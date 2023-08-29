البرامج ذات التعليمات البرمجية المنخفضة كخدمة (SaaS)

تشير البرامج Low-code كخدمة (SaaS) إلى نهج قائم على السحابة يتم من خلاله تطوير الحلول البرمجية ونشرها وصيانتها من خلال الحد الأدنى من البرمجة اليدوية. فهو يجمع بين قوة أدوات التطوير المرئي والأتمتة ومكونات البرامج المتقدمة لتبسيط عملية إنشاء التطبيقات وتكاملها ونشرها. الهدف الرئيسي لمنصات SaaS low-code هو تبسيط عملية تطوير التطبيقات، مما يجعلها أسرع وأكثر كفاءة ومتاحة لجمهور أوسع، بما في ذلك المطورين المواطنين وغيرهم من المستخدمين غير التقنيين.

تتوقع الأبحاث التي أجرتها مؤسسة جارتنر أن ينمو سوق منصات التطبيقات low-code (LCAP) بمعدل سنوي مركب يبلغ 23% حتى عام 2025، مما يسلط الضوء على الاعتماد المتزايد بسرعة للحلول low-code. اكتسبت منصات SaaS Low-code شعبية بسبب قدرتها على تمكين الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، من إنشاء تطبيقات برمجية مخصصة بجزء صغير من التكلفة والوقت اللازمين لأساليب تطوير البرمجيات التقليدية.

AppMaster ، منصة بارزة no-code ، تجسد إمكانات حلول SaaS low-code. يقدم AppMaster مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء تطبيقات خلفية وتطبيقات الويب والهواتف المحمولة باستخدام التصميم المرئي وتقنيات drag-and-drop. يمكن للمستخدمين تطوير نماذج البيانات والعمليات التجارية endpoints REST API وWebocket Server (WSS)، بالإضافة إلى إنشاء التطبيقات وتجميعها ونشرها بسهولة بلغات مختلفة. يسمح النهج المعتمد على الخادم للعملاء بتحديث تطبيقات الهاتف المحمول دون إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات، بينما يضمن الإنشاء التلقائي للوثائق والبرامج النصية للترحيل التكامل السلس والتحكم في الإصدار.

عادةً ما توفر منصات SaaS Low-code مجموعة من الميزات الأساسية المصممة لتبسيط عملية تطوير التطبيقات وتسهيلها. بعض هذه الميزات تشمل:

بيئة التطوير المرئي: يمكن للمستخدمين تصميم مكونات التطبيق باستخدام أدوات drag-and-drop والقوالب المعدة مسبقًا، مما يقلل الحاجة إلى البرمجة اليدوية.

يمكن للمستخدمين تصميم مكونات التطبيق باستخدام أدوات والقوالب المعدة مسبقًا، مما يقلل الحاجة إلى البرمجة اليدوية. قابلية إعادة الاستخدام ومكتبات المكونات: غالبًا ما تشتمل منصات SaaS Low-code على مكتبة من المكونات والوحدات المعدة مسبقًا والتي يمكن تخصيصها وإعادة استخدامها عبر تطبيقات متعددة، مما يقلل من وقت التطوير وتكاليفه.

غالبًا ما تشتمل منصات SaaS على مكتبة من المكونات والوحدات المعدة مسبقًا والتي يمكن تخصيصها وإعادة استخدامها عبر تطبيقات متعددة، مما يقلل من وقت التطوير وتكاليفه. التكامل ودعم واجهة برمجة التطبيقات: توفر الأنظمة الأساسية Low-code تكاملاً سهلاً مع مجموعة متنوعة من أنظمة وخدمات الجهات الخارجية من خلال الموصلات والمكونات الإضافية المبنية مسبقًا ودعم واجهات برمجة التطبيقات المتوافقة مع معايير الصناعة.

توفر الأنظمة الأساسية تكاملاً سهلاً مع مجموعة متنوعة من أنظمة وخدمات الجهات الخارجية من خلال الموصلات والمكونات الإضافية المبنية مسبقًا ودعم واجهات برمجة التطبيقات المتوافقة مع معايير الصناعة. التعاون والتحكم في الإصدار: لدعم تعاون الفريق ومنع التعارضات بين المطورين، توفر حلول SaaS low-code عادةً التحكم في الإصدار وميزات التحرير التعاوني.

لدعم تعاون الفريق ومنع التعارضات بين المطورين، توفر حلول SaaS عادةً التحكم في الإصدار وميزات التحرير التعاوني. الأمان والامتثال: غالبًا ما تشتمل منصات SaaS Low-code على ميزات أمان مدمجة وامتثال للمعايير التنظيمية الخاصة بالصناعة، مما يتيح التطوير الآمن للتطبيقات ونشرها عبر مختلف القطاعات.

غالبًا ما تشتمل منصات SaaS على ميزات أمان مدمجة وامتثال للمعايير التنظيمية الخاصة بالصناعة، مما يتيح التطوير الآمن للتطبيقات ونشرها عبر مختلف القطاعات. قابلية التوسع والأداء: يمكن توسيع نطاق التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام منصات SaaS low-code بسهولة لتلبية الطلب المتزايد. على سبيل المثال، يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات دون أي ديون فنية، مما يضمن الأداء الأمثل وقابلية التوسع.

يوفر استخدام منصات SaaS low-code العديد من الفوائد للمؤسسات، مثل:

تقليل وقت التطوير: تعمل الأنظمة الأساسية Low-code على تمكين التطوير السريع للتطبيقات، مما يسمح للمؤسسات بتقديم الحلول للسوق بشكل أسرع.

تعمل الأنظمة الأساسية على تمكين التطوير السريع للتطبيقات، مما يسمح للمؤسسات بتقديم الحلول للسوق بشكل أسرع. توفير التكاليف: من خلال الاستفادة من المكونات المعدة مسبقًا وأتمتة عملية التطوير، يمكن للبرامج كخدمة low-code تقليل تكاليف التطوير بشكل كبير مقارنة بالطرق التقليدية.

من خلال الاستفادة من المكونات المعدة مسبقًا وأتمتة عملية التطوير، يمكن للبرامج كخدمة تقليل تكاليف التطوير بشكل كبير مقارنة بالطرق التقليدية. زيادة المرونة: يسمح التطوير السريع للتطبيقات ونشرها للمؤسسات بتكييف حلولها البرمجية بسرعة استجابة لظروف السوق المتغيرة أو احتياجات العملاء.

يسمح التطوير السريع للتطبيقات ونشرها للمؤسسات بتكييف حلولها البرمجية بسرعة استجابة لظروف السوق المتغيرة أو احتياجات العملاء. التعاون والتمكين: بفضل البرامج low-code التي تعمل على تبسيط عملية التطوير، يمكن لمجموعة واسعة من أعضاء الفريق، بما في ذلك المستخدمين غير التقنيين، المساهمة في تطوير التطبيقات وتعزيز التعاون والتمكين داخل المنظمة.

ومع ذلك، يجب أخذ بعض التحديات والقيود بعين الاعتبار عند اعتماد منصات SaaS low-code:

التعقيد: بالنسبة للتطبيقات شديدة التعقيد أو حالات الاستخدام الفريدة، قد لا توفر منصات SaaS low-code التخصيص أو التحكم اللازم الذي توفره طرق التطوير التقليدية.

بالنسبة للتطبيقات شديدة التعقيد أو حالات الاستخدام الفريدة، قد لا توفر منصات SaaS التخصيص أو التحكم اللازم الذي توفره طرق التطوير التقليدية. تقييد البائع: يمكن أن يؤدي الاعتماد على نظام أساسي محدد low-code إلى الحد من المرونة، مما يجعل من الصعب الانتقال إلى نظام أساسي أو تقنية أخرى في المستقبل.

يمكن أن يؤدي الاعتماد على نظام أساسي محدد إلى الحد من المرونة، مما يجعل من الصعب الانتقال إلى نظام أساسي أو تقنية أخرى في المستقبل. التكاليف طويلة المدى: على الرغم من أن تكاليف التطوير الأولية قد تكون ميسورة التكلفة، إلا أن رسوم الاشتراك المستمرة والقيود المحتملة على قابلية التوسع يمكن أن تساهم في زيادة التكاليف على المدى الطويل.

في الختام، تمثل البرمجيات low-code كخدمة (SaaS) نقلة نوعية في تطوير التطبيقات، مما يمكّن المؤسسات من بناء ونشر حلول برمجية بشكل أسرع وأكثر كفاءة وبتكاليف أقل مقارنة بالطرق التقليدية. يعد AppMaster مثالاً مثيرًا للإعجاب لمنصة no-code تستغل مزايا تقنية SaaS low-code لتمكين كل من المطورين والمستخدمين غير التقنيين، وتبسيط عملية التطوير وتقليل الديون الفنية. مع استمرار نمو سوق الحلول low-code ، من الضروري للمؤسسات أن تأخذ في الاعتبار الفوائد والتحديات والقيود المحتملة لاعتماد منصات SaaS low-code ، مما يضمن وجود الإستراتيجية الصحيحة لدعم أهداف أعمالها.