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Организации с низким уровнем кода

29, авг. 2023

Организации Low-code — это предприятия, учреждения или любая организация, которая принимает и интегрирует платформы и методологии разработки low-code в свои процессы разработки программного обеспечения. Эти организации стремятся ускорить предоставление высококачественных программных решений, используя инструменты low-code, такие как AppMaster, которые позволяют разработчикам и нетехническому персоналу эффективно сотрудничать, быстро создавать прототипы, выполнять итерации и развертывать функциональные приложения с минимальным написанием кода.

Рост числа организаций low-code можно объяснить несколькими факторами, в том числе растущей цифровизацией бизнеса, растущим давлением на быстрые инновации, растущим дефицитом навыков в индустрии разработки программного обеспечения и необходимостью снизить затраты, связанные с разработкой традиционного программного обеспечения. Согласно недавнему исследованию Gartner, к 2024 году на разработку приложений low-code будет приходиться более 65% всей деятельности по разработке приложений. Этот рост обусловлен организациями, которые осознают ценность разработки low-code с точки зрения экономии времени и средств, повышения гибкости и улучшения сотрудничества между техническими и нетехническими членами команды.

Внедрение платформ low-code, таких как AppMaster, позволяет организациям low-code поддерживать более высокий уровень контроля и настройки своих программных решений по сравнению с готовыми продуктами. Используя инструменты визуального проектирования AppMaster, эти организации могут создавать сложные модели данных, определять бизнес-процессы, разрабатывать REST API и создавать пользовательские интерфейсы веб- и мобильных приложений без написания обширного кода. Устраняя необходимость сложного кодирования, организации low-code могут быстро реагировать на меняющиеся бизнес-требования и опережать своих конкурентов.

Организации Low-code продемонстрировали ряд стратегических преимуществ для различных отраслей и вариантов использования. К ним относятся: 1. Ускоренный вывод на рынок. Используя платформы low-code такие как AppMaster, организации могут быстро разрабатывать и развертывать приложения за долю времени, которое потребовалось бы при использовании традиционных методов разработки. Это позволяет предприятиям быстро проверять идеи, запускать новые продукты и использовать рыночные возможности. 2. Улучшение сотрудничества. Платформы Low-code поощряют сотрудничество между техническими и нетехническими заинтересованными сторонами, позволяя им работать вместе над разработкой и внедрением программных решений, адаптированных к конкретным потребностям организации. Это способствует более инклюзивному процессу разработки и гарантирует соответствие конечного продукта бизнес-целям и требованиям пользователей. 3. Масштабируемость. Платформы Low-code предназначены для легкого масштабирования приложений по мере роста организации, удовлетворения растущего спроса пользователей и меняющихся потребностей бизнеса. Это гарантирует, что программные решения останутся устойчивыми, гибкими и актуальными в условиях меняющихся рыночных условий. 4. Экономическая эффективность. За счет сокращения объема необходимого ручного кодирования платформы low-code позволяют организациям сократить затраты на разработку. Кроме того, инструменты low-code могут помочь снизить совокупную стоимость владения (TCO) программных решений за счет оптимизации обслуживания, обновлений и возможности повторного использования компонентов приложения. 5. Расширение инноваций. Платформы Low-code предлагают организациям гибкую, адаптируемую основу для экспериментов с новыми идеями и подходами, способствуя развитию культуры постоянного совершенствования и инноваций.

Подводя итог, организации low-code характеризуются использованием платформ и методологий разработки low-code, которые способствуют быстрой разработке приложений, совместной работе, масштабируемости, экономической эффективности и инновациям. Внедряя в свои процессы разработки программного обеспечения инструменты low-code, такие как AppMaster, эти организации могут создавать и поддерживать масштабируемые высококачественные приложения с минимальным объемом кода и технической задолженности. В результате организации low-code могут быстро адаптироваться к изменениям рынка, извлечь выгоду из новых возможностей и предоставить своим пользователям лучший цифровой опыт.

Изучите больше терминов:
Low-code IoT (Интернет вещей) Запросы на улучшение кода Инструменты с низким уровнем кода Итерация с низким кодом Кадровый резерв Малый и средний бизнес с низким кодом (малый и средний бизнес) Моделирование с низким уровнем кода Непрерывное развертывание с низким кодом (CD) Обзор Low-code Показатели успеха с низким кодом Семинары по низкому коду Стартапы с низким кодом Стек с низким кодом Тесты рентабельности инвестиций с низким кодом Тесты с низким уровнем кода Упрощенное исправление

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