile affinché le organizzazioni possano sperimentare nuove idee e approcci, promuovendo una cultura di miglioramento continuo e innovazione.

In sintesi, le organizzazioni low-code sono caratterizzate dall'uso di piattaforme e metodologie di sviluppo low-code, che promuovono lo sviluppo rapido di applicazioni, la collaborazione, la scalabilità, l'efficienza in termini di costi e l'innovazione. Implementando strumenti low-code come AppMaster nei loro processi di sviluppo software, queste organizzazioni possono creare e mantenere applicazioni scalabili e di alta qualità con codifica e debito tecnico minimi. Di conseguenza, le organizzazioni low-code possono adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato, sfruttare nuove opportunità e offrire esperienze digitali migliori ai propri utenti.