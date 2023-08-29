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ورش عمل ذات تعليمات برمجية منخفضة

Aug 29, 2023

تشير ورش العمل Low-code إلى سلسلة من الجلسات التعليمية والتمارين العملية والأحداث التعاونية المصممة لتمكين المطورين وأصحاب المصلحة في الأعمال وغيرهم من الموظفين ذوي الصلة بالمعرفة والمهارات وأفضل الممارسات اللازمة لبناء وصيانة التطبيقات باستخدام برامج low-code. منصات تطوير low-code. تتيح منصات التطوير Low-code ، مثل AppMaster ، للمستخدمين إنشاء تطبيقات بأقل قدر من الترميز اليدوي، والاستفادة من النمذجة المرئية، ومكونات drag-and-drop ، والوظائف المعدة مسبقًا لتبسيط عملية التطوير وتقليل الوقت والتعقيد المرتبطين عادةً مع تطوير البرمجيات.

وفقًا لشركة Gartner، بحلول عام 2024، سيكون تطوير التطبيقات low-code مسؤولاً عن أكثر من 65% من نشاط تطوير التطبيقات. يشير هذا التحول الجذري في منهجيات تطوير البرمجيات إلى الحاجة المتزايدة إلى ورش عمل low-code لتزويد الفرق بالخبرة اللازمة لتحقيق أقصى قدر من إمكانات هذه المنصات القوية. الهدف الأساسي لورش العمل low-code هو تزويد المشاركين بأساس متين في مبادئ ومنهجيات وأفضل الممارسات ذات low-code حتى يتمكنوا من تصميم التطبيقات وإنشائها ونشرها وإدارتها بكفاءة باستخدام منصات low-code مثل AppMaster.

غالبًا ما تغطي ورش العمل Low-code مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

  • مقدمة لتطوير low-code والمفاهيم الأساسية
  • نظرة عامة على منصات التطوير low-code ، مثل AppMaster ، وميزاتها وإمكانياتها الرئيسية
  • هندسة التطبيقات واعتبارات التصميم في تطوير low-code
  • إنشاء نماذج البيانات وتحديد منطق الأعمال باستخدام مصممي عمليات الأعمال المرئية (BP).
  • تنفيذ واجهات المستخدم (UI) لتطبيقات الويب والهاتف المحمول باستخدام أدوات drag-and-drop
  • التكامل مع الأنظمة الخارجية، مثل قواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات والخدمات الأخرى
  • إدارة دورة حياة التطبيق، بما في ذلك التحكم في الإصدار والاختبار والنشر
  • أفضل الممارسات لقابلية التوسع والأداء والأمان في التطبيقات low-code
  • حالات الاستخدام الواقعية وقصص النجاح في تطوير low-code

تتضمن ورش العمل هذه عادةً مزيجًا من تقديم المعرفة النظرية والعروض التوضيحية العملية والتمارين العملية الموجهة حيث يقوم المشاركون ببناء تطبيقات باستخدام منصات low-code مثل AppMaster. غالبًا ما تتضمن ورش العمل أنشطة تعاونية قائمة على الفريق تشجع المشاركين على استكشاف الجوانب والميزات المختلفة لتطوير low-code ، والتعلم من تجارب بعضهم البعض، واستكشاف أي عقبات قد يواجهونها أثناء عملية التطوير وإصلاحها.

بالإضافة إلى توفير المعرفة والمهارات القيمة، تعد ورش العمل low-code بمثابة فرصة ممتازة للمؤسسات لتقييم إمكانات الأنظمة الأساسية ذات low-code لتلبية احتياجاتها وحالات الاستخدام الخاصة بها. من خلال المشاركة في ورش عمل low-code ، يمكن للمؤسسات تقييم الميزات والأداء وقابلية التوسع التي تقدمها منصات مثل AppMaster ، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن اعتماد حلول low-code ضمن عمليات تطوير البرامج الخاصة بهم.

تعد ورش العمل Low-code مناسبة لمجموعة متنوعة من الجماهير، بدءًا من محترفي تكنولوجيا المعلومات، مثل مطوري البرامج والمهندسين المعماريين ومسؤولي الأنظمة، إلى الموظفين غير التقنيين، مثل مديري المشاريع ومحللي الأعمال وأصحاب المنتجات. من خلال تقديم محتوى مخصص وتلبية مستويات مختلفة من الخبرة، تسهل ورش العمل هذه المشاركة الواسعة وتضمن أن يتمكن جميع الحاضرين من اكتساب المهارات اللازمة للمساهمة بفعالية في مشاريع التطوير low-code.

مع النمو السريع واعتماد منصات التطوير low-code ، مثل AppMaster ، أصبحت ورش العمل low-code موردًا لا يقدر بثمن للمؤسسات التي تسعى إلى تسريع جهود التحول الرقمي وإنشاء ميزة تنافسية في السوق. من خلال نقل المعرفة العملية والخبرات العملية وأفضل ممارسات الصناعة، تعمل ورش العمل هذه على تمكين فرق التطوير وأصحاب المصلحة الآخرين من تسخير الإمكانات الكاملة للمنصات low-code وتقديم حلول برمجية استثنائية مع زيادة السرعة والكفاءة، مع تقليل الديون التقنية وتعزيز قابلية التوسع في التطبيق.

اكتشف المزيد من المصطلحات:
إعدادات التعليمات البرمجية المنخفضة الأدوات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة الواجهة الأمامية منخفضة الكود تجربة مستخدم ذات تعليمات برمجية منخفضة (UX) تراكم التعليمات البرمجية المنخفضة شراكة ذات كود منخفض عناوين منخفضة الكود فوائد التعليمات البرمجية المنخفضة قصص المستخدم ذات التعليمات البرمجية المنخفضة لوحة معلومات ذات كود منخفض محرر التعليمات البرمجية المنخفضة مقاييس منخفضة الكود مكونات ذات تعليمات برمجية منخفضة منصة تطوير ذات تعليمات برمجية منخفضة (LCDP) منصة منخفضة الكود كخدمة (PaaS) ورش عمل ذات تعليمات برمجية منخفضة

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