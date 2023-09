Organizações de baixo código

Organizações Low-code são empresas, instituições ou qualquer entidade que adote e integre plataformas e metodologias de desenvolvimento low-code em seus processos de desenvolvimento de software. Essas organizações se concentram em acelerar a entrega de soluções de software de alta qualidade, aproveitando ferramentas low-code, como o AppMaster, que capacitam os desenvolvedores e a equipe não técnica a colaborar de forma eficaz, criar protótipos, iterar e implantar rapidamente aplicativos funcionais com o mínimo de codificação.

A ascensão das organizações low-code pode ser atribuída a vários factores, incluindo a crescente digitalização das empresas, a crescente pressão para inovar rapidamente, uma crescente lacuna de competências na indústria de desenvolvimento de software e a necessidade de reduzir os custos associados ao desenvolvimento de software tradicional. De acordo com uma pesquisa recente do Gartner, até 2024, o desenvolvimento de aplicações low-code será responsável por mais de 65% da atividade de desenvolvimento de aplicações. Este crescimento é impulsionado por organizações que reconhecem o valor do desenvolvimento low-code em termos de poupança de tempo e custos, maior agilidade e melhor colaboração entre membros técnicos e não técnicos da equipa.

A adoção de plataformas low-code, como o AppMaster, permite que organizações low-code mantenham um nível mais alto de controle e personalização sobre suas soluções de software em comparação com produtos disponíveis no mercado. Utilizando as ferramentas de design visual do AppMaster, essas organizações podem criar modelos de dados complexos, definir processos de negócios, projetar APIs REST e criar interfaces de usuário de aplicativos móveis e da Web sem escrever códigos extensos. Ao eliminar a necessidade de codificação complexa, as organizações low-code podem responder rapidamente às mudanças nos requisitos de negócios e permanecer à frente da concorrência.

As organizações Low-code demonstraram uma série de benefícios estratégicos para vários setores e casos de uso. Isso inclui: 1. Tempo de lançamento no mercado mais rápido: usando plataformas low-code como o AppMaster, as organizações podem desenvolver e implantar aplicativos rapidamente em uma fração do tempo que levariam usando métodos de desenvolvimento tradicionais. Isso permite que as empresas validem ideias rapidamente, lancem novos produtos e aproveitem oportunidades de mercado. 2. Colaboração aprimorada: As plataformas Low-code incentivam a colaboração entre partes interessadas técnicas e não técnicas, permitindo-lhes trabalhar em conjunto para projetar e implementar soluções de software adaptadas às necessidades específicas da organização. Isso promove um processo de desenvolvimento mais inclusivo e garante que o produto final esteja alinhado aos objetivos de negócios e aos requisitos do usuário. 3. Escalabilidade: As plataformas Low-code são projetadas para dimensionar facilmente os aplicativos à medida que a organização cresce, acomodando o aumento da demanda dos usuários e as mudanças nas necessidades de negócios. Isso garante que as soluções de software permaneçam resilientes, ágeis e relevantes diante da evolução das condições do mercado. 4. Eficiência de custos: Ao reduzir a quantidade de codificação manual necessária, as plataformas low-code permitem que as organizações reduzam os custos de desenvolvimento. Além disso, as ferramentas low-code podem ajudar a reduzir o custo total de propriedade (TCO) de soluções de software, simplificando a manutenção, as atualizações e a reutilização dos componentes do aplicativo. 5. Inovação aprimorada: As plataformas Low-code oferecem uma base flexível e adaptável para as organizações experimentarem novas ideias e abordagens, promovendo uma cultura de melhoria contínua e inovação.

Em resumo, as organizações low-code caracterizam-se pela utilização de plataformas e metodologias de desenvolvimento low-code, que promovem o rápido desenvolvimento de aplicações, a colaboração, a escalabilidade, a eficiência de custos e a inovação. Ao implementar ferramentas low-code, como AppMaster, em seus processos de desenvolvimento de software, essas organizações podem criar e manter aplicativos escalonáveis ​​e de alta qualidade com o mínimo de codificação e dívida técnica. Como resultado, as organizações low-code podem adaptar-se rapidamente às mudanças do mercado, capitalizar novas oportunidades e proporcionar melhores experiências digitais aos seus utilizadores.