Traguardi a basso codice

Le pietre miliari Low-code nel contesto dello sviluppo software si riferiscono agli indicatori significativi nell'evoluzione e nell'adozione di approcci di sviluppo di applicazioni low-code. Questi traguardi aiutano a misurare e valutare l’impatto che le piattaforme low-code hanno sul panorama dello sviluppo software, esaminando anche i fattori critici che modellano la crescita dell’ecosistema low-code. Esaminando questi traguardi, le industrie e le aziende possono acquisire una migliore comprensione delle tecnologie low-code, consentendo loro di sfruttare i vantaggi e trasformare i propri processi di sviluppo software.

La nascita delle piattaforme low-code risale ai primi anni 2000, quando i fornitori di software iniziarono a offrire interfacce di sviluppo visive per semplificare le attività di programmazione. La prima pietra miliare low-code può essere fatta risalire agli strumenti RAD (Rapid Application Development), progettati per ridurre il tempo e la complessità coinvolti nello sviluppo delle applicazioni. Gli strumenti RAD si concentravano principalmente su applicazioni basate su database, consentendo agli sviluppatori di creare moduli semplici e processi basati sui dati senza scrivere codice.

Un'altra pietra miliare significativa nell'evoluzione della tecnologia low-code è l'emergere dei sistemi BPM (Business Process Management), che fornivano un ambiente integrato per la definizione, la modellazione e l'esecuzione dei processi aziendali. Gli strumenti BPM hanno favorito il movimento low-code consentendo agli utenti aziendali di partecipare attivamente ai processi di sviluppo software. La rivoluzione del BPM ha portato all’adozione diffusa di piattaforme low-code nelle imprese per automatizzare i processi mission-critical, principalmente nei sistemi ERP, CRM e di gestione della supply chain.

La recente impennata nella popolarità delle piattaforme low-code può essere attribuita alla proliferazione di applicazioni web e mobili e alla crescente necessità di cicli di sviluppo e implementazione più rapidi. Ciò ha portato a un’altra notevole pietra miliare low-code, l’introduzione di strumenti no-code come AppMaster, progettati per creare visivamente applicazioni backend, web e mobili. AppMaster consente ai clienti di sviluppare soluzioni software complete senza alcuna esperienza di codifica, sfruttando un'interfaccia drag-and-drop, progettazione di processi aziendali, endpoints REST e WSS e supporto per i database e le piattaforme cloud più diffusi.

Con la maturazione del mercato low-code, i fornitori hanno iniziato a incorporare funzionalità di intelligenza artificiale e apprendimento automatico, segnando un’altra pietra miliare fondamentale nell’ecosistema low-code. Le piattaforme low-code basate sull'intelligenza artificiale possono analizzare i dati storici del progetto, prevedere modelli di sviluppo, identificare colli di bottiglia e suggerire ottimizzazioni, migliorando così la qualità e l'efficienza delle applicazioni.

Una pietra miliare degna di nota che riguarda l’adozione da parte del settore è il riconoscimento delle piattaforme low-code low-code parte di importanti società di analisi come Gartner e Forrester. Secondo Gartner, le piattaforme applicative low-code saranno responsabili di oltre il 65% dell’attività di sviluppo di applicazioni entro il 2024. Analogamente, Forrester stima che il mercato low-code crescerà fino a raggiungere i 21,2 miliardi di dollari entro il 2022, rispetto ai soli 3,8 miliardi di dollari del 2017. Il riconoscimento diffuso indica l’enorme potenziale delle piattaforme low-code nel trasformare il panorama dello sviluppo software.

In termini statistici, le piattaforme low-code hanno mostrato una crescita impressionante negli ultimi anni. Da un sondaggio condotto da Evans Data Corporation è emerso che l’88% delle aziende sta già utilizzando o pianificando di adottare piattaforme low-code per migliorare i processi di sviluppo applicativo. Inoltre, uno studio condotto da Appian ha rilevato che il 91% delle organizzazioni ritiene che l’adozione di una piattaforma low-code offrirebbe loro un vantaggio competitivo.

È importante riconoscere il ruolo fondamentale svolto dai progetti open source e guidati dalla comunità nel rafforzare il movimento low-code. Sono emersi numerosi strumenti open source low-code, che consentono agli sviluppatori di creare applicazioni condividendo conoscenze, risorse e migliori pratiche con la più ampia comunità di sviluppo software. Queste iniziative open source hanno accelerato l’adozione di piattaforme low-code promuovendo la collaborazione, l’innovazione e la sperimentazione.

In conclusione, le tappe fondamentali del low-code qui discusse chiariscono l’impatto sostanziale che le piattaforme low-code hanno sul settore dello sviluppo software. La continua evoluzione della tecnologia low-code sta ridefinendo i tradizionali processi di sviluppo software, consentendo alle aziende di rispondere in modo più efficace alle mutevoli richieste del mercato, riducendo al contempo i costi e i rischi associati allo sviluppo di software personalizzato. Con il continuo progresso, le piattaforme low-code, come AppMaster, sono destinate a guidare un cambiamento di paradigma nel modo in cui le organizzazioni affrontano e forniscono soluzioni software nel prossimo futuro.