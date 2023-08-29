الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات التعليمات البرمجية المنخفضة (الشركات الصغيرة والمتوسطة)

تشير الشركات الصغيرة Low-code (الشركات الصغيرة والمتوسطة) إلى اعتماد واستخدام منصات تطوير low-code من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم لإنشاء تطبيقات برمجية وتعديلها ونشرها بأقل قدر ممكن من الترميز اليدوي. في السنوات الأخيرة، اكتسبت الأنظمة الأساسية low-code شعبية هائلة لأنها تسمح للشركات ذات الموارد المحدودة والخبرة الفنية ببناء وصيانة التطبيقات التي تلبي احتياجاتهم المحددة مع تقليل تكاليف التطوير ووقت الوصول إلى السوق بشكل كبير.

يهدف أسلوب التطوير ذو التعليمات low-code في المقام الأول إلى تبسيط عملية تطوير التطبيق من خلال استخدام المكونات المرئية وواجهات drag-and-drop والقوالب القابلة للتخصيص. يتيح ذلك للمستخدمين، بما في ذلك أولئك الذين يفتقرون إلى مهارات البرمجة الرسمية أو الخبرة، تصميم التطبيقات وتطويرها ونشرها بكفاءة عبر مختلف المجالات والصناعات، بدءًا من أنظمة التجارة الإلكترونية وإدارة علاقات العملاء (CRM) إلى إدارة المخزون وإدارة الموارد البشرية ( أنظمة إدارة الموارد البشرية).

وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة Forrester Research، من المتوقع أن ينمو سوق low-code بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يزيد عن 19% بحلول عام 2024، ليصل إلى قيمة إجمالية قدرها 2.76 مليار دولار. ويعود هذا النمو في المقام الأول إلى الطلب المتزايد على الحلول البرمجية منخفضة التكلفة وسهلة الاستخدام بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في سعيها إلى تحسين قدراتها الرقمية وتبسيط العمليات والحفاظ على قدرتها التنافسية في مشهد أعمال دائم التطور.

أحد الأسباب الرئيسية لتزايد اعتماد الأنظمة الأساسية low-code بين الشركات الصغيرة والمتوسطة هو حقيقة أن هذه الحلول توفر توازنًا مثاليًا بين سهولة الاستخدام والوظيفة. يتيح ذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تطوير تطبيقات عملية وسهلة الاستخدام بسرعة دون الحاجة إلى الاستثمار بكثافة في توظيف وتدريب المطورين المهرة أو الحصول على أدوات وتراخيص برمجية باهظة الثمن.

علاوة على ذلك، توفر الأنظمة الأساسية low-code مثل AppMaster مجموعة واسعة من الميزات والوظائف التي تلبي المتطلبات الفريدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك القوالب المحددة مسبقًا وأدوات الإنشاء المرئية no-code وتكامل واجهة برمجة التطبيقات وأدوات الاختبار والنشر والمزيد. وبمساعدة هذه الأدوات، يمكن للمؤسسات الصغيرة تطوير التطبيقات التي تتوافق مع عملياتها التجارية المحددة وأهدافها وتوقعات العملاء بسهولة، مما يسهل عملية اتخاذ القرار بشكل أسرع وتحسين كفاءة سير العمل وتجربة رقمية شاملة محسنة للمستخدمين.

تعمل AppMaster ، باعتبارها واحدة من المنصات الرائدة التي no-code في الصناعة، على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من إنشاء تطبيقات خلفية شاملة وتطبيقات الويب والهواتف المحمولة بمساعدة ميزاتها وإمكانياتها المميزة. يمكن للمستخدمين إنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال وREST API endpoints WSS بسلاسة من خلال أدوات التصميم المرئي، مما يلغي الحاجة إلى الترميز اليدوي. بالإضافة إلى ذلك، يتيح نهج AppMaster المتطور القائم على الخادم للعملاء تحديث واجهات المستخدم لتطبيقاتهم ومنطق التطبيق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات.

بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن اعتماد منصة low-code مثل AppMaster لا يجلب المرونة لعملية تطوير التطبيقات فحسب، بل يمكّنها أيضًا من التخلص من الديون التقنية عن طريق إنشاء التطبيقات تلقائيًا من الصفر كلما كانت هناك تغييرات في متطلبات العمل. ويضمن هذا النهج أن تكون التطبيقات دائمًا محدثة ومُحسّنة وقابلة للتطوير بشكل كبير، بما يلبي الاحتياجات المتغيرة باستمرار للشركات الحديثة.

علاوة على ذلك، يمكن للمنصات low-code أيضًا أن تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق تعاون أفضل بين فرقها، بما في ذلك المطورين ومحللي الأعمال ومديري المشاريع، حيث يمكن للجميع المشاركة في تطوير التطبيقات وإدارتها. وهذا يعزز الابتكار، ويسهل تحديد فرص الأعمال الجديدة، ويساعد في خلق ثقافة عمل رقمية شاملة أولاً.

ومع التركيز المتزايد على التحول الرقمي عبر مختلف الصناعات، تمثل المنصات low-code فرصة لا مثيل لها للشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من التكنولوجيا لتحسين عملياتها، والاستجابة بسرعة لتحولات السوق، والبقاء في صدارة المنافسة. نظرًا للفوائد العديدة والقدرات التي لا مثيل لها التي توفرها الأنظمة الأساسية low-code مثل AppMaster ، فمن الواضح أن الشركات Low-code تمتلك إمكانات كبيرة لتشكيل مستقبل تطوير البرمجيات ودفع الثورة الرقمية المستمرة.

في الختام، الشركات الصغيرة والمتوسطة Low-code هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم تعتمد على منصات تطوير low-code لإنشاء وصيانة التطبيقات التي تلبي احتياجاتها الفريدة مع تقليل التكاليف ووقت التطوير. تتيح هذه الأنظمة الأساسية، مثل AppMaster ، للشركات ذات الموارد المحدودة والخبرة الفنية تطوير مجموعة واسعة من التطبيقات المخصصة وصيانتها بسهولة. مع تزايد الطلب على الحلول الرقمية، تستعد المنصات low-code لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحفاظ على قدرتها التنافسية وتحويل عملياتها، مما يساهم في النهاية في النمو الإجمالي لسوق low-code.